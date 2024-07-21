Эксперт рассказал, что можно остаться в долгу, даже закрыв ипотеку
К этому может привести снижение цен на квартиры
21 июля 2024, 09:01, ИА Амител
Если на рынке жилья будет переизбыток предложений, то квартиры могут подешеветь из-за низкого спроса. В такой ситуации люди, которые взяли ипотеку, но больше не могут ее выплачивать, будут вынуждены отдать банку свою квартиру.
Однако они все равно останутся должны. Об этом рассказал эксперт рынка недвижимости, финансовый советник и автор просветительского проекта "Экономизм" Алексей Кричевский в интервью агентству "Прайм".
По словам эксперта, недвижимость дешевеет уже несколько месяцев. Это можно увидеть по стоимости сделок. Например, при покупке квартиры в новостройке можно торговаться и снизить цену на 10%, а на вторичном рынке – на 20% и более. Со временем этот дисконт может отразиться на цене, указанной в объявлениях, но на деле она может быть еще ниже.
Алексей Кричевский считает, что на фоне сокращения льготных ипотечных программ и низкого спроса процесс снижения цен на недвижимость продолжится. Собственники квартир пытаются заработать на аренде, но и этот сегмент рынка может начать сокращаться. Эксперт ожидает, что вскоре появятся программы, по которым банк будет забирать у неплательщиков квартиры и обнулять их ипотечные кредиты. Такие программы неизбежны, потому что с неплательщика больше нечего взять.
09:33:00 21-07-2024
В Алтайском крае что-то не видно снижения на 20%. Максимум снижают на 50 тыс(вторичку). Говорят, ИНФЛЯЦИЯ ПРЁТ((( Это я про недорогие варианты, с чем лично столкнулась.
17:13:18 21-07-2024
Гость (09:33:00 21-07-2024) В Алтайском крае что-то не видно снижения на 20%. Максимум с... А вы сравните пожалуйста стоимость от застройщика СЕЛФ ЖК Локомотив цена 44 квадратов 6,7 мультов и 5.9 мультов 43 квадрата, но этажность разная - по переуступке квартиру, не фейковую от Этажей, а реальную можно купить, сэкономив минимум 800к. Ответил на ваш вопрос? Если нет - повышайте цены себе в убыток дальше. Аминь.
11:02:31 21-07-2024
Проценты по ипотеке за рубежом.... И у нас... Что не так то??? 😁
13:02:35 21-07-2024
Макс (11:02:31 21-07-2024) Проценты по ипотеке за рубежом.... И у нас... Что не так то?... Да все не так)))
12:14:18 21-07-2024
Это не цены на жильё виноваты, а грабительские проценты по ипотекам. Если после частичной выплаты ипотечного кредита за несколько лет человек еще не погасил хоть часть основного долга, то стоит задуматься. Если эта ситуация, как описал Кричевский, с кем то произойдет, то можно смело подавать исковое заявление в суд и заяву в прокуратуру о признаках мошенничества со стороны банка. Вот это будет прецедент, а не ждать, пока банк отберет жилье.
14:30:31 21-07-2024
Интересно получается. В банках сидят толпы специально обученных людей, рассчитывающих риски, назначающих проценты, составляющих договора, так чтобы банк при любом раскладе остался в плюсе. А у конечного заемщика нет таких ресурсов и знаний, поэтому он всегда будет крайним и за всё заплатит.
02:15:37 22-07-2024
Ипотека это рабство - не знаю кто добрый, а кто злой хозяин, но пахать заёмщику.