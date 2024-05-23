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Барнаульского ресторатора оштрафуют за песни, которые включали посетителям

В них не было ничего плохого, но авторские права нарушены

23 мая 2024, 08:50, ИА Амител

Виниловые пластинки / Фото: pxhere.com
Виниловые пластинки / Фото: pxhere.com

С одного из руководителей барнаульской сети "фермерского фастфуда" Daily Diner Олега Дудакова взыскали 80 тысяч рублей за музыку в заведении. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на данные картотеки арбитражного суда.

Российское авторское общество обратилось к суду, чтобы защитить права, судя по всему, одного из своих членов или артиста, находящегося под "защитой" РАО.

В деле не указано, о каких именно треках идет речь, однако отмечается, что всего их было четыре.

Ранее сообщалось, что полиция задержала автора паблика и телеграм-канала "Блогерша Рубцовск" Олесю Дикареву.

суд

Комментарии 13

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Гость

09:10:04 23-05-2024

Румына слушали ?

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Гость

09:29:27 23-05-2024

Гость (09:10:04 23-05-2024) Румына слушали ?... Болгарина

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Гость

09:47:42 23-05-2024

Гость (09:29:27 23-05-2024) Болгарина... Да?! А какая разница.

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Гость

09:24:58 23-05-2024

Да вообще ни где не включать, изъять из ротаций на радио и ТВ пусть подавятся своими правами, и кому они потом нужны.

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Гость

09:32:32 23-05-2024

Господи, как хорошо было при СССР - что хочу, то кручу. А сейчас сплошные товарно-денежные отношения.

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Гость

09:48:13 23-05-2024

Как сейчас поют, и что поют.. Это исполнители должны доплачивать слушателям, что бы те обратили на них внимание.

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Гость

10:19:43 23-05-2024

Он вообще не румын и не болгарин, а армянин.

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Гость

10:48:20 23-05-2024

Гость (10:19:43 23-05-2024) Он вообще не румын и не болгарин, а армянин.... Кто он? Почтальон?

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Гость

10:50:08 23-05-2024

Заинтриговали на счёт болгарского румынина!Судя по пёрьям, которые он постоянно носит, он индеец.

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Гость

13:23:07 23-05-2024

Гость (10:50:08 23-05-2024) Заинтриговали на счёт болгарского румынина!Судя по пёрьям, к... Скорее индейка с кадыком

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Гость

13:19:05 23-05-2024

Расплодились бандиты по типу РАО. Когда уже большевики наведут порядок?

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Гость

13:28:43 23-05-2024

Гость (13:19:05 23-05-2024) Расплодились бандиты по типу РАО. Когда уже большевики навед... Никогда. Нет более большевиков. И не будет.

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Гость

14:17:53 23-05-2024

Никогда не говори никогда.

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