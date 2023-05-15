Павловский тракт стоит. Гигантские пробки сковали Барнаула утром 15 мая

Проблемы также наблюдаются на Власихинской, Советской Армии, проспекте Калинина и других магистралях

15 мая 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Гигантские пробки сковали Барнаул утром 15 мая. По данным 2ГИС, на момент публикации заметки интенсивность заторов оценивается в 8 баллов из 10.

Наиболее сложная обстановка с автомобильным трафиком наблюдается на Павловском тракте – особенно на участке от пересечения с улицей Малахова до проспекта Строителей. Также почти полностью красным на карте окрашена улица Власихинская от "Волны" до Павловского тракта.

Кроме того, заторы наблюдаются на шоссе Ленточный бор, на улицах Кутузова, Советской Армии и на проспекте Калинина. Также еле движется и Южный тракт.