Активно берут ипотеку и на строительство, и на покупку готового жилья

18 июля 2024, 11:00, ИА Амител

Ипотека / Фото: pixabay.com

За первые полгода 2024-го жители России взяли около 210 млрд рублей ипотечных кредитов на строительство индивидуальных домов. Это на треть больше, чем в первом полугодии 2023-го. Еще порядка 320 млрд физлица заняли на покупку уже готовых частных домов – примерно столько же, сколько год назад. Такую оценку дали эксперты ВТБ.

"В первом полугодии спрос на ипотеку на частные дома достиг своего пика. На фоне дорогих кредитов на городскую недвижимость треть заемщиков предпочли строить дома сами. Сворачивание льготных программ, очевидно, остудит и этот рынок, но тренд по переезду за город уже не остановить", – прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

Дает ВТБ и более конкретную аналитику по своим заемщикам. Так, жители Сибирского федерального округа в первом полугодии взяли кредитов на ИЖС и готовые дома на 3,9 млрд рублей – на 22% больше, чем годом ранее. В количественном выражении спрос вырос на 15%.

В числе регионов-лидеров, как по объему, так и по количеству сделок банка, – Новосибирская область, Красноярский край и Иркутская область. На долю этих субъектов приходится почти две трети ипотечных сделок с загородной недвижимостью.

В целом по стране общая сумма сделок банка превысила 38 млрд рублей, что выше прошлогоднего результата на треть. Из-за более низких ставок получить ипотеку на загородную недвижимость клиенты стремились по госпрограммам, в результате чего их доля в структуре выдач существенно выросла: до 75% против 33% год назад.

Средний размер одного кредита на загородную недвижимость сократился, особенно по сравнению с 2023 годом. В ВТБ по итогам июня он составил 5,5 млн рублей. Это примерно на 70,5 тысячи меньше, чем в начале 2024 года, и на 742 тысячи – в сравнении с прошлогодним июнем.