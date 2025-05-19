Как правильно подготовить почву перед посадкой растений?
Правильно подготовленная почва – это инвестиция в здоровые растения и хороший урожай
19 мая 2025, 11:42, ИА Амител
Огород / Фото: amic.ru
Качество почвы – основа будущего урожая, однако многие дачники спешат с посадками, забывая об этом. От чего зависит, будут ли ваши растения крепкими и урожайными или зачахнут в первые же недели, рассказал специалист по уходу за растениями, агроном с "Авито.Услуг" Александр Еремин.
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Шаг первый: уборка участка
Сначала нужно как следует очистить участок от сорняков, прошлогодней ботвы, листвы и мусора. Это важно – ведь в старых растениях могут "прятаться" болезни, а корни сорняков быстро дадут новые побеги. Лучше использовать простые ручные инструменты – например, вилы или плоскорез. Они аккуратно поднимают землю и не нарушают ее структуру.
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Шаг второй: определите тип почвы
Далее стоит определить тип почвы на вашем участке. Простейший тест – сжать горсть влажной земли в кулаке. Если комок рассыпается – почва песчаная, если держит форму – глинистая. Идеальный вариант – суглинок, который сочетает в себе рыхлость и способность удерживать влагу. В песчаные почвы добавляют органику (компост, перегной), а в глинистые – разрыхляющие материалы (песок, опилки).
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Шаг третий: проверьте кислотностьОсобое внимание следует уделить кислотности почвы. Большинство овощных культур предпочитают нейтральную или слабокислую реакцию. Проверить pH можно с помощью специальных тест-полосок или народными методами. При необходимости почву раскисляют доломитовой мукой или известью, либо, наоборот, подкисляют торфом или хвойным опадом.
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Шаг четвертый: внесите удобрения
Обогащение почвы питательными веществами – следующий важный этап. Органические удобрения (компост или перепревший навоз) улучшают структуру грунта и обеспечивают растения всем необходимым. Минеральные добавки вносят дозированно, в зависимости от потребностей конкретных культур.
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Шаг пятый: обработка почвы
Завершающий этап – бережная обработка почвы. На ухоженных участках достаточно поверхностного рыхления, тогда как заброшенные земли требуют более глубокой перекопки. После всех подготовительных работ дайте почве две-три недели отдохнуть – за это время удобрения равномерно распределятся, а микрофлора восстановит свой баланс. Правильно подготовленная почва – это инвестиция в здоровые растения и хороший урожай.
13:39:06 19-05-2025
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23:02:08 19-05-2025
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