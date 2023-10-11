Десяток яиц вырос в цене примерно на 20 рублей

11 октября 2023, 11:21, ИА Амител

Яйца / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В барнаульских магазинах неожиданно подорожали яйца, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

"Подскажите, пожалуйста, почему цены на яйца очень быстро и сильно выросли. С1 стоили около 70 рублей, теперь 96 рублей 90 копеек", – возмутился один из жителей города.

Барнаульцы в комментариях к сообщению с иронией предположили, что, вероятно, проходит забастовка кур. Также указали, что подорожал доллар. Да и в целом цена на яйца в Алтайском крае стремится к среднемировой.

"А впереди еще и Пасха", – напомнили барнаульцам, что сегодняшние цены скоро покажутся маленькими.

Ранее эксперты назвали две причины, по которым куриное мясо на Алтае дорожает и становится дефицитом.