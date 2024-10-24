Эксперт рассказал, как не дать украсть свою работу и защитить авторское право

Даже при ознакомлении следует заключать договор

24 октября 2024, 09:00, ИА Амител

Фемида / Фото: unsplash.com / Tingey Injury Law Firm

Для защиты авторских прав следует хранить все исходники у себя, а также заключать договоры. Как сообщает "Секрет фирмы", такой совет дал юрист и эксперт по защите интеллектуальной собственности Александр Афонин людям, которые не хотят потерять права на свою работу или произведения.

"В последнее время авторы стали чаще обращаться за услугой депонирования (то есть хранения) авторских прав. Электронный файл с копией произведения размещается на сервере, а заявителю выдается красиво оформленное свидетельство. Но в суде одного такого свидетельства будет недостаточно – потребуется представить и другие доказательства", – заявил специалист.

Исходники могут быть различными. Например, рукописи, файлы с датой создания, графические материалы, черновики и подготовительные материалы. Кроме того, Гражданский кодекс указывает, что если на оригинале экземпляра произведения указан автор, то это лицо будет считаться автором, пока иное не доказано.

Еще один совет – оформлять договор. По словам Афонина, если автор в процессе совместной работы над проектом может направить для ознакомления материалы другому лицу, то тот может начать использовать их как хочет. При этом суд, скорее всего, займет сторону ответчика.

"Для исключения подобных рисков автор должен стараться передавать материалы только после заключения лицензионного договора либо соглашения о неразглашении, прямо предусматривающих пределы, в которых передаваемые объекты авторского права могут быть использованы", – заключил адвокат.