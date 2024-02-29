Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье при сохранении ставки ЦБ

Если с покупкой, возможно, следует подождать, то для продажи момент наиболее удачный

29 февраля 2024, 08:00, ИА Амител

Ключ от квартиры / Фото: pxhere.com

Ключевая ставка 16% – наша реальность на ближайшее время. К сожалению, на очередном заседании Центробанк ее не снизил – этого ждали для оживления рынка недвижимости. Как мы будем жить в таких условиях и что будет дальше? Об этом в эфире "Бизнес ФМ Барнаул" рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Дворядкин.

Специалист напомнил, что Центробанк сохранил ключевую ставку на максимальном с 2023 года уровне 16%. За прошлый год она выросла более чем в два раза, с 7,5%. Это привело к тому, что ипотека для вторичного рынка стала практически недоступной – она выдается под 18% и выше. "Первичка" же, на которую распространяется господдержка, еще пользуется спросом, однако и она в 2024-м может просесть из-за выросшего до 30% первоначального взноса.

"Центробанк, очевидно, по-прежнему считает, что рынок нужно продолжать охлаждать, он был перегрет, и инфляция в целом росла большими темпами. Решение говорит о том, что ближайший месяц как минимум мы проведем в состоянии ожидания. Может быть, в течение первого квартала ключевую ставку все же решат снизить, и регулятор задаст тренд на ослабление, но пока в это верится с трудом", – заявил Дворядкин.К чему это может привести? По словам эксперта, самый очевидный вывод – спад на рынке недвижимости из-за высоких ставок по ипотеке. Снижение числа заявок на кредиты в последние месяцы уже фиксируется. С учетом того, что большая часть жилья приобретается с помощью заемных средств, покупателей на рынке становится все меньше. Следовательно, застройщики могут задуматься о снижении цен на недвижимость.

"Если цены будут снижаться, то это потянет за собой и "вторичку". И, может быть, мы увидим некоторую коррекцию относительно текущего максимального за всю историю уровня стоимости жилья", – сказал Дворядкин. Специалист отметил, что если с покупкой жилья, возможно, стоит подождать, то для продажи сейчас лучший момент. При этом большое снижение цен, по мнению Дворядкина, маловероятно. По этой причине самый выгодный момент для сделок с недвижимостью, как всегда, сегодня.