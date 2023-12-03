Эксперт рассказал, как бизнесмену не попасть под суд из-за музыки в кафе или магазине

Сейчас в Барнауле судят за это двух предпринимателей

03 декабря 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Барнаульских бизнесменов подозревают в нарушении авторских прав. Претензия заключается в незаконном использовании песен популярных исполнителей. На директора гостиницы "Центральная" Игоря Дураманова подали в суд из-за использования песен Билли Айлиш, Боба Дилана и Arctic Monkeys. Ответчиком по другому делу выступает предприниматель из краевой столицы Олег Дудаков, который, предположительно, руководит сетью общепита Daily Diner. Оба иска направило Российское авторское общество.

Управляющий партнер юридического агентства "Дело" Виталий Шляков рассказал Business FM Барнаул, какую норму закона нарушили предприниматели.

"Использование в общественных местах музыкальных произведений возможно только при наличии соответствующего лицензионного договора. В частности, само Российское авторское общество либо компании, которые уполномочены это делать, заключают соответствующие договоры, и предприниматели должны их оплачивать. Только после этого юридические лица либо индивидуальные предприниматели имеют право в кафе, ресторанах, барах, гостиницах включать для общего доступа и прослушивания какие-то музыкальные композиции. Если отсутствует лицензионный договор, это является нарушением интеллектуальных прав", – отметил специалист.

Зафиксировав такое нарушение, Российское авторское общество обращается в арбитражный суд. По информации Виталия Шлякова, в Алтайском крае в производстве сейчас находятся пять подобных судебных дел.

"На протяжении уже, наверное, десяти лет идет взыскание по данным нарушениям. Если мы с вами откроем соответствующую картотеку арбитражных дел, то увидим, что за последние 12 месяцев Российским авторским обществом было подано 2023 исковых заявления. За каждое произведение, которое звучит, взыскивается в среднем 10 тысяч рублей. Если есть ранее привлечения к ответственности, то может быть и 20 тысяч рублей за одно воспроизведение. Часто очень предлагается заключить мировое соглашение, иногда это все решается в упрощенном порядке. То есть это довольно-таки быстрое рассмотрение", – пояснил он.

Шляков отметил, что сумма исковых требований к руководителю гостиницы "Центральная" составляет 240 тысяч рублей, а от предпринимателя Олега Дудакова за неправомерное использование песен требуют 80 тысяч. "По оценке эксперта, есть шанс в суде снизить сумму штрафа, оценив ущерб, реально причиненный правообладателю популярной музыки", – заключил он.