Эксперт рассказал, как бизнесмену не попасть под суд из-за музыки в кафе или магазине
Сейчас в Барнауле судят за это двух предпринимателей
03 декабря 2023, 07:00, ИА Амител
Барнаульских бизнесменов подозревают в нарушении авторских прав. Претензия заключается в незаконном использовании песен популярных исполнителей. На директора гостиницы "Центральная" Игоря Дураманова подали в суд из-за использования песен Билли Айлиш, Боба Дилана и Arctic Monkeys. Ответчиком по другому делу выступает предприниматель из краевой столицы Олег Дудаков, который, предположительно, руководит сетью общепита Daily Diner. Оба иска направило Российское авторское общество.
Управляющий партнер юридического агентства "Дело" Виталий Шляков рассказал Business FM Барнаул, какую норму закона нарушили предприниматели.
"Использование в общественных местах музыкальных произведений возможно только при наличии соответствующего лицензионного договора. В частности, само Российское авторское общество либо компании, которые уполномочены это делать, заключают соответствующие договоры, и предприниматели должны их оплачивать. Только после этого юридические лица либо индивидуальные предприниматели имеют право в кафе, ресторанах, барах, гостиницах включать для общего доступа и прослушивания какие-то музыкальные композиции. Если отсутствует лицензионный договор, это является нарушением интеллектуальных прав", – отметил специалист.
Зафиксировав такое нарушение, Российское авторское общество обращается в арбитражный суд. По информации Виталия Шлякова, в Алтайском крае в производстве сейчас находятся пять подобных судебных дел.
"На протяжении уже, наверное, десяти лет идет взыскание по данным нарушениям. Если мы с вами откроем соответствующую картотеку арбитражных дел, то увидим, что за последние 12 месяцев Российским авторским обществом было подано 2023 исковых заявления. За каждое произведение, которое звучит, взыскивается в среднем 10 тысяч рублей. Если есть ранее привлечения к ответственности, то может быть и 20 тысяч рублей за одно воспроизведение. Часто очень предлагается заключить мировое соглашение, иногда это все решается в упрощенном порядке. То есть это довольно-таки быстрое рассмотрение", – пояснил он.
Шляков отметил, что сумма исковых требований к руководителю гостиницы "Центральная" составляет 240 тысяч рублей, а от предпринимателя Олега Дудакова за неправомерное использование песен требуют 80 тысяч. "По оценке эксперта, есть шанс в суде снизить сумму штрафа, оценив ущерб, реально причиненный правообладателю популярной музыки", – заключил он.
07:19:19 03-12-2023
Если это русские исполнители или переобутые хохлянские, то карать как врагов народа. А за исполнителей стран НАТО ещё и награды раздавать.
08:17:25 03-12-2023
Какого хрена Российское авторское общество отстаивает права западных популярных исполнителей?
11:18:17 03-12-2023
ДВМ (08:17:25 03-12-2023) Какого хрена Российское авторское общество отстаивает права... в просторечии именуемое "банда", никогда ничьих авторских прав не отстаивало. Эти жулики занимаются сбором денег с населения.
08:52:11 03-12-2023
"Как делать деньги из воздуха"- записки из дурдома. К сожалению, мы тут живем...
10:46:50 03-12-2023
Гость (08:52:11 03-12-2023) "Как делать деньги из воздуха"- записки из дурдома. К сожале... Любезный, авторские права действуют во всем мире. Так что можешь спокойно переселяться в любую страну и называть ее "дурдомом"...
12:53:13 03-12-2023
Гость (10:46:50 03-12-2023) Любезный, авторские права действуют во всем мире. Так что мо... а они билли айлиш денежку перечисляют?
17:15:57 03-12-2023
Гость (12:53:13 03-12-2023) а они билли айлиш денежку перечисляют?... а вот эти фрики билли айлиш чет платят?
13:57:02 03-12-2023
Гость (10:46:50 03-12-2023) Любезный, авторские права действуют во всем мире. Так что мо... Им этого не понять. У них торренты с пиратскими копиями - это норма.
13:37:02 04-12-2023
Гость (13:57:02 03-12-2023) Им этого не понять. У них торренты с пиратскими копиями - эт... Единственный источник нормальной музыки, а не этого всего дерьмища, звучащего на абсолютно всех ФМ-станциях и по телевизору. Послушал что-то для себя новое, купил CD, скачанное стёр. По-моему, идеальная схема.
10:33:54 03-12-2023
это та же контора, которая отлавливала при помощи полиции естестественно, установщиков не лицензионного ПО, а потом при помощи районных адвокатов устраивала шоу с судом и мировым соглашением за небольшие деньги на свой счёт? я вела переписку с Майкрософт по этому поводу когда- то и ни о каких адвокатах из России они кажется не слышали.
11:34:21 03-12-2023
Умом Россию не понять!!!
11:40:28 03-12-2023
Сотрясение воздуха...никто никогда не докажет, что они извлекали при этом прибыль. А как же в музыкальных магазинах ставили на ротацию новые альбомы исполнителей? Никто не подавал никаких исков, иначе бы плохо шли продажи. Очередная дурь от РАО, шансов ноль! По принципу "а вдруг"
19:25:25 03-12-2023
У РОссийского авторского агенства есть договор с кем то из иностранстранных исполнителей? Боб Дилан сказал, что первый раз о них слышит
13:42:59 04-12-2023
Послушал эту вашу Билли Айлиш. Да коммерсу доплатить надо за то, что эту рефлексивную муть включил, не боясь, что народ разбежится...