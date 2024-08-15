У приезжающих в Турцию будут снимать отпечатки пальцев
Пока неизвестно, когда нововведения вступят в силу
15 августа 2024, 13:01, ИА Амител
Власти Турции планируют ввести биометрическую идентификацию для иностранцев, въезжающих в страну. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Али Ерликая в интервью газете Sabah.
По словам министра, при въезде в Турцию будет сниматься биометрическая информация, как это делается в США и Великобритании. Он не уточнил, когда планируется начать реализацию этого проекта.
Также глава МВД Турции рассказал о планах чипировать удостоверения личности лиц, получивших в республике статус временной защиты, в первую очередь это касается граждан Сирии. Ерликая отметил, что такие документы невозможно подделать, и их изготовление уже началось.
По данным МВД Турции, в стране проживает 4,4 миллиона иностранцев, из которых 3,1 миллиона — граждане Сирии.
14:06:25 15-08-2024
У приезжающих в Турцию будут снимать отпечатки пальцев --- а в России?
22:19:47 15-08-2024
В Китае уже второй год по приезду снимают отпечатки пальцев. Процедура проходит менее чем за минуту. К монитору прикладываются пальцы обеих рук и вуаля. Пальцы в китайской базе с Вашим фото.