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"Не осталось ничего". В барнаульских магазинах разобрали средства от комаров

Репелленты не удалось найти, в частности, в "Новэксе", "Марии-Ра" и Fix Price

18 июня 2024, 12:20, ИА Амител

Комар / Источник фото: pxhere.com
Комар / Источник фото: pxhere.com

Жители Барнаула раскупили в магазинах средства от комаров. Читатели amic.ru сообщают, что столкнулись с дефицитом репеллентов еще в выходные – многие не могли найти их, когда собирали детей в загородные лагеря.

По словам горожан, в "Новэксе" на Социалистическом проспекте рассказали, что репелленты закончились еще 17 июня. Не удалось найти средства и во многих других магазинах в центре города: "Марии-Ра", Fix Price и других.

"Нет ни фумигаторов, ни пластинок, ни спреев. Не осталось ничего", – отмечают барнаульцы.

В то же время в одном из магазинов сети "Новэкс" сообщили, что ждут к вечеру небольшую поставку репеллентов. А другой наш читатель рассказал, что накануне без проблем смог закупиться средствами от насекомых в "Светофоре". Также они в достаточном количестве есть в "Маяке", отметил он.

Энтомолог Людмила Комарова ранее рассказала, что комаров на Алтае в ближайшие две недели станет еще больше. Пик нашествия специалист прогнозирует на 7-10 июля.

Барнаул комары

Комментарии 24

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Гость

12:22:33 18-06-2024

зимой надо было заранее покупать

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Гость

12:36:45 18-06-2024

Гость (12:22:33 18-06-2024) зимой надо было заранее покупать ... Я так и поступаю, но торговля должна была подготовиться к началу "комариного" сезона и пополнить склады репеллентами. У них, кстати, есть срок годности, на это надо обращать внимание.

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Гость

15:38:56 18-06-2024

Гость (12:22:33 18-06-2024) зимой надо было заранее покупать ... За несколько месяцев могут и испортиться. У нас прошлогодние средства уже так себе действуют.

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Гость

12:27:18 18-06-2024

Ну а вы что хотели, Сибирь!

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Гость

12:38:10 18-06-2024

Новекс на Комсомольском, выбор большой.

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Гость

12:39:03 18-06-2024

У нас всегда так - то воду всю скупили, то средства от комаров

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Гость

13:08:25 18-06-2024

Гость (12:39:03 18-06-2024) У нас всегда так - то воду всю скупили, то средства от комар... То гречку, то сахар)))

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Гость

12:40:22 18-06-2024

Арсенал - выбор большой! Для некоторых мра - наше все)

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Гость

13:46:03 18-06-2024

Гость (12:40:22 18-06-2024) Арсенал - выбор большой! Для некоторых мра - наше все)... Очень удобно ехать за репелентами на край света))

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Юс

12:42:24 18-06-2024

Чуток ранее Людмила Комарова заявила, что кровососущие почти все погибли))) Такое ощущение, что комары прочитали эту информацию...

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Гость

12:42:41 18-06-2024

Лента павлик - всего много!

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Гость

13:34:43 18-06-2024

Через неделю завезут, но по 300
А через три недели комары сами сдохнут

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гость

13:42:49 18-06-2024

Почему в этом году комары летают без звука, твари

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Гость

13:46:35 18-06-2024

гость (13:42:49 18-06-2024) Почему в этом году комары летают без звука, твари... наверное вам к ЛОРу нужно? я их слышу.

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Гость

13:58:59 18-06-2024

гость (13:42:49 18-06-2024) Почему в этом году комары летают без звука, твари... Отработка стелс систем

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Гость

14:07:50 18-06-2024

гость (13:42:49 18-06-2024) Почему в этом году комары летают без звука, твари... Мир сдвинулся... (С)

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гость

13:51:05 18-06-2024

На выходных частники продавали с рук на Динамо. Видимо, почувствовали тенденцию рынка))

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Гость

13:51:41 18-06-2024

Существует необыкновенно действенный способ, запатентованный одним англичанином- надо, изрядно накатив виски, опбсыпаться песком. Садящиеся комары, моменталдьтно пьянеют и начинают бросать друг в друга песчинками, тем самым, отгоняя других комаров от вас. Всё же просто!

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Юс

15:09:05 18-06-2024

Гость (13:51:41 18-06-2024) Существует необыкновенно действенный способ, запатентованный... Вы поаккуратнее с советами...ведь кто-то обязательно воспримет как руководство к действию

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Гость

14:09:19 18-06-2024

В зоомагазинах (и новэксе) продаются репелентные биоошейники для кошек и собак. Отпугивают и комаров и мошек, если одеть как браслет

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Гость

14:35:02 18-06-2024

Очень удобно ехать за репелентами на край света))---- арсенал на пр. Ленина вобще то. Уж писали бы - ехать с выселок в центр😁 но лучше, конечно, ныть на амике как всегда по любому поводу))

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Гость

15:55:18 18-06-2024

Ну во-первых , где вы нытье увидели?
Во-вторых, вы считаете, что все живут вокруг Арсенала?
есть еще Поток, Сулима, пл. Октября, ВРЗ, Южный и много других районов города. Всем переться в Ленту на Павлике и в Арсенал?

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Гость

14:37:01 18-06-2024

В зоомагазинах (и новэксе) продаются репелентные биоошейники для кошек и собак.------ реально помогают? Куплю своей собаке!

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Гость

17:36:08 18-06-2024

Гость (14:37:01 18-06-2024) В зоомагазинах (и новэксе) продаются репелентные биоошейники... Да, помогают

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