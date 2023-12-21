Эксперт рассказал, как бороться с "потребительским экстремизмом"

По словам специалиста, люди часто злоупотребляют возможностью возврата товара

21 декабря 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Юрисконсульт компании "1+1" Юлия Устюжанина рассказала о том, что такое "потребительский экстремизм" и как с этим бороться. Ее слова передает радиостанция "Бизнес ФМ Барнаул".

Специалист пояснила, что люди часто злоупотребляют своей возможностью возврата товара и пытаются вернуть, например, одежду, которую уже успели поносить. При этом, по словам Устюжаниной, важно понимать, что иногда с возвратом приходит конфликтный человек, которому просто хочется поругаться.

Чтобы избавить компанию от подобных ситуаций, эксперт рекомендует собрать "команду спасения" внутри компании, которая будет состоять из авторитетных сотрудников. Задача такой команды заключается в разборе каждого случая возврата.

"Провести со своей командой некий ликбез, да, такой юридический, если это сфера услуг, дать понять своим сотрудникам, что такого требования, как неоплата услуг, в случае если клиенту она не понравилась, такого права нет у потребителя. Если клиент не удовлетворен качеством услуг, он может потребовать либо соразмерное уменьшение стоимости услуг, либо пойти к третьему лицу, исправить то, что сделал условный мастер маникюра и потребовать возместить убытки у мастера, у которого не понравилось", – сказала специалист.

Она добавила, что для возврата средств необходимо оформить претензию. В этом документе клиент должен описать, что именно его не устраивает.

Если дело дойдет до суда, по словам консультанта, шансов на победу у бизнеса мало. Чаще всего суды встают на сторону клиента, поскольку он считается незащищенной стороной.