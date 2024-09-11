Эксперт рассказал, что отдых в Турции стал дорогим для россиян
Одна из причин – гиперинфляция в стране
11 сентября 2024, 11:32, ИА Амител
Из-за значительного роста цен Турция начала терять свою привлекательность для туристов. Об этом в интервью KP.RU рассказал эксперт по туризму Саваш Даш.
По словам специалиста, гиперинфляция в стране привела к существенному увеличению расходов в туристическом секторе. В результате валюта, полученная от иностранных туристов за пакетные туры, перестала покрывать расходы. Даш пояснил, что это привело к росту цен не только в лирах, но и в долларах.
Кроме того, эксперт отметил, что турецкое правительство поддерживает искусственно завышенный обменный курс. Из-за этого доллар, который должен стоить 40-45 турецких лир, на самом деле находится в диапазоне 33-34 лир.
"Отдых в Турции стал дорогим для европейцев и россиян, поскольку отельеры вынуждены отражать растущие расходы в своих ценах", – пояснил Даш. Он также выразил мнение, что если ситуация не изменится, то в 2025 году туризм в Турции неизбежно сократится. "Цены стали сравнимыми с Испанией и Италией", – подчеркнул эксперт.
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