На директора гостиницы "Центральная" в Барнауле подали в суд из-за песни Билли Айлиш

РАО утверждает, что он якобы нарушил исключительные авторские права на ряд музыкальных произведений

27 ноября 2023, 10:01, ИА Амител

"Российское авторское общество" (РАО) обратилось в арбитражный суд Алтайского края с иском против директора барнаульской гостиницы "Центральная" Игоря Дураманова. Соответствующая информация появилась в картотеке суда.

В РАО считают, что Дураманов якобы нарушил исключительные авторские права 11 музыкальных произведений, среди которых есть песни Билли Айлиш – NDA, Боба Дилана – Knockin' on heavens door, Count on me группы Brockhampton и другие. При этом в иске по какой-то причине дважды указаны треки Arctic Monkeys – Why'd you only call me when you're high и Shooting Stars группы Bag raiders.

Каждая позиция оценивается в 20 тысяч рублей. Кроме того, с директора требуют оплатить расходы по оплате госпошлины. Общая сумма исковых требований – 240 тысяч рублей.