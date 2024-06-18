Эксперт рассказал, как пережить отключение горячей воды
Способы провести это время с комфортом есть
18 июня 2024, 13:46, ИА Амител
Во время плановых отключений горячей воды летом, которые могут длиться от 10 до 14 дней, можно сделать свой быт более комфортным, воспользовавшись общественной баней, водонагревателем или посетив друзей или родственников.
Строительный эксперт Федор Васильев поделился с журналистами news.ru советами, как пережить это время с максимальным комфортом.
Еще один способ обеспечить себя горячей водой – посетить свой фитнес-клуб, если он есть. Также можно установить водонагреватель, но стоит учитывать, что это достаточно дорогое приобретение. Федор Васильев рекомендует выбирать бойлерный, а не проточный водонагреватель, так как он нагревает воду в специальном баке, а не напрямую из крана.
13:56:27 18-06-2024
установить водонагреватель это достаточно дорогое приобретение -ну откуда вылазят такие спецы??
14:17:08 18-06-2024
Гость (13:56:27 18-06-2024) установить водонагреватель это достаточно дорогое приобрете... Абонемент в фитнесс, видимо, дешевле
14:09:01 18-06-2024
Спасибо, кЭП!
14:32:57 18-06-2024
Самый лучший способ - составлять грамотно график отключений (не более 7 дней), разделять на более мелкие районы с тем, чтобы ремонтные бригады могли выполнить объем работ без напряга. Отключение на неделю пройдет практически незаметно для потребителя. А так, как сейчас - вырубают полгорода, рабочих не хватает, на самом деле не 12-14 дней, а минимум 19-20 ведут ремонты, люди без воды, в соплях, кашле и депрессиях.