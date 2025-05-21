Эксперт рассказал дачникам, как продлить срок службы деревянных построек
Ведь даже качественно возведенное сооружение может быстро потерять прочность и внешний вид
21 мая 2025, 12:42, ИА Амител
Огород / Фото: amic.ru
Деревянные строения на участке – беседки, террасы, хозяйственные постройки – нуждаются в уходе круглый год. Влага, солнечные лучи, перепады температур – все это негативно влияет на древесину. Особенно важно уделить внимание дереву весной и летом – в периоды активных осадков и высокой солнечной активности, рассказал строитель с "Авито.Услуг" Денис Зорькин.
1
Чистка и осмотр – первый шаг к защитеПеред началом сезона деревянные поверхности необходимо очистить от загрязнений, плесени, мха и старого покрытия. Поверхность промывают, высушивают и осматривают на наличие трещин, вздутий или признаков гниения. Особое внимание уделяется местам стыков, полам террас и нижней части конструкций – именно там чаще всего скапливается влага.
2
Обработка антисептиками и защитными составамиЧтобы избежать гниения и поражения грибком, древесину обрабатывают антисептиками. Эти составы проникают вглубь материала и формируют защитный барьер от влаги, плесени и вредителей. Затем наносят финишное покрытие: краску, масло или лак, предназначенные для наружных работ. Это не только продлевает срок службы конструкции, но и сохраняет эстетичный вид.
3
Регулярность – залог долговечностиОбновлять защитный слой рекомендуется каждые один-два года, в зависимости от климата и интенсивности эксплуатации. Осенью также стоит провести ревизию – при необходимости подкрасить, заменить поврежденные элементы и, если возможно, подготовить постройку к зимовке.
4
16:19:22 21-05-2025
Всем пофиг. Даже домики обшитые ОСБ ничем не покрывает. Через три года ОСБ начинает гнить