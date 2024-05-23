Барнаульского ресторатора оштрафуют за песни, которые включали посетителям
В них не было ничего плохого, но авторские права нарушены
23 мая 2024, 08:50, ИА Амител
Виниловые пластинки / Фото: pxhere.com
С одного из руководителей барнаульской сети "фермерского фастфуда" Daily Diner Олега Дудакова взыскали 80 тысяч рублей за музыку в заведении. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на данные картотеки арбитражного суда.
Российское авторское общество обратилось к суду, чтобы защитить права, судя по всему, одного из своих членов или артиста, находящегося под "защитой" РАО.
В деле не указано, о каких именно треках идет речь, однако отмечается, что всего их было четыре.
Ранее сообщалось, что полиция задержала автора паблика и телеграм-канала "Блогерша Рубцовск" Олесю Дикареву.
09:10:04 23-05-2024
Румына слушали ?
09:29:27 23-05-2024
Гость (09:10:04 23-05-2024) Румына слушали ?... Болгарина
09:47:42 23-05-2024
Гость (09:29:27 23-05-2024) Болгарина... Да?! А какая разница.
09:24:58 23-05-2024
Да вообще ни где не включать, изъять из ротаций на радио и ТВ пусть подавятся своими правами, и кому они потом нужны.
09:32:32 23-05-2024
Господи, как хорошо было при СССР - что хочу, то кручу. А сейчас сплошные товарно-денежные отношения.
09:48:13 23-05-2024
Как сейчас поют, и что поют.. Это исполнители должны доплачивать слушателям, что бы те обратили на них внимание.
10:19:43 23-05-2024
Он вообще не румын и не болгарин, а армянин.
10:48:20 23-05-2024
Гость (10:19:43 23-05-2024) Он вообще не румын и не болгарин, а армянин.... Кто он? Почтальон?
10:50:08 23-05-2024
Заинтриговали на счёт болгарского румынина!Судя по пёрьям, которые он постоянно носит, он индеец.
13:23:07 23-05-2024
Гость (10:50:08 23-05-2024) Заинтриговали на счёт болгарского румынина!Судя по пёрьям, к... Скорее индейка с кадыком
13:19:05 23-05-2024
Расплодились бандиты по типу РАО. Когда уже большевики наведут порядок?
13:28:43 23-05-2024
Гость (13:19:05 23-05-2024) Расплодились бандиты по типу РАО. Когда уже большевики навед... Никогда. Нет более большевиков. И не будет.
14:17:53 23-05-2024
Никогда не говори никогда.