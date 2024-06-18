"Не осталось ничего". В барнаульских магазинах разобрали средства от комаров

Репелленты не удалось найти, в частности, в "Новэксе", "Марии-Ра" и Fix Price

18 июня 2024, 12:20, ИА Амител

Комар / Источник фото: pxhere.com

Жители Барнаула раскупили в магазинах средства от комаров. Читатели amic.ru сообщают, что столкнулись с дефицитом репеллентов еще в выходные – многие не могли найти их, когда собирали детей в загородные лагеря.

По словам горожан, в "Новэксе" на Социалистическом проспекте рассказали, что репелленты закончились еще 17 июня. Не удалось найти средства и во многих других магазинах в центре города: "Марии-Ра", Fix Price и других.

"Нет ни фумигаторов, ни пластинок, ни спреев. Не осталось ничего", – отмечают барнаульцы.

В то же время в одном из магазинов сети "Новэкс" сообщили, что ждут к вечеру небольшую поставку репеллентов. А другой наш читатель рассказал, что накануне без проблем смог закупиться средствами от насекомых в "Светофоре". Также они в достаточном количестве есть в "Маяке", отметил он.

Энтомолог Людмила Комарова ранее рассказала, что комаров на Алтае в ближайшие две недели станет еще больше. Пик нашествия специалист прогнозирует на 7-10 июля.