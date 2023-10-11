НОВОСТИОбщество

Яйца резко и сильно подорожали в барнаульских магазинах

Десяток яиц вырос в цене примерно на 20 рублей

11 октября 2023, 11:21, ИА Амител

Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В барнаульских магазинах неожиданно подорожали яйца, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

"Подскажите, пожалуйста, почему цены на яйца очень быстро и сильно выросли. С1 стоили около 70 рублей, теперь 96 рублей 90 копеек", – возмутился один из жителей города.

Барнаульцы в комментариях к сообщению с иронией предположили, что, вероятно, проходит забастовка кур. Также указали, что подорожал доллар. Да и в целом цена на яйца в Алтайском крае стремится к среднемировой.

"А впереди еще и Пасха", – напомнили барнаульцам, что сегодняшние цены скоро покажутся маленькими.

Ранее эксперты назвали две причины, по которым куриное мясо на Алтае дорожает и становится дефицитом.

Инфографика: amic.ru

Как изменились цены на продукты в Алтайском крае с начала 2023 года? Инфографика

"Лидером" подорожания стала вовсе не курица, а в списке подешевевших товаров – сразу два молочных продукта
НОВОСТИОбщество
цены Продукты

Комментарии 76

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Гость

11:23:56 11-10-2023

ваще ничего удивительного дешевеет только рабсила

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Гость

11:26:08 11-10-2023

В желто-зеленой сети яйца С1 пару дней назад покупал: на ценнике 62 руб., в чеке 96 руб. Хотел возмутиться, но некогда было, да и вышел уже. Бардак, позор ЕА и АФ

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Гость

11:26:17 11-10-2023

106 рублей за С0, это как сразу после начала сво. Тогда и доллар тоже за сотку был

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Гость

11:27:36 11-10-2023

Ну кто от испуга не умрет, умрет от голода. Или просто будет хуже выглядеть.

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Гость

11:28:44 11-10-2023

Зверства импортозамещателей?

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Гость

11:41:46 11-10-2023

К сожалению яйца заменить другими продуктами нечем.

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...

11:48:57 11-10-2023

Президент сказал что доллар не влияет на Россию

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Гость

14:41:21 11-10-2023

... (11:48:57 11-10-2023) Президент сказал что доллар не влияет на Россию ... больше слушайте президента , когда было такое , что обещал президент , а потом выполнял бы свои обещания , с трудом верится

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Гость

10:47:17 12-10-2023

Гость (14:41:21 11-10-2023) больше слушайте президента , когда было такое , что обещал п... Думаю, все же это был сарказм от первоначального комментатора. Потому что любому здравомыслящему понятно, что когда говорят, что "доллар не влияет", но сами при этом поднимают ставку, чтоб его сдерживать.

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Кому задавать вопрос

11:51:31 11-10-2023

Ни один вопрос не решается. Что то становится страшно.

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Гость

19:30:05 11-10-2023

Кому задавать вопрос (11:51:31 11-10-2023) Ни один вопрос не решается. Что то становится страшно. ... телевизор посмотрите и полегчает

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Гость

11:51:33 11-10-2023

Ну да, яйца же мы делать не умеем, тут высокие западные технологии нужны. Никакие курицы без айфона теперь ничего не делают

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Гость

11:53:28 11-10-2023

Яйца в выпечке спокойно заменяются бананом, Аквафабой т.е водой , оставшуюся от вареных или консервированных бобовых — фасоли, гороха или нута или жидкостью от консервированной фасоли. нормальные получаются майонезы. гуглите.

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Гость

12:11:30 11-10-2023

Гость (11:53:28 11-10-2023) Яйца в выпечке спокойно заменяются бананом, Аквафабой т.е во... А в яичнице на что заменить?

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Владимир В.

15:18:57 11-10-2023

Гость (11:53:28 11-10-2023) Яйца в выпечке спокойно заменяются бананом, Аквафабой т.е во... Банан в Марии-ра тоже стал стоить 116 или 119 руб., не помню точно.А совсем недавно стоил 76 руб Стали жить лучше, стали жить веселее!!!

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Гость

16:52:43 11-10-2023

Владимир В. (15:18:57 11-10-2023) Банан в Марии-ра тоже стал стоить 116 или 119 руб., не помню... Сегодня бананы по 129 брала

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Гость

15:33:18 11-10-2023

Гость (11:53:28 11-10-2023) Яйца в выпечке спокойно заменяются бананом, Аквафабой т.е во... А женщина знаешь чем заменяется? А мужчина? Огурцом или морковкой! Заменители хреновы! Мозг бы вам заменить, да УК не позволяет.

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Гость

11:59:38 11-10-2023

Вот она какая 6-7% инфляция.

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Гость

12:01:49 11-10-2023

Яйца, как и бензин, нам теперь с Запада не поставляют, вот они у нас и дорожают

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Гость

12:02:04 11-10-2023

Яйца подорожали на 50%, но инфляция 5-7%. Паноптикум

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Гость

12:06:29 11-10-2023

Всё дорожает, только жизнь наша дешевеет. К чему бы это?

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Гость

19:31:48 11-10-2023

Гость (12:06:29 11-10-2023) Всё дорожает, только жизнь наша дешевеет. К чему бы это?... давно подешевела,у нее давно установлена такса

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гость

12:07:11 11-10-2023

Яйцо куриное продолжало, молоко, а когда хлеб? Интересно когда социальные магазины откроете, господа чиновники? В социальной стране должны быть социальные магазины. Край хлеборобов,а цены выше чем в Москве. Болталогией хватит нам кормить. Губернатор слышат нас?

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Гость

12:50:02 11-10-2023

гость (12:07:11 11-10-2023) Яйцо куриное продолжало, молоко, а когда хлеб? Интересно ког... Так торговую сеть "Чижик" и собираются открывать. В Москве его так и называют - магазин для бедных.

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Гость

12:56:08 11-10-2023

гость (12:07:11 11-10-2023) Яйцо куриное продолжало, молоко, а когда хлеб? Интересно ког... В социальной стране, это о какой стране речь.))

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Гость

13:37:52 11-10-2023

гость (12:07:11 11-10-2023) Яйцо куриное продолжало, молоко, а когда хлеб? Интересно ког... Губернатор с Булаевым через 5 лет объявятся, аккурат к выборам))))))))

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Гость

17:46:02 11-10-2023

гость (12:07:11 11-10-2023) Яйцо куриное продолжало, молоко, а когда хлеб? Интересно ког... Хлеб тоже подорожает, читала предпринимателя- "из-за плохого качества зерна в этом году" ( если им опять дотации не выдадут)

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Гость

12:11:53 11-10-2023

"Крепитесь, расеяне". Или "Ну вы тут держитесь". Проходим курс "Пробили дно". Пробито дно уже давно, но оказалось, что оно не одно. За ним ещё одно. Его мы тоже мимо не пройдём - пробьём и это дно, потом ещё одно. Вот так вот день за днём мы пробиваем дно, которое совсем и не одно. Но вот кому-то кажется, что мы растём.

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Гость

12:14:12 11-10-2023

Походу реально надо государственные предприятия, частники охреневают. Капитализм с социальной функцией не справляется, да ему на нее и наплевать

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Гость

12:18:44 11-10-2023

Гость (12:14:12 11-10-2023) Походу реально надо государственные предприятия, частники ох... Примеры е?

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Гость

12:57:18 11-10-2023

Гость (12:18:44 11-10-2023) Примеры е?... СССР. Там свои косяки были, но можно правильное сочетания государства с частным бизнесом найти. Китай нашел

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Гость

12:21:17 11-10-2023

А в яичницу я вместо яиц буду класть бекон.

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Гость

12:30:43 11-10-2023

Цены в Марии Ра не являются показателем от слова совсем. В своей тупой жадности эта сетка затмила всех. Покупайте яйца в алкомаркетах- там всегда дешевле.

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Гость

18:56:12 11-10-2023

Гость (12:30:43 11-10-2023) Цены в Марии Ра не являются показателем от слова совсем. В с... В алкомаркетах яиц нет уже недели две) не сторгуются с поставщиками по ценам никак))

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Гость

12:34:40 11-10-2023

тоже знатно прифигела, купив яйца почти за 90р 10 шт. , совсем золотые стали..

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Гость

12:36:58 11-10-2023

На Авито покупайте по 100 р. с доставкой

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Гость

12:37:09 11-10-2023

Без яиц прожить можно... Пример некоторых мэров и даже губернаторов тому яркое доказательство.

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Гость

23:00:05 11-10-2023

Гость (12:37:09 11-10-2023) Без яиц прожить можно... Пример некоторых мэров и даже губер... И без мозгов

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Гость

12:52:23 11-10-2023

Покупайте яйца в алкомаркетах- там всегда дешевле - Да. НО. там потянет и алкоголь купить. Нет спасибо(

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Гость

13:14:01 11-10-2023

Гость (12:52:23 11-10-2023) Покупайте яйца в алкомаркетах- там всегда дешевле - Да. НО. ... Ну так и купите. Или сил удержаться от того, чтобы бухнуть, нет? Как же Вы тогда в обычный дерьмаг у дома ходите, там тоже всякой бормотухи полно?

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Гость

13:05:03 11-10-2023

Терпение господа только терпение. Еще к новому году как обычно все подарожае а вот подешевеет едва ли.К тому же вот в нэте уже говорят что кур в связи с осенней куриной болезни какими то антибиотиками кормят так что вкус яиц изменится.А вот кто то бы их краевой администрации разьяснил что к чему - ан нет...

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Кали юга на МРОТ

13:10:10 11-10-2023

Цены могут повысится от повышения цен на бензин. Товары и людей привозит транспорт, а затраты увеличились, вот и цены возросли. Да ещё и ставка по кредитам для предпринимателей и физ. лиц в России - самая высокая В МИРЕ!!! Зависимая колония с убитым царём и обворованным народом. Живут по принципу "грабь награбленное". Марксисты это. Соловьёв со 2 телеканала тоже марксист, он сам сказал в эфире. Коммунизм переходит в капитализм согласно их теориям. Далее - рабство

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Гость

13:11:38 11-10-2023

Заводим куриц и не ноем)

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Гость

13:40:57 11-10-2023

Гость (13:11:38 11-10-2023) Заводим куриц и не ноем)... Вы хоть раз держали курей? это не выгодно .затратно и сложно.

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Гость

14:29:49 11-10-2023

Гость (13:40:57 11-10-2023) Вы хоть раз держали курей? это не выгодно .затратно и сложн... В 90-х родители подруги держали куриц на лоджии в клетках до потолка. Видимо, так было выгоднее, чем покупать в магазине.

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Гость

14:13:38 11-10-2023

Гость (13:11:38 11-10-2023) Заводим куриц и не ноем)... Смешно, если б не было так грустно!

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Гость

13:17:05 11-10-2023

Стоит ли удивляться, что мультимиллиардные состояния "лучших людей", живущих как цари иудейские в "выгнивающей и вымерзающей гейропе" в элитных "халупах в 2 - 3 этажа", которым уже за 200 лет, ежегодно удваиваются.

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Гость

13:27:11 11-10-2023

Гость (13:17:05 11-10-2023) Стоит ли удивляться, что мультимиллиардные состояния "лучших... слишком много кавычек. не понятно, что вы имели в виду

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Гость

13:46:00 11-10-2023

Гость (13:27:11 11-10-2023) слишком много кавычек. не понятно, что вы имели в виду... Если это не изучалось в школе, то есть же поисковик и можно ввести запрос: "Употребление кавычек".

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Гость

15:45:25 11-10-2023

Гость (13:46:00 11-10-2023) Если это не изучалось в школе, то есть же поисковик и можно ... Ну раз уж вы решили "грамотностью" блеснуть, то ловите: " Стоит ли удивляться, что мультимиллиардные состояния "лучших людей", живущих как цари иудейские в "выгнивающей и вымерзающей гейропе" в элитных "халупах в 2 - 3 этажа", которым уже за 200 лет (кому 200 лет ?халупам? состояниям? людям? царям? ), ежегодно удваиваются". Про знаки препинания говорить не буду, грамотный вы наш... А уж остроумный какой! Вам ключи от Каламбурошной дали?

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Гость

16:36:18 11-10-2023

Гость (15:45:25 11-10-2023)Про знаки препинания говорить не буду, грамотный вы наш... А уж остроумный какой! Вам ключи от Каламбурошной дали? А что не так со знаками препинания? Только без ехидного ёрничания, которое с головой выдаёт дефекты вашго воспитания и образования.

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Гость

13:17:51 11-10-2023

Про пенсию тарахтят уже полгода, ещё через полгода повысят на 500руб., а цены уже улетели

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Гость

13:26:49 11-10-2023

Главный недостаток розничной торговли в СССР - это недостаток вычислительных мощностей, который не позволял осуществлять полноценное планирование распределения и логистики. Но партийная и силовая "номенклатура" и в то время снабжалась полноценно, а состоятельные люди могли закупаться в сети кооперативных магазинов, где всегда было всё.

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Гость

14:18:06 11-10-2023

Гость (13:26:49 11-10-2023) Главный недостаток розничной торговли в СССР - это недостато... При СССР люди были не мотивированы работать, а сейчас тем более не будут.

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Гость

14:18:33 11-10-2023

Вы хоть раз держали курей? это не выгодно .затратно и сложно.---- а петухи как орут по утрам... никаких яиц не захочешь)

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Гость

14:29:24 11-10-2023

Гость (14:18:33 11-10-2023) - а петухи как орут по утрам.... Петух вообще не обязателен, если просто держать кур на яйцо. Был курятник 2 года: выхлопа НОЛЬ, корм, добавки, тепло в курятник, проверять от болезней, и тд. и тп. В итоге всех сварили.

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Гость

14:52:58 11-10-2023

Гость (14:29:24 11-10-2023) Петух вообще не обязателен, если просто держать кур на яйцо.... А бабушка летом кур держала, говорит, очень выгодно. Весной взяли их уже поросших, всё лето они яйца несли. Курятник утеплять летом не надо. Корм - пшено, морковка, лук и т.п. И самовыпас, конечно. Осенью всех кур на мясо пустили.

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Гость

15:26:44 11-10-2023

Гость (14:52:58 11-10-2023) А бабушка летом кур держала, говорит, очень выгодно. Весной ... В городской квартире это невозможно :(

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Гость

16:24:41 11-10-2023

Гость (15:26:44 11-10-2023) В городской квартире это невозможно :(... дачи бесплатно раздают

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Гость

19:36:39 11-10-2023

Гость (16:24:41 11-10-2023) дачи бесплатно раздают... До дачи доехать надо, корм на чем то довезти. А если у человека нет машины? На даче надо постоянно проживать, иначе украдут куриц. Нужны и деньги на лекарство для куриц :(

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Гость

10:34:38 12-10-2023

Гость (19:36:39 11-10-2023) До дачи доехать надо, корм на чем то довезти. А если у челов... Ну вот вы объяснили, почему яйца дорожают

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Гость

10:37:44 12-10-2023

Гость (19:36:39 11-10-2023) До дачи доехать надо, корм на чем то довезти. А если у челов... тогда покупайте яйца. в чем проблема то?

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Гость

16:43:39 11-10-2023

Гость (14:52:58 11-10-2023) А бабушка летом кур держала, говорит, очень выгодно. Весной ... да это ж шевелится надо! Лучше тут кудахтать, в интернете, как все у них плохо, а значит у всех)

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Гость

16:27:29 11-10-2023

Гость (14:29:24 11-10-2023) Петух вообще не обязателен, если просто держать кур на яйцо.... Выросла в деревне. Держали и курей и уток и свиней. В первые слышу о том, что курятник отапливать нужно. А уж какие - то добавки и ветеринары- это вообще за гранью... Вы может для продажи держали?

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Гость

14:24:57 11-10-2023

ЗАРПЛАТА В КРАЕ РАСТЕТ ТАКИМИ ЖЕ ТЕМПАМИ?

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Гость

15:25:45 11-10-2023

Гость (14:24:57 11-10-2023) ЗАРПЛАТА В КРАЕ РАСТЕТ ТАКИМИ ЖЕ ТЕМПАМИ?... да.. во дворах уже кредиты ставить некуда

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Гость

16:46:57 11-10-2023

Гость (14:24:57 11-10-2023) ЗАРПЛАТА В КРАЕ РАСТЕТ ТАКИМИ ЖЕ ТЕМПАМИ?... начни работать, аналитег х.

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Гость

15:29:57 11-10-2023

Гость (14:52:58 11-10-2023) А бабушка летом кур держала, говорит, очень выгодно. Весной ... В городской квартире это невозможно :(

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Гость

15:39:59 11-10-2023

Яйца, куры уже не доступны для пенсионеров. Позор местной власти!!! Похоже , после этих недовыборов будет только хуже. Забили на старшее поколение... Голод приходит((((

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Витя Т

16:28:14 11-10-2023

Они на всех простых забили(

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Гость

17:07:13 11-10-2023

Гость (15:39:59 11-10-2023) Яйца, куры уже не доступны для пенсионеров. Позор местной вл... Час назад был в ашане на строителей. Тушка курицы 200 рублей. Ее не на один раз хватит.

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Гость

19:00:44 11-10-2023

Гость (17:07:13 11-10-2023) Час назад был в ашане на строителей. Тушка курицы 200 рублей... А ничего, что тушка почти на 3 кг вытягивает? Извилин хватит посчитать , сколько придется заплатить?

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Гость

15:59:53 11-10-2023

Что интересно, яйца одновременно подорожали по всей стране, что доказывает наличие в торговых сетях среди их владельцев картельного сговора. И вообще, уже давно понятно, что через торговые сети с их наценками в 200 - 300 процентов страна платит колониальную дань Западу, где живут все эти владельцы. В том числе владельцы всем известной сети "М...ра" постоянно живут в Лондоне и в Германии.

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Марго

21:58:35 11-10-2023

Зарплату ещё не успели повысить, зато цены подняли...у нас цены вперёд повышения зарплаты скачут...зарплату уже нужно не на 5.5% повышать, а на 55%!!!

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Александр

22:08:34 11-10-2023

Нас, покупателей много, производителей,ну или продавцов мало. Давайте объявим байкот на месяц. Никто без яиц не умрет. А вот капиталистам мало не покажетс.

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Гость

22:57:48 11-10-2023

Гость (19:30:05 11-10-2023) телевизор посмотрите и полегчает... Там лизоблюды вам расскажут, что у нас всё зашибись

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