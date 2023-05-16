Эксперт рассказал, как избежать поломки кондиционера в машине

По словам специалиста, зачастую они связаны с недостатком хладагента. Причин для утечки фреона может быть множество – от механических повреждений до нарушений герметичности соединений

16 мая 2023, 07:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В конце весны и летом даже в средней полосе России может стоять жаркая погода. Датчик температуры в машинах может достигать 30 градусов, отмечает "Секрет фирмы". Однако от жары в машине может спасти только кондиционер, который, к слову, нуждается в уходе не меньше, чем автомобиль. Технический директор сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов рассказал, какие проблемы чаще всего с ними случаются.

По словам эксперта, зачастую они связаны с недостатком хладагента. Причин для утечки фреона может быть множество – от механических повреждений до нарушений герметичности соединений.

"Большинство элементов системы кондиционирования авто расположено в моторном отсеке, без какой-либо защиты, поэтому камни, пыль и грязь от дороги легко попадают в эти части. Различные трубки системы довольно легко повреждаются от вибраций или другого внешнего воздействия. Соединения, различные прокладки в трубках могут просто перетираться от времени", – подчеркнул он.

Рузанов также отметил, что и исправная система порой требует ухода, в том числе дозаправки. Добавлять в неё хладагент нужно по меньшей мере раз в 4-5 лет. Он подчеркнул, что одна из причин возникновения проблем с системой кондиционирования – непрофессиональная дозаправка, из-за которой фреона в системе или слишком много, или слишком мало.

Также кондиционер перестаёт работать из-за поломки компрессора. В таком случае неисправность может возникнуть как в муфте, так и в электромагнитном клапане. Кроме того, порой из строя выходит проводка и предохранители. Также иногда поломки встречаются во внутренних элементах компрессора – в таких случаях его приходится менять целиком.

Важнейшие элементы системы кондиционирования – это конденсатор, испаритель и различные фильтры. Их неправильное функционирование вызовет не только дискомфорт от отсутствия прохладного воздуха в салоне, но и может привести к перегреву мотора. Кроме того, из строя часто выходят различные датчики. Их в системе может быть от двух до четырёх.

Рузанов отмечает, что избежать всех этих проблем можно с помощью сезонного обслуживания кондиционера. Стоимость его невелика, тогда как отсутствие серьёзных поломок может позволить сэкономить как средства, так и нервы.