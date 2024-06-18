Туристический маршрут Новосибирск — Бийск — Шерегеш запустят в июне
На территории Алтайского края туристам предлагается посетить Сростки, а также Белокуриху
18 июня 2024, 19:35, ИА Амител
Туристический маршрут из Новосибирска в Шерегеш, который будет следовать через Бийск, запустят в июне. Как сообщает РБК, об этом на встрече с журналистами заявил руководитель управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгений Казанцев.
"В этом году совместно с Федеральной пассажирской компанией и туроператорами "Ваш гид" и "Шория" в рамках проекта "Большой Алтай" <...> у нас запускается двухдневный маршрут выходного дня по местам силы. Это путешествие на поезде из Новосибирска в Алтайский край и Кемеровскую область", – рассказал он.
Так, на территории Алтайского края туристам предлагается посетить Сростки, а также Белокуриху.
Напомним, что о планах запустить поезд сообщалось еще в январе 2024 года. Как рассказали в Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС), маршрут будет работать в режиме выходного дня.
21:36:29 18-06-2024
Очень интересно. Направление Новосибирс— Бийск понятно. Но как он из Бийска дальше пойдёт на Шерегеш, через Ельцовку или через Солтон на Таштагол?
21:50:08 18-06-2024
Это интересно как они будут если от Бийска к Шерегеш нет железной дороги?
18:24:37 21-06-2024
ВЕТЕРАН 22 ru (21:50:08 18-06-2024) Это интересно как они будут если от Бийска к Шерегеш нет жел... Посмотри карту и будет понятно. Не благодари
09:40:30 19-06-2024
Дальше на новых физических принципах.