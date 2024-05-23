Барнаульского ресторатора оштрафуют за песни, которые включали посетителям

В них не было ничего плохого, но авторские права нарушены

23 мая 2024, 08:50, ИА Амител

Виниловые пластинки / Фото: pxhere.com

С одного из руководителей барнаульской сети "фермерского фастфуда" Daily Diner Олега Дудакова взыскали 80 тысяч рублей за музыку в заведении. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на данные картотеки арбитражного суда.

Российское авторское общество обратилось к суду, чтобы защитить права, судя по всему, одного из своих членов или артиста, находящегося под "защитой" РАО.

В деле не указано, о каких именно треках идет речь, однако отмечается, что всего их было четыре.

Ранее сообщалось, что полиция задержала автора паблика и телеграм-канала "Блогерша Рубцовск" Олесю Дикареву.