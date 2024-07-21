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Эксперт рассказал, что можно остаться в долгу, даже закрыв ипотеку

К этому может привести снижение цен на квартиры

21 июля 2024, 09:01, ИА Амител

Ключи / Фото: pxhere.com/ru/photo/619151
Ключи / Фото: pxhere.com/ru/photo/619151

 Если на рынке жилья будет переизбыток предложений, то квартиры могут подешеветь из-за низкого спроса. В такой ситуации люди, которые взяли ипотеку, но больше не могут ее выплачивать, будут вынуждены отдать банку свою квартиру.

Однако они все равно останутся должны. Об этом рассказал эксперт рынка недвижимости, финансовый советник и автор просветительского проекта "Экономизм" Алексей Кричевский в интервью агентству "Прайм".

По словам эксперта, недвижимость дешевеет уже несколько месяцев. Это можно увидеть по стоимости сделок. Например, при покупке квартиры в новостройке можно торговаться и снизить цену на 10%, а на вторичном рынке – на 20% и более. Со временем этот дисконт может отразиться на цене, указанной в объявлениях, но на деле она может быть еще ниже.

Алексей Кричевский считает, что на фоне сокращения льготных ипотечных программ и низкого спроса процесс снижения цен на недвижимость продолжится. Собственники квартир пытаются заработать на аренде, но и этот сегмент рынка может начать сокращаться. Эксперт ожидает, что вскоре появятся программы, по которым банк будет забирать у неплательщиков квартиры и обнулять их ипотечные кредиты. Такие программы неизбежны, потому что с неплательщика больше нечего взять.

ипотека

Комментарии 7

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Гость

09:33:00 21-07-2024

В Алтайском крае что-то не видно снижения на 20%. Максимум снижают на 50 тыс(вторичку). Говорят, ИНФЛЯЦИЯ ПРЁТ((( Это я про недорогие варианты, с чем лично столкнулась.

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Максим

17:13:18 21-07-2024

Гость (09:33:00 21-07-2024) В Алтайском крае что-то не видно снижения на 20%. Максимум с... А вы сравните пожалуйста стоимость от застройщика СЕЛФ ЖК Локомотив цена 44 квадратов 6,7 мультов и 5.9 мультов 43 квадрата, но этажность разная - по переуступке квартиру, не фейковую от Этажей, а реальную можно купить, сэкономив минимум 800к. Ответил на ваш вопрос? Если нет - повышайте цены себе в убыток дальше. Аминь.

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Макс

11:02:31 21-07-2024

Проценты по ипотеке за рубежом.... И у нас... Что не так то??? 😁

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Гость

13:02:35 21-07-2024

Макс (11:02:31 21-07-2024) Проценты по ипотеке за рубежом.... И у нас... Что не так то?... Да все не так)))

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Светлана

12:14:18 21-07-2024

Это не цены на жильё виноваты, а грабительские проценты по ипотекам. Если после частичной выплаты ипотечного кредита за несколько лет человек еще не погасил хоть часть основного долга, то стоит задуматься. Если эта ситуация, как описал Кричевский, с кем то произойдет, то можно смело подавать исковое заявление в суд и заяву в прокуратуру о признаках мошенничества со стороны банка. Вот это будет прецедент, а не ждать, пока банк отберет жилье.

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Гость

14:30:31 21-07-2024

Интересно получается. В банках сидят толпы специально обученных людей, рассчитывающих риски, назначающих проценты, составляющих договора, так чтобы банк при любом раскладе остался в плюсе. А у конечного заемщика нет таких ресурсов и знаний, поэтому он всегда будет крайним и за всё заплатит.

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Олег

02:15:37 22-07-2024

Ипотека это рабство - не знаю кто добрый, а кто злой хозяин, но пахать заёмщику.

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