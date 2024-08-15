У приезжающих в Турцию будут снимать отпечатки пальцев

Пока неизвестно, когда нововведения вступят в силу

15 августа 2024, 13:01, ИА Амител

Отпечаток пальца / Фото: pxhere.com/ru/photo/1110143

Власти Турции планируют ввести биометрическую идентификацию для иностранцев, въезжающих в страну. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Али Ерликая в интервью газете Sabah.

По словам министра, при въезде в Турцию будет сниматься биометрическая информация, как это делается в США и Великобритании. Он не уточнил, когда планируется начать реализацию этого проекта.

Также глава МВД Турции рассказал о планах чипировать удостоверения личности лиц, получивших в республике статус временной защиты, в первую очередь это касается граждан Сирии. Ерликая отметил, что такие документы невозможно подделать, и их изготовление уже началось.

По данным МВД Турции, в стране проживает 4,4 миллиона иностранцев, из которых 3,1 миллиона — граждане Сирии.