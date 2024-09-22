Эксперт рассказал, как инвестировать в золото
Правильные действия позволят избежать столкновения с мошенниками
22 сентября 2024, 16:04, ИА Амител
Золото стало популярным и надежным инструментом инвестирования, так как это валюта-"убежище" при кризисах. Как избежать мошенничества при инвестировании в золото, "Газете.ru" рассказал Евгений Шимановский, сооснователь "Золотого Инвест Клуба".
"Золотые инвестиционные монеты – лучший инструмент инвестирования в золото. Их легко проверить, купить и продать, в отличие от слитков, где цена зависит от веса. ОМС могут остаться металлическими счетами, в отличие от физического золота. Самая популярная инвестиционная монета – Георгий Победоносец, выпускается большими тиражами и легко определяется на подлинность", – объяснил Шимановский.
Эксперт дал практические советы по покупке золота:
– изучите цены перед покупкой и выберите лучшее предложение;
– проверьте золото на приборах у монетных дилеров или банков;
– предлагайте сделку с оформлением, иначе происхождение золота может вызывать вопросы;
– избегайте сделок в кафе или местах, не отвечающих безопасности.
"Дилеры по золотым монетам создали ликвидный рынок, позволяющий быстро купить и продать золото с минимальным спредом", – резюмировал эксперт.
16:41:17 22-09-2024
Да на фига это надо...
18:58:23 22-09-2024
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