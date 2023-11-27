На директора гостиницы "Центральная" в Барнауле подали в суд из-за песни Билли Айлиш
РАО утверждает, что он якобы нарушил исключительные авторские права на ряд музыкальных произведений
27 ноября 2023, 10:01, ИА Амител
"Российское авторское общество" (РАО) обратилось в арбитражный суд Алтайского края с иском против директора барнаульской гостиницы "Центральная" Игоря Дураманова. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.
В РАО считают, что Дураманов якобы нарушил исключительные авторские права 11 музыкальных произведений, среди которых есть песни Билли Айлиш – NDA, Боба Дилана – Knockin' on heavens door, Count on me группы Brockhampton и другие. При этом в иске по какой-то причине дважды указаны треки Arctic Monkeys – Why'd you only call me when you're high и Shooting Stars группы Bag raiders.
Каждая позиция оценивается в 20 тысяч рублей. Кроме того, с директора требуют оплатить расходы по оплате госпошлины. Общая сумма исковых требований – 240 тысяч рублей.
10:28:58 27-11-2023
Какой молодец агент РАО. Посидел, послушал, посчитал песни буржуйские. Мог бы и до конца дня посидеть у громкоговорителя. Билли Айлиш тоже будет благодарна. И америка.
10:57:55 27-11-2023
А как РАО делает авторские отчисления Билли Айлиш и остальным, м? Банки же под санкциями?
11:07:17 27-11-2023
Дурыманов
11:19:30 27-11-2023
Получается РАО - иноагент?
11:23:43 27-11-2023
Очередные жулики, года два-три назад Барнаульский планетарий такие же кошмарили..
11:28:52 27-11-2023
Вот где настоящий инноагент, а не те кого сейчас осмелился против что-нибудь сказать.
12:38:21 27-11-2023
Википедия: "РАО призвано управлять имущественными правами авторов, других обладателей авторских прав, когда осуществление этих прав в индивидуальном порядке затруднительно (например, сбор авторского вознаграждения за сообщение произведений в эфир и по кабелю, публичное исполнение произведений, воспроизведение, репродуцирование и так далее). При этом РАО имеет право «защищать права» неопределённого круга правообладателей вне зависимости от того, заключили ли они с РАО договор или нет. По мнению Бориса Барабанова, корреспондента журнала «Власть», РАО является монополией, поддержанной государством". Непонимание схем и механизмов, по которым работает РАО, вызывает много вопросов и недовольство со стороны многих правообладателей, в связи с чем некоторые из них исключают свои произведения из управления РАО. Скандалы вокруг деятельности РАО неоднократно вызывали большой общественный резонанс. Организация многократно дискредитировала себя перед владельцами интеллектуальной собственности, в результате чего 28 июня 2016 года руководитель РАО Сергей Федотов был арестован МВД РФ по подозрению в мошенничестве." Вишенка на торте : - РАО является монополией, поддержанной государством...Получается РФ - ИНАГЕНТ?! УжасТь...куда мир катится)))
13:20:56 27-11-2023
шта?? а вот играла бы дубовая роща "унитаз унитаз" норм было бы все
13:21:59 27-11-2023
РАО вредительская шантажистская организация. Докапываются до тихо играющих радиоточкек в торговых залах, считают песни. В нашу крошечную торговую точку заглядывали продавцы аудиоконтента с намеками купить у них лицензионный контент за 12000 руб. в месяц, иначе пришлют агента РАО и мы налипнем на штрафы. Мы выключили музыку. Пошли они...
13:26:41 27-11-2023
РАО всем составом на фронт
14:29:16 27-11-2023
Гость (13:26:41 27-11-2023) РАО всем составом на фронт... РАО - русская армия освобождения. Вопрос, на кого она работает?
13:44:12 27-11-2023
Каждая позиция оценивается в 20 тысяч рублей. Кроме того, с директора требуют оплатить расходы по оплате госпошлины. Общая сумма исковых требований – 240 тысяч рублей.============================ Ключ к разгадке: если государсту ничего не светит, оно и рогом не пошевлит. А в этот трудный час, каждая тысяча, это соломенка спасения.
19:18:47 27-11-2023
ну послушал я эти "произведения"...! что это за тягомотину человек слушает!!!??? я бы за это тоже на него в суд подал! что бы мозги себе не портил...!