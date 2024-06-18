Эксперт рассказал, как пережить отключение горячей воды

Способы провести это время с комфортом есть

18 июня 2024, 13:46, ИА Амител

Банные принадлежности / Фото: pxhere.com

Во время плановых отключений горячей воды летом, которые могут длиться от 10 до 14 дней, можно сделать свой быт более комфортным, воспользовавшись общественной баней, водонагревателем или посетив друзей или родственников.

Строительный эксперт Федор Васильев поделился с журналистами news.ru советами, как пережить это время с максимальным комфортом.

Еще один способ обеспечить себя горячей водой – посетить свой фитнес-клуб, если он есть. Также можно установить водонагреватель, но стоит учитывать, что это достаточно дорогое приобретение. Федор Васильев рекомендует выбирать бойлерный, а не проточный водонагреватель, так как он нагревает воду в специальном баке, а не напрямую из крана.