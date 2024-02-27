Спрос на съемное жилье остается высоким, несмотря на стремительный рост ставок

27 февраля 2024, 09:15, ИА Амител

Вторичный фонд в Барнауле / Фото: amic.ru

Стоимость аренды квартир в Барнауле за последние пару лет выросла в полтора-два раза и продолжает расти. Эксперты объясняют: спрос на жилье высокий, а количество предложений достигло исторического минимума. Собственники квартир не "робеют" и просят за студии и "однушки" 30, а то и 40 тыс. рублей в месяц. Удивительно, но желающие находятся. Почему рынок аренды "перекосило" и когда ждать стабилизации цен – в материале amic.ru.

"Непредсказуемый бизнес"

По итогам 2023 года в Барнауле спрос на аренду студий вырос на 41%. Такие данные приводит "Авито Недвижимость". Другой сервис объявлений – "Циан" – проанализировал количество "однушек" и цены на них. Оказалось, что за год этот сегмент в Барнауле подорожал на 29%, и сейчас средняя стоимость – 20,7 тыс. рублей в месяц. При этом количество предлагаемых вариантов сократилось почти на треть. Риелторы города с динамикой не согласны. По их информации, ситуация на рынке намного сложнее.

"Средняя цена складывается из всех предложений. Но зачастую информация в объявлении указана некорректно. Например, написано, что сдается однокомнатная квартира за 12 тыс. рублей в месяц, по факту – "гостинка" 12 кв. м. Или речь о подселении. "Однушек" за 20 тыс. в городе почти не найти, минимум 23-25 тыс. – вот реальная стоимость. Встречаются варианты за 30, 35, даже 40 тыс. рублей. И это не бизнес-сегмент, а "эконом". Абсолютно абсурдные цифры, еще лет пять назад мы и представить такого не могли", – рассказала amic.ru риелтор Евгения Панова.

Впрочем, арендаторов цены уже не шокируют: люди готовы платить 25 тыс. рублей за 30 "квадратов", но не всегда получается быстро найти подходящий вариант. Ждать приходится неделями.

Риелтор объясняет: количество предложений на рынке начало резко сокращаться в 2021-2022 годах. Тогда из-за возросших цен на жилье собственники арендных квартир (особенно в "старом" фонде) поспешили их продать.

Кто-то вложился в барнаульские долевки (для последующей перепродажи с гигантскими процентами), кто-то купил недвижимость в других городах, кто-то инвестировал в другие сферы. По оценке Евгении Пановой, рынок аренды за последние три года потерял до 40% вариантов.

"Это колоссальные цифры. Сейчас спрос превышает предложение в несколько раз. Естественно, в таких условиях арендодатели "ломят" цены. Но обвинять их в жадности, пожалуй, не стоит. Аренда – очень непредсказуемый бизнес. В ежемесячную стоимость закладывают и расходы на поддержание жилья, и потенциальные риски, ведь неизвестно, насколько добросовестным окажется квартиросъемщик", – отметила Евгения Панова.

"Все дорожает"

Собственники арендных квартир, с которыми удалось поговорить корреспонденту amic.ru, подтвердили: за последние годы ставки выросли в полтора-два раза. При пересмотре цен владельцы ориентируются в первую очередь на стоимость аналогичных объектов.

"Я стала сдавать однокомнатную квартиру на ул. Партизанской в 2011 году. Начинала с 9 тыс. рублей. Сейчас – 22 тыс. Ничего "криминального" не вижу, все дорожает: продукты, проезд в общественном транспорте, бытовые услуги, "коммуналка", – прокомментировала жительница Барнаула Татьяна.

Кстати, "коммуналку" (все позиции в квитанции, включая отопление) в большинстве случаев оплачивают квартиросъемщики. Поэтому зимой аренда для них дорожает на 4-5 тыс. рублей. Также собственники почти всегда просят залог (равен месячной аренде), а с недавнего времени – оплату услуг клининговых фирм (при выселении).

"Много лет я сдавала студию за 15 тыс. рублей. Прежние арендаторы съехали, решила пересмотреть плату. Сейчас сдаю за 20 тыс. Новых жильцов нашла буквально за час: первые звонки начали поступать еще до загрузки всех фотографий. Люди говорили, что практически дежурят на сайтах, чтобы успеть хоть что-то снять", – сообщила собственница квартиры на пр. Комсомольском Светлана.

Что дальше?

Эксперты предполагают, что в 2024 году ситуация на рынке аренды может стабилизироваться. Произойдет это за счет новых объектов: новостроек, которые барнаульцы ажиотажно "хапали" несколько лет назад. Продать их сейчас сложно – фактически это вторичный рынок, для которого действуют ипотечные ставки под 16-18%. Покупатели к таким цифрам не готовы.

"Есть вероятность, что часть новых квартир перейдет в разряд арендных. Собственники сделают минимальный бюджетный ремонт и будут сдавать, частично или полностью закрывая ипотечный платеж. Если же рынок продолжит "беднеть" (количество вариантов продолжит сокращаться. – Прим. ред.), мы увидим дальнейший рост цен", – уверена Евгения Панова.

Цифры

Средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир в Барнауле – 25-28 тыс. рублей в месяц, трехкомнатных – от 27 тыс. рублей.