Эксперт рассказал, что делать в случае перегрева смартфона

Эльдар Муртазин посоветовал снять с девайса чехол

28 мая 2024, 15:31, ИА Амител

iPhone в чехле / Фото: unsplash.com

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что делать в случае перегрева смартфона. Об этом пишет "360" со ссылкой на радио Sputnik.

По словам эксперта, одной из причин высоких температур в устройстве является плотный чехол, который выступает для него дополнительной "одежкой".

"Телефоны сегодня проектируются таким образом, чтобы тепло отводилось на корпус или на раму", – пояснил он.

Тем самым чтобы охладить девайс, достаточно просто на некоторое время снять с него чехол. Но и отказываться совсем от такого аксессуара тоже не стоит, так как он может сберечь смартфон при падении.

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