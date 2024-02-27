Исторический максимум. Аренда жилья в Барнауле достигла "абсурдных цифр"
Спрос на съемное жилье остается высоким, несмотря на стремительный рост ставок
27 февраля 2024, 09:15, ИА Амител
Стоимость аренды квартир в Барнауле за последние пару лет выросла в полтора-два раза и продолжает расти. Эксперты объясняют: спрос на жилье высокий, а количество предложений достигло исторического минимума. Собственники квартир не "робеют" и просят за студии и "однушки" 30, а то и 40 тыс. рублей в месяц. Удивительно, но желающие находятся. Почему рынок аренды "перекосило" и когда ждать стабилизации цен – в материале amic.ru.
"Непредсказуемый бизнес"
По итогам 2023 года в Барнауле спрос на аренду студий вырос на 41%. Такие данные приводит "Авито Недвижимость". Другой сервис объявлений – "Циан" – проанализировал количество "однушек" и цены на них. Оказалось, что за год этот сегмент в Барнауле подорожал на 29%, и сейчас средняя стоимость – 20,7 тыс. рублей в месяц. При этом количество предлагаемых вариантов сократилось почти на треть. Риелторы города с динамикой не согласны. По их информации, ситуация на рынке намного сложнее.
"Средняя цена складывается из всех предложений. Но зачастую информация в объявлении указана некорректно. Например, написано, что сдается однокомнатная квартира за 12 тыс. рублей в месяц, по факту – "гостинка" 12 кв. м. Или речь о подселении. "Однушек" за 20 тыс. в городе почти не найти, минимум 23-25 тыс. – вот реальная стоимость. Встречаются варианты за 30, 35, даже 40 тыс. рублей. И это не бизнес-сегмент, а "эконом". Абсолютно абсурдные цифры, еще лет пять назад мы и представить такого не могли", – рассказала amic.ru риелтор Евгения Панова.
Впрочем, арендаторов цены уже не шокируют: люди готовы платить 25 тыс. рублей за 30 "квадратов", но не всегда получается быстро найти подходящий вариант. Ждать приходится неделями.
Риелтор объясняет: количество предложений на рынке начало резко сокращаться в 2021-2022 годах. Тогда из-за возросших цен на жилье собственники арендных квартир (особенно в "старом" фонде) поспешили их продать.
Кто-то вложился в барнаульские долевки (для последующей перепродажи с гигантскими процентами), кто-то купил недвижимость в других городах, кто-то инвестировал в другие сферы. По оценке Евгении Пановой, рынок аренды за последние три года потерял до 40% вариантов.
"Это колоссальные цифры. Сейчас спрос превышает предложение в несколько раз. Естественно, в таких условиях арендодатели "ломят" цены. Но обвинять их в жадности, пожалуй, не стоит. Аренда – очень непредсказуемый бизнес. В ежемесячную стоимость закладывают и расходы на поддержание жилья, и потенциальные риски, ведь неизвестно, насколько добросовестным окажется квартиросъемщик", – отметила Евгения Панова.
"Все дорожает"
Собственники арендных квартир, с которыми удалось поговорить корреспонденту amic.ru, подтвердили: за последние годы ставки выросли в полтора-два раза. При пересмотре цен владельцы ориентируются в первую очередь на стоимость аналогичных объектов.
"Я стала сдавать однокомнатную квартиру на ул. Партизанской в 2011 году. Начинала с 9 тыс. рублей. Сейчас – 22 тыс. Ничего "криминального" не вижу, все дорожает: продукты, проезд в общественном транспорте, бытовые услуги, "коммуналка", – прокомментировала жительница Барнаула Татьяна.
Кстати, "коммуналку" (все позиции в квитанции, включая отопление) в большинстве случаев оплачивают квартиросъемщики. Поэтому зимой аренда для них дорожает на 4-5 тыс. рублей. Также собственники почти всегда просят залог (равен месячной аренде), а с недавнего времени – оплату услуг клининговых фирм (при выселении).
"Много лет я сдавала студию за 15 тыс. рублей. Прежние арендаторы съехали, решила пересмотреть плату. Сейчас сдаю за 20 тыс. Новых жильцов нашла буквально за час: первые звонки начали поступать еще до загрузки всех фотографий. Люди говорили, что практически дежурят на сайтах, чтобы успеть хоть что-то снять", – сообщила собственница квартиры на пр. Комсомольском Светлана.
Что дальше?
Эксперты предполагают, что в 2024 году ситуация на рынке аренды может стабилизироваться. Произойдет это за счет новых объектов: новостроек, которые барнаульцы ажиотажно "хапали" несколько лет назад. Продать их сейчас сложно – фактически это вторичный рынок, для которого действуют ипотечные ставки под 16-18%. Покупатели к таким цифрам не готовы.
"Есть вероятность, что часть новых квартир перейдет в разряд арендных. Собственники сделают минимальный бюджетный ремонт и будут сдавать, частично или полностью закрывая ипотечный платеж. Если же рынок продолжит "беднеть" (количество вариантов продолжит сокращаться. – Прим. ред.), мы увидим дальнейший рост цен", – уверена Евгения Панова.
Цифры
Средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир в Барнауле – 25-28 тыс. рублей в месяц, трехкомнатных – от 27 тыс. рублей.
09:39:02 27-02-2024
Налоги платят?
10:06:57 27-02-2024
Гость (09:39:02 27-02-2024) Налоги платят?... Тогда еще плюс 13% к аренде
09:55:29 28-02-2024
Леня (10:06:57 27-02-2024) Тогда еще плюс 13% к аренде... Почему 13?
10:17:04 27-02-2024
Гость (09:39:02 27-02-2024) Налоги платят?... А Вам зачем их налоги. Чтобы какой нибудь чиновник их своровал?
10:01:02 28-02-2024
Гость (09:39:02 27-02-2024) Налоги платят?... В Сочи 3 бабушки съехались в одну квартиру, две сдают в аренду. Во первых: добавка к пенсии, во вторых: не скучно, в третьих: они заботятся друг о друге.
09:43:49 27-02-2024
Всё замечательно!!!
19:36:35 27-02-2024
Сергей (09:43:49 27-02-2024) Всё замечательно!!!... Замечательно стабильно
10:29:36 27-02-2024
Нужно наказывать собственников квартир ,которые сдают кому попало. Из окон летит весь мусор,постоянные оры ночью,бандитские сходки. Приезжает наряд по вызову и он ничего не может сделать. Нет ну это правда. Как не боятся собственники ,что из их сдаваемой квартиры квартиранты просто делают развалины и анти-санитарию с блохами и тараканами ,и клопами. Полиция и налоговые органы попросту не реагируют. А ведь в данный момент идёт СВО и как не сейчас усилить органам исполнения закона о проверок таких квартир на присутствие террористов и бандитов. Опять и опять ничегошеньки не делается.
11:59:10 27-02-2024
гость (10:29:36 27-02-2024) Нужно наказывать собственников квартир ,которые сдают кому п... а собственники так себя не ведут. ага?
09:54:18 28-02-2024
гость (10:29:36 27-02-2024) Нужно наказывать собственников квартир ,которые сдают кому п... Сигналы в органы и будут делать.
10:46:44 27-02-2024
В Барнауле только налоговая сидит и арендаторов не шерстит. Берите пример с соседей, там дошли уже даже до владельцев двух квартир, у нас же не трогают владельцев 7 и более квартир!
11:34:03 27-02-2024
Гость (10:46:44 27-02-2024) В Барнауле только налоговая сидит и арендаторов не шерстит. ... А вам че завидно?
11:57:43 27-02-2024
Гость (11:34:03 27-02-2024) А вам че завидно?... Конечно завидно. Даже на 1 кв накопить не может. Это же работать надо.
12:16:22 27-02-2024
Гость (11:34:03 27-02-2024) А вам че завидно?... А ты за свои хатынки переживаешь?
14:35:25 27-02-2024
Аренда растет из -за стоимости квартры.если раньше 1ком натная стоила 2млн.люди славали за 12т.р.,а сейчас она стоит 4млн...что собственнику квартиру сдавать за теже 12?. Окупаемость 50лет..всё просто.
18:40:47 27-02-2024
Влад (14:35:25 27-02-2024) Аренда растет из -за стоимости квартры.если раньше 1ком натн...
А если он ее купил за 2? Или в наследство получил?
15:58:09 27-02-2024
Квартплата (коммунальные и прочие расходы) за 1 комнатную примерно 5 тыс. руб., амортизация = окупиться косметический ремонт и ремонт/замена мебели за 3-5 лет (зависит от качества квартиросъёмщика), ну и маржа, которую хотел бы получить, так как инвестировал в квартиру и ремонт, мебель и бытовую технику (и квартира на Ленина). Ну и получается, что сдавать надо не менее 30 тыс.руб.
16:02:25 27-02-2024
Почему власти не реагируют на ситуацию?Какие краевые программы приняты,чтобы улучшить ситуацию? Просто упадет рождаемость совсем, а лучшие кадры уедут в другой регион,молодежь уедет! Срочно принимайте меры,пока не поздно!!!
16:40:44 27-02-2024
Гость (16:02:25 27-02-2024) Почему власти не реагируют на ситуацию?Какие краевые програм... А в других регионах аренда типо ниже, ага ? :-) Еще выше, часто и в разы. И даже повышеная ЗП в тех регионах часто не помогает, после вычета аренды оставшаяся сумма часто получается хуже, чем если бы жили здесь.
17:38:10 27-02-2024
Гость (16:40:44 27-02-2024) А в других регионах аренда типо ниже, ага ? :-) Еще выше, ча... Ага, Вы в Москве когда крайний раз квартиру снимали, сказочник?)
08:35:10 28-02-2024
Гость (16:02:25 27-02-2024) Почему вла сти не реагируют на ситуацию?Какие краевые програм... Ну едьте, скатертью дорога ! С колхозов ещё понаедут.
22:26:13 27-02-2024
Купил квартиру за 5 млн, 40 метров. И есть еще столько же на вкладах в банке, сейчас вклады примерно 16% (где-то больше, где-то чуть меньше). Доход в месяц с 5 млн. 62 000 (!!!!). То есть мне каждый месяц на карту зачисляется с разных вкладов в сумме 62 000 (при открытии вклада можно выбирать выплату по процентам ежемесячно). За сколько же тогда сдавать квартиру в центре? Еще и с учетом ремонта в ней. Видимо люди не осознают реальную стоимость вещей. Ну не бывает так, чтобы за 15-20 тысяч можно пользоваться вещью стоимостью 5 млн.
09:51:32 28-02-2024
Гость (22:26:13 27-02-2024) Купил квартиру за 5 млн, 40 метров. И есть еще столько же на... Всё верно, не можешь или не хочешь купить вещь, тогда бери в аренду!
21:33:38 28-02-2024
Гость (22:26:13 27-02-2024) Купил квартиру за 5 млн, 40 метров. И есть еще столько же на... Ну так ты еще налог с % по вкладу 13% заплатишь. И всё равно выгоднее будет чем сдача в аренду. Там минус комуналка и налог на имущество.
17:10:31 28-02-2024
Где госАренда ?
08:49:05 01-03-2024
Инна (17:10:31 28-02-2024) Где госАренда ? ... Видимо там же где и госИмущество