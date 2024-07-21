Эксперт рассказал, что можно остаться в долгу, даже закрыв ипотеку

К этому может привести снижение цен на квартиры

21 июля 2024, 09:01, ИА Амител

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Если на рынке жилья будет переизбыток предложений, то квартиры могут подешеветь из-за низкого спроса. В такой ситуации люди, которые взяли ипотеку, но больше не могут ее выплачивать, будут вынуждены отдать банку свою квартиру.

Однако они все равно останутся должны. Об этом рассказал эксперт рынка недвижимости, финансовый советник и автор просветительского проекта "Экономизм" Алексей Кричевский в интервью агентству "Прайм".

По словам эксперта, недвижимость дешевеет уже несколько месяцев. Это можно увидеть по стоимости сделок. Например, при покупке квартиры в новостройке можно торговаться и снизить цену на 10%, а на вторичном рынке – на 20% и более. Со временем этот дисконт может отразиться на цене, указанной в объявлениях, но на деле она может быть еще ниже.

Алексей Кричевский считает, что на фоне сокращения льготных ипотечных программ и низкого спроса процесс снижения цен на недвижимость продолжится. Собственники квартир пытаются заработать на аренде, но и этот сегмент рынка может начать сокращаться. Эксперт ожидает, что вскоре появятся программы, по которым банк будет забирать у неплательщиков квартиры и обнулять их ипотечные кредиты. Такие программы неизбежны, потому что с неплательщика больше нечего взять.