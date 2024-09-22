Эксперт рассказал, как инвестировать в золото

Правильные действия позволят избежать столкновения с мошенниками

22 сентября 2024, 16:04, ИА Амител

Золото / Фото: pxhere.com/ru/photo/1349795

Золото стало популярным и надежным инструментом инвестирования, так как это валюта-"убежище" при кризисах. Как избежать мошенничества при инвестировании в золото, "Газете.ru" рассказал Евгений Шимановский, сооснователь "Золотого Инвест Клуба".

"Золотые инвестиционные монеты – лучший инструмент инвестирования в золото. Их легко проверить, купить и продать, в отличие от слитков, где цена зависит от веса. ОМС могут остаться металлическими счетами, в отличие от физического золота. Самая популярная инвестиционная монета – Георгий Победоносец, выпускается большими тиражами и легко определяется на подлинность", – объяснил Шимановский.

Эксперт дал практические советы по покупке золота:

– изучите цены перед покупкой и выберите лучшее предложение;

– проверьте золото на приборах у монетных дилеров или банков;

– предлагайте сделку с оформлением, иначе происхождение золота может вызывать вопросы;

– избегайте сделок в кафе или местах, не отвечающих безопасности.