Правильно подготовленная почва – это инвестиция в здоровые растения и хороший урожай

19 мая 2025, 11:42, ИА Амител

Огород / Фото: amic.ru

Качество почвы – основа будущего урожая, однако многие дачники спешат с посадками, забывая об этом. От чего зависит, будут ли ваши растения крепкими и урожайными или зачахнут в первые же недели, рассказал специалист по уходу за растениями, агроном с "Авито.Услуг" Александр Еремин.

1 Шаг первый: уборка участка Сначала нужно как следует очистить участок от сорняков, прошлогодней ботвы, листвы и мусора. Это важно – ведь в старых растениях могут "прятаться" болезни, а корни сорняков быстро дадут новые побеги. Лучше использовать простые ручные инструменты – например, вилы или плоскорез. Они аккуратно поднимают землю и не нарушают ее структуру.

2 Шаг второй: определите тип почвы Далее стоит определить тип почвы на вашем участке. Простейший тест – сжать горсть влажной земли в кулаке. Если комок рассыпается – почва песчаная, если держит форму – глинистая. Идеальный вариант – суглинок, который сочетает в себе рыхлость и способность удерживать влагу. В песчаные почвы добавляют органику (компост, перегной), а в глинистые – разрыхляющие материалы (песок, опилки).

3 Шаг третий: проверьте кислотность Особое внимание следует уделить кислотности почвы. Большинство овощных культур предпочитают нейтральную или слабокислую реакцию. Проверить pH можно с помощью специальных тест-полосок или народными методами. При необходимости почву раскисляют доломитовой мукой или известью, либо, наоборот, подкисляют торфом или хвойным опадом. Особое внимание следует уделить кислотности почвы. Большинство овощных культур предпочитают нейтральную или слабокислую реакцию. Проверить pH можно с помощью специальных тест-полосок или народными методами. При необходимости почву раскисляют доломитовой мукой или известью, либо, наоборот, подкисляют торфом или хвойным опадом.

4 Шаг четвертый: внесите удобрения Обогащение почвы питательными веществами – следующий важный этап. Органические удобрения (компост или перепревший навоз) улучшают структуру грунта и обеспечивают растения всем необходимым. Минеральные добавки вносят дозированно, в зависимости от потребностей конкретных культур.