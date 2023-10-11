Яйца резко и сильно подорожали в барнаульских магазинах
Десяток яиц вырос в цене примерно на 20 рублей
11 октября 2023, 11:21, ИА Амител
В барнаульских магазинах неожиданно подорожали яйца, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".
"Подскажите, пожалуйста, почему цены на яйца очень быстро и сильно выросли. С1 стоили около 70 рублей, теперь 96 рублей 90 копеек", – возмутился один из жителей города.
Барнаульцы в комментариях к сообщению с иронией предположили, что, вероятно, проходит забастовка кур. Также указали, что подорожал доллар. Да и в целом цена на яйца в Алтайском крае стремится к среднемировой.
"А впереди еще и Пасха", – напомнили барнаульцам, что сегодняшние цены скоро покажутся маленькими.
Ранее эксперты назвали две причины, по которым куриное мясо на Алтае дорожает и становится дефицитом.
11:23:56 11-10-2023
ваще ничего удивительного дешевеет только рабсила
11:26:08 11-10-2023
В желто-зеленой сети яйца С1 пару дней назад покупал: на ценнике 62 руб., в чеке 96 руб. Хотел возмутиться, но некогда было, да и вышел уже. Бардак, позор ЕА и АФ
11:26:17 11-10-2023
106 рублей за С0, это как сразу после начала сво. Тогда и доллар тоже за сотку был
11:27:36 11-10-2023
Ну кто от испуга не умрет, умрет от голода. Или просто будет хуже выглядеть.
11:28:44 11-10-2023
Зверства импортозамещателей?
11:41:46 11-10-2023
К сожалению яйца заменить другими продуктами нечем.
11:48:57 11-10-2023
Президент сказал что доллар не влияет на Россию
14:41:21 11-10-2023
... (11:48:57 11-10-2023) Президент сказал что доллар не влияет на Россию ... больше слушайте президента , когда было такое , что обещал президент , а потом выполнял бы свои обещания , с трудом верится
10:47:17 12-10-2023
Гость (14:41:21 11-10-2023) больше слушайте президента , когда было такое , что обещал п... Думаю, все же это был сарказм от первоначального комментатора. Потому что любому здравомыслящему понятно, что когда говорят, что "доллар не влияет", но сами при этом поднимают ставку, чтоб его сдерживать.
11:51:31 11-10-2023
Ни один вопрос не решается. Что то становится страшно.
19:30:05 11-10-2023
Кому задавать вопрос (11:51:31 11-10-2023) Ни один вопрос не решается. Что то становится страшно. ... телевизор посмотрите и полегчает
11:51:33 11-10-2023
Ну да, яйца же мы делать не умеем, тут высокие западные технологии нужны. Никакие курицы без айфона теперь ничего не делают
11:53:28 11-10-2023
Яйца в выпечке спокойно заменяются бананом, Аквафабой т.е водой , оставшуюся от вареных или консервированных бобовых — фасоли, гороха или нута или жидкостью от консервированной фасоли. нормальные получаются майонезы. гуглите.
12:11:30 11-10-2023
Гость (11:53:28 11-10-2023) Яйца в выпечке спокойно заменяются бананом, Аквафабой т.е во... А в яичнице на что заменить?
15:18:57 11-10-2023
Гость (11:53:28 11-10-2023) Яйца в выпечке спокойно заменяются бананом, Аквафабой т.е во... Банан в Марии-ра тоже стал стоить 116 или 119 руб., не помню точно.А совсем недавно стоил 76 руб Стали жить лучше, стали жить веселее!!!
16:52:43 11-10-2023
Владимир В. (15:18:57 11-10-2023) Банан в Марии-ра тоже стал стоить 116 или 119 руб., не помню... Сегодня бананы по 129 брала
15:33:18 11-10-2023
Гость (11:53:28 11-10-2023) Яйца в выпечке спокойно заменяются бананом, Аквафабой т.е во... А женщина знаешь чем заменяется? А мужчина? Огурцом или морковкой! Заменители хреновы! Мозг бы вам заменить, да УК не позволяет.
11:59:38 11-10-2023
Вот она какая 6-7% инфляция.
12:01:49 11-10-2023
Яйца, как и бензин, нам теперь с Запада не поставляют, вот они у нас и дорожают
12:02:04 11-10-2023
Яйца подорожали на 50%, но инфляция 5-7%. Паноптикум
12:06:29 11-10-2023
Всё дорожает, только жизнь наша дешевеет. К чему бы это?
19:31:48 11-10-2023
Гость (12:06:29 11-10-2023) Всё дорожает, только жизнь наша дешевеет. К чему бы это?... давно подешевела,у нее давно установлена такса
12:07:11 11-10-2023
Яйцо куриное продолжало, молоко, а когда хлеб? Интересно когда социальные магазины откроете, господа чиновники? В социальной стране должны быть социальные магазины. Край хлеборобов,а цены выше чем в Москве. Болталогией хватит нам кормить. Губернатор слышат нас?
12:50:02 11-10-2023
гость (12:07:11 11-10-2023) Яйцо куриное продолжало, молоко, а когда хлеб? Интересно ког... Так торговую сеть "Чижик" и собираются открывать. В Москве его так и называют - магазин для бедных.
12:56:08 11-10-2023
гость (12:07:11 11-10-2023) Яйцо куриное продолжало, молоко, а когда хлеб? Интересно ког... В социальной стране, это о какой стране речь.))
13:37:52 11-10-2023
гость (12:07:11 11-10-2023) Яйцо куриное продолжало, молоко, а когда хлеб? Интересно ког... Губернатор с Булаевым через 5 лет объявятся, аккурат к выборам))))))))
17:46:02 11-10-2023
гость (12:07:11 11-10-2023) Яйцо куриное продолжало, молоко, а когда хлеб? Интересно ког... Хлеб тоже подорожает, читала предпринимателя- "из-за плохого качества зерна в этом году" ( если им опять дотации не выдадут)
12:11:53 11-10-2023
"Крепитесь, расеяне". Или "Ну вы тут держитесь". Проходим курс "Пробили дно". Пробито дно уже давно, но оказалось, что оно не одно. За ним ещё одно. Его мы тоже мимо не пройдём - пробьём и это дно, потом ещё одно. Вот так вот день за днём мы пробиваем дно, которое совсем и не одно. Но вот кому-то кажется, что мы растём.
12:14:12 11-10-2023
Походу реально надо государственные предприятия, частники охреневают. Капитализм с социальной функцией не справляется, да ему на нее и наплевать
12:18:44 11-10-2023
Гость (12:14:12 11-10-2023) Походу реально надо государственные предприятия, частники ох... Примеры е?
12:57:18 11-10-2023
Гость (12:18:44 11-10-2023) Примеры е?... СССР. Там свои косяки были, но можно правильное сочетания государства с частным бизнесом найти. Китай нашел
12:21:17 11-10-2023
А в яичницу я вместо яиц буду класть бекон.
12:30:43 11-10-2023
Цены в Марии Ра не являются показателем от слова совсем. В своей тупой жадности эта сетка затмила всех. Покупайте яйца в алкомаркетах- там всегда дешевле.
18:56:12 11-10-2023
Гость (12:30:43 11-10-2023) Цены в Марии Ра не являются показателем от слова совсем. В с... В алкомаркетах яиц нет уже недели две) не сторгуются с поставщиками по ценам никак))
12:34:40 11-10-2023
тоже знатно прифигела, купив яйца почти за 90р 10 шт. , совсем золотые стали..
12:36:58 11-10-2023
На Авито покупайте по 100 р. с доставкой
12:37:09 11-10-2023
Без яиц прожить можно... Пример некоторых мэров и даже губернаторов тому яркое доказательство.
23:00:05 11-10-2023
Гость (12:37:09 11-10-2023) Без яиц прожить можно... Пример некоторых мэров и даже губер... И без мозгов
12:52:23 11-10-2023
Покупайте яйца в алкомаркетах- там всегда дешевле - Да. НО. там потянет и алкоголь купить. Нет спасибо(
13:14:01 11-10-2023
Гость (12:52:23 11-10-2023) Покупайте яйца в алкомаркетах- там всегда дешевле - Да. НО. ... Ну так и купите. Или сил удержаться от того, чтобы бухнуть, нет? Как же Вы тогда в обычный дерьмаг у дома ходите, там тоже всякой бормотухи полно?
13:05:03 11-10-2023
Терпение господа только терпение. Еще к новому году как обычно все подарожае а вот подешевеет едва ли.К тому же вот в нэте уже говорят что кур в связи с осенней куриной болезни какими то антибиотиками кормят так что вкус яиц изменится.А вот кто то бы их краевой администрации разьяснил что к чему - ан нет...
13:10:10 11-10-2023
Цены могут повысится от повышения цен на бензин. Товары и людей привозит транспорт, а затраты увеличились, вот и цены возросли. Да ещё и ставка по кредитам для предпринимателей и физ. лиц в России - самая высокая В МИРЕ!!! Зависимая колония с убитым царём и обворованным народом. Живут по принципу "грабь награбленное". Марксисты это. Соловьёв со 2 телеканала тоже марксист, он сам сказал в эфире. Коммунизм переходит в капитализм согласно их теориям. Далее - рабство
13:11:38 11-10-2023
Заводим куриц и не ноем)
13:40:57 11-10-2023
Гость (13:11:38 11-10-2023) Заводим куриц и не ноем)... Вы хоть раз держали курей? это не выгодно .затратно и сложно.
14:29:49 11-10-2023
Гость (13:40:57 11-10-2023) Вы хоть раз держали курей? это не выгодно .затратно и сложн... В 90-х родители подруги держали куриц на лоджии в клетках до потолка. Видимо, так было выгоднее, чем покупать в магазине.
14:13:38 11-10-2023
Гость (13:11:38 11-10-2023) Заводим куриц и не ноем)... Смешно, если б не было так грустно!
13:17:05 11-10-2023
Стоит ли удивляться, что мультимиллиардные состояния "лучших людей", живущих как цари иудейские в "выгнивающей и вымерзающей гейропе" в элитных "халупах в 2 - 3 этажа", которым уже за 200 лет, ежегодно удваиваются.
13:27:11 11-10-2023
Гость (13:17:05 11-10-2023) Стоит ли удивляться, что мультимиллиардные состояния "лучших... слишком много кавычек. не понятно, что вы имели в виду
13:46:00 11-10-2023
Гость (13:27:11 11-10-2023) слишком много кавычек. не понятно, что вы имели в виду... Если это не изучалось в школе, то есть же поисковик и можно ввести запрос: "Употребление кавычек".
15:45:25 11-10-2023
Гость (13:46:00 11-10-2023) Если это не изучалось в школе, то есть же поисковик и можно ... Ну раз уж вы решили "грамотностью" блеснуть, то ловите: " Стоит ли удивляться, что мультимиллиардные состояния "лучших людей", живущих как цари иудейские в "выгнивающей и вымерзающей гейропе" в элитных "халупах в 2 - 3 этажа", которым уже за 200 лет (кому 200 лет ?халупам? состояниям? людям? царям? ), ежегодно удваиваются". Про знаки препинания говорить не буду, грамотный вы наш... А уж остроумный какой! Вам ключи от Каламбурошной дали?
16:36:18 11-10-2023
Гость (15:45:25 11-10-2023)Про знаки препинания говорить не буду, грамотный вы наш... А уж остроумный какой! Вам ключи от Каламбурошной дали? А что не так со знаками препинания? Только без ехидного ёрничания, которое с головой выдаёт дефекты вашго воспитания и образования.
13:17:51 11-10-2023
Про пенсию тарахтят уже полгода, ещё через полгода повысят на 500руб., а цены уже улетели
13:26:49 11-10-2023
Главный недостаток розничной торговли в СССР - это недостаток вычислительных мощностей, который не позволял осуществлять полноценное планирование распределения и логистики. Но партийная и силовая "номенклатура" и в то время снабжалась полноценно, а состоятельные люди могли закупаться в сети кооперативных магазинов, где всегда было всё.
14:18:06 11-10-2023
Гость (13:26:49 11-10-2023) Главный недостаток розничной торговли в СССР - это недостато... При СССР люди были не мотивированы работать, а сейчас тем более не будут.
14:18:33 11-10-2023
Вы хоть раз держали курей? это не выгодно .затратно и сложно.---- а петухи как орут по утрам... никаких яиц не захочешь)
14:29:24 11-10-2023
Гость (14:18:33 11-10-2023) - а петухи как орут по утрам.... Петух вообще не обязателен, если просто держать кур на яйцо. Был курятник 2 года: выхлопа НОЛЬ, корм, добавки, тепло в курятник, проверять от болезней, и тд. и тп. В итоге всех сварили.
14:52:58 11-10-2023
Гость (14:29:24 11-10-2023) Петух вообще не обязателен, если просто держать кур на яйцо.... А бабушка летом кур держала, говорит, очень выгодно. Весной взяли их уже поросших, всё лето они яйца несли. Курятник утеплять летом не надо. Корм - пшено, морковка, лук и т.п. И самовыпас, конечно. Осенью всех кур на мясо пустили.
15:26:44 11-10-2023
Гость (14:52:58 11-10-2023) А бабушка летом кур держала, говорит, очень выгодно. Весной ... В городской квартире это невозможно :(
16:24:41 11-10-2023
Гость (15:26:44 11-10-2023) В городской квартире это невозможно :(... дачи бесплатно раздают
19:36:39 11-10-2023
Гость (16:24:41 11-10-2023) дачи бесплатно раздают... До дачи доехать надо, корм на чем то довезти. А если у человека нет машины? На даче надо постоянно проживать, иначе украдут куриц. Нужны и деньги на лекарство для куриц :(
10:34:38 12-10-2023
Гость (19:36:39 11-10-2023) До дачи доехать надо, корм на чем то довезти. А если у челов... Ну вот вы объяснили, почему яйца дорожают
10:37:44 12-10-2023
Гость (19:36:39 11-10-2023) До дачи доехать надо, корм на чем то довезти. А если у челов... тогда покупайте яйца. в чем проблема то?
16:43:39 11-10-2023
Гость (14:52:58 11-10-2023) А бабушка летом кур держала, говорит, очень выгодно. Весной ... да это ж шевелится надо! Лучше тут кудахтать, в интернете, как все у них плохо, а значит у всех)
16:27:29 11-10-2023
Гость (14:29:24 11-10-2023) Петух вообще не обязателен, если просто держать кур на яйцо.... Выросла в деревне. Держали и курей и уток и свиней. В первые слышу о том, что курятник отапливать нужно. А уж какие - то добавки и ветеринары- это вообще за гранью... Вы может для продажи держали?
14:24:57 11-10-2023
ЗАРПЛАТА В КРАЕ РАСТЕТ ТАКИМИ ЖЕ ТЕМПАМИ?
15:25:45 11-10-2023
Гость (14:24:57 11-10-2023) ЗАРПЛАТА В КРАЕ РАСТЕТ ТАКИМИ ЖЕ ТЕМПАМИ?... да.. во дворах уже кредиты ставить некуда
16:46:57 11-10-2023
Гость (14:24:57 11-10-2023) ЗАРПЛАТА В КРАЕ РАСТЕТ ТАКИМИ ЖЕ ТЕМПАМИ?... начни работать, аналитег х.
15:29:57 11-10-2023
Гость (14:52:58 11-10-2023) А бабушка летом кур держала, говорит, очень выгодно. Весной ... В городской квартире это невозможно :(
15:39:59 11-10-2023
Яйца, куры уже не доступны для пенсионеров. Позор местной власти!!! Похоже , после этих недовыборов будет только хуже. Забили на старшее поколение... Голод приходит((((
16:28:14 11-10-2023
Они на всех простых забили(
17:07:13 11-10-2023
Гость (15:39:59 11-10-2023) Яйца, куры уже не доступны для пенсионеров. Позор местной вл... Час назад был в ашане на строителей. Тушка курицы 200 рублей. Ее не на один раз хватит.
19:00:44 11-10-2023
Гость (17:07:13 11-10-2023) Час назад был в ашане на строителей. Тушка курицы 200 рублей... А ничего, что тушка почти на 3 кг вытягивает? Извилин хватит посчитать , сколько придется заплатить?
15:59:53 11-10-2023
Что интересно, яйца одновременно подорожали по всей стране, что доказывает наличие в торговых сетях среди их владельцев картельного сговора. И вообще, уже давно понятно, что через торговые сети с их наценками в 200 - 300 процентов страна платит колониальную дань Западу, где живут все эти владельцы. В том числе владельцы всем известной сети "М...ра" постоянно живут в Лондоне и в Германии.
21:58:35 11-10-2023
Зарплату ещё не успели повысить, зато цены подняли...у нас цены вперёд повышения зарплаты скачут...зарплату уже нужно не на 5.5% повышать, а на 55%!!!
22:08:34 11-10-2023
Нас, покупателей много, производителей,ну или продавцов мало. Давайте объявим байкот на месяц. Никто без яиц не умрет. А вот капиталистам мало не покажетс.
22:57:48 11-10-2023
Гость (19:30:05 11-10-2023) телевизор посмотрите и полегчает... Там лизоблюды вам расскажут, что у нас всё зашибись