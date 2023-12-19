Эксперт рассказал, как не попасть на мошенников при перевозке товаров

Перед Новым годом предприниматели торопятся с доставкой и спешка может привести их в руки аферистов

19 декабря 2023, 07:00, ИА Амител

Накануне Нового года в России активизируются мошенники, которые могут похищать грузы компаний при их перевозке автомобильным транспортом. Фирмы торопятся завершить дела и перевезти те же изделия из металла или продукты питания как можно скорее. Перевозчики в этот период борются за клиентов и могут предлагать более низкие тарифы, но вот доедет ли груз до места назначения и не получат ли компании вместо прибыли убытки – большой вопрос.

О мошеннических схемах при перевозке грузов рассказал в эфире радиостанции "Бизнес ФМ Барнаул" Павел Кулагин – член Алтайского бизнес-сообщества и директор транспортной компании "Дизель".

По его словам, нередко злоумышленники организовывают перевозку с "частником" – наемным водителем. Транспортное средство загружают, а по пути оно меняет адрес выгрузки. В таких случаях водителю платят наличными, а ущерб от схемы равен стоимости товара.

"Бывают случаи, когда транспортные компании-однодневки предлагают реального частного перевозчика. C заказчика просят быструю оплату и предлагают низкий тариф за перевозку, а перевозчику, наоборот, – высокую цену. Как итог – перевозчик не получает вознаграждения за услугу, а плательщик получает отказ в выплате по НДС. В таких случаях ущерб составляет от 50 тысяч рублей и вопросы от налоговой", – отметил Кулагин.По словам эксперта, на уловки мошенников попадаются компании, в которых зачастую нет опытного специалиста по безопасности, обладающего определенными навыками. Однако и в таком случае найти выход можно. Избежать этого можно наняв удаленную службу безопасности – ей доверяют этап проверки как перевозчика, так и заказчика.

Подобных сервисов, по словам Кулагина, сейчас немало, и стоимость их услуг во много раз меньше, чем сумма возможных убытков. Да и для правоохранителей поиск мошенников, которые бы компенсировали потери, не всегда простая задача.