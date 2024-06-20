Эксперт рассказал, как не стать жертвой мошенников во время отдыха

Вне зависимости от предпочтений по организации путешествий и формата отдыха людям важно сохранять бдительность

20 июня 2024, 09:00, ИА Амител

Таиланд / Источник фото: unsplash.com

Часто мошенники обманывают туристов при бронировании отелей. Международные системы поиска мест для отдыха ушли из России, а дополнительных проблем добавили сложности с оплатой зарубежных вариантов размещения. Как сообщает "Секрет фирмы", это стало причиной активизации мошенников. Как не попасть на них – рассказали в "Лаборатории Касперского".

В преддверии сезона отпусков компания выяснила, какими способами чаще всего бронируют жилье россияне. Оказалось, что 37% жителей страны выбирают варианты напрямую, а еще 33% используют специальные сервисы. 24% обращаются к турфирмам, а 17% – к сайтам с объявлениями.

Эксперты в области кибербезопасности подчеркивают, что вне зависимости от предпочтений по организации путешествий и формата отдыха людям важно сохранять бдительность. Почти каждый шестой россиянин сталкивался с мошенничеством при бронировании жилья.

Среди распространенных схем онлайн-мошенничества эксперты "Лаборатории Касперского" отметили:

ресурсы, имитирующие сайты отелей и гостиниц;

скам-объявления о сдаче в аренду квартир и апартаментов;

фишинговые сайты, сделанные под платформы бронирования отелей;

поддельные страницы перевозчиков и агрегаторов по подбору билетов.

Мошенники, которые пользуются подобными методами, пытаются выманить у людей деньги и личные данные, в том числе платежные. Кроме того, порой таким образом злоумышленники получают пароли от аккаунтов в социальных сетях или электронной почты.

Руководитель российского исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов назвал способы, как избежать неприятностей и не попасть на онлайн-мошенников во время путешествий. В первую очередь следует критически относиться к щедрым предложениям и акциям, а также не вводить конфиденциальные данные на подозрительных сайтах.

Также следует использовать защитное программное обеспечение и избегать ненадежных Wi-Fi сетей. Кроме того, нужно проверить, что на смартфоне установлен пароль и настроено удаленное управление устройством – это поможет защитить данные и в некоторых случаях даже найти устройство в случае его потери.