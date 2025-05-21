Ведь даже качественно возведенное сооружение может быстро потерять прочность и внешний вид

21 мая 2025, 12:42, ИА Амител

Огород / Фото: amic.ru

Деревянные строения на участке – беседки, террасы, хозяйственные постройки – нуждаются в уходе круглый год. Влага, солнечные лучи, перепады температур – все это негативно влияет на древесину. Особенно важно уделить внимание дереву весной и летом – в периоды активных осадков и высокой солнечной активности, рассказал строитель с "Авито.Услуг" Денис Зорькин.

1 Чистка и осмотр – первый шаг к защите Перед началом сезона деревянные поверхности необходимо очистить от загрязнений, плесени, мха и старого покрытия. Поверхность промывают, высушивают и осматривают на наличие трещин, вздутий или признаков гниения. Особое внимание уделяется местам стыков, полам террас и нижней части конструкций – именно там чаще всего скапливается влага. Перед началом сезона деревянные поверхности необходимо очистить от загрязнений, плесени, мха и старого покрытия. Поверхность промывают, высушивают и осматривают на наличие трещин, вздутий или признаков гниения. Особое внимание уделяется местам стыков, полам террас и нижней части конструкций – именно там чаще всего скапливается влага.

2 Обработка антисептиками и защитными составами Чтобы избежать гниения и поражения грибком, древесину обрабатывают антисептиками. Эти составы проникают вглубь материала и формируют защитный барьер от влаги, плесени и вредителей. Затем наносят финишное покрытие: краску, масло или лак, предназначенные для наружных работ. Это не только продлевает срок службы конструкции, но и сохраняет эстетичный вид. Чтобы избежать гниения и поражения грибком, древесину обрабатывают антисептиками. Эти составы проникают вглубь материала и формируют защитный барьер от влаги, плесени и вредителей. Затем наносят финишное покрытие: краску, масло или лак, предназначенные для наружных работ. Это не только продлевает срок службы конструкции, но и сохраняет эстетичный вид.

3 Регулярность – залог долговечности Обновлять защитный слой рекомендуется каждые один-два года, в зависимости от климата и интенсивности эксплуатации. Осенью также стоит провести ревизию – при необходимости подкрасить, заменить поврежденные элементы и, если возможно, подготовить постройку к зимовке. Обновлять защитный слой рекомендуется каждые один-два года, в зависимости от климата и интенсивности эксплуатации. Осенью также стоит провести ревизию – при необходимости подкрасить, заменить поврежденные элементы и, если возможно, подготовить постройку к зимовке.