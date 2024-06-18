"Не осталось ничего". В барнаульских магазинах разобрали средства от комаров
Репелленты не удалось найти, в частности, в "Новэксе", "Марии-Ра" и Fix Price
18 июня 2024, 12:20, ИА Амител
Жители Барнаула раскупили в магазинах средства от комаров. Читатели amic.ru сообщают, что столкнулись с дефицитом репеллентов еще в выходные – многие не могли найти их, когда собирали детей в загородные лагеря.
По словам горожан, в "Новэксе" на Социалистическом проспекте рассказали, что репелленты закончились еще 17 июня. Не удалось найти средства и во многих других магазинах в центре города: "Марии-Ра", Fix Price и других.
"Нет ни фумигаторов, ни пластинок, ни спреев. Не осталось ничего", – отмечают барнаульцы.
В то же время в одном из магазинов сети "Новэкс" сообщили, что ждут к вечеру небольшую поставку репеллентов. А другой наш читатель рассказал, что накануне без проблем смог закупиться средствами от насекомых в "Светофоре". Также они в достаточном количестве есть в "Маяке", отметил он.
Энтомолог Людмила Комарова ранее рассказала, что комаров на Алтае в ближайшие две недели станет еще больше. Пик нашествия специалист прогнозирует на 7-10 июля.
12:22:33 18-06-2024
зимой надо было заранее покупать
12:36:45 18-06-2024
Гость (12:22:33 18-06-2024) зимой надо было заранее покупать ... Я так и поступаю, но торговля должна была подготовиться к началу "комариного" сезона и пополнить склады репеллентами. У них, кстати, есть срок годности, на это надо обращать внимание.
15:38:56 18-06-2024
Гость (12:22:33 18-06-2024) зимой надо было заранее покупать ... За несколько месяцев могут и испортиться. У нас прошлогодние средства уже так себе действуют.
12:27:18 18-06-2024
Ну а вы что хотели, Сибирь!
12:38:10 18-06-2024
Новекс на Комсомольском, выбор большой.
12:39:03 18-06-2024
У нас всегда так - то воду всю скупили, то средства от комаров
13:08:25 18-06-2024
Гость (12:39:03 18-06-2024) У нас всегда так - то воду всю скупили, то средства от комар... То гречку, то сахар)))
12:40:22 18-06-2024
Арсенал - выбор большой! Для некоторых мра - наше все)
13:46:03 18-06-2024
Гость (12:40:22 18-06-2024) Арсенал - выбор большой! Для некоторых мра - наше все)... Очень удобно ехать за репелентами на край света))
12:42:24 18-06-2024
Чуток ранее Людмила Комарова заявила, что кровососущие почти все погибли))) Такое ощущение, что комары прочитали эту информацию...
12:42:41 18-06-2024
Лента павлик - всего много!
13:34:43 18-06-2024
Через неделю завезут, но по 300
А через три недели комары сами сдохнут
13:42:49 18-06-2024
Почему в этом году комары летают без звука, твари
13:46:35 18-06-2024
гость (13:42:49 18-06-2024) Почему в этом году комары летают без звука, твари... наверное вам к ЛОРу нужно? я их слышу.
13:58:59 18-06-2024
гость (13:42:49 18-06-2024) Почему в этом году комары летают без звука, твари... Отработка стелс систем
14:07:50 18-06-2024
гость (13:42:49 18-06-2024) Почему в этом году комары летают без звука, твари... Мир сдвинулся... (С)
13:51:05 18-06-2024
На выходных частники продавали с рук на Динамо. Видимо, почувствовали тенденцию рынка))
13:51:41 18-06-2024
Существует необыкновенно действенный способ, запатентованный одним англичанином- надо, изрядно накатив виски, опбсыпаться песком. Садящиеся комары, моменталдьтно пьянеют и начинают бросать друг в друга песчинками, тем самым, отгоняя других комаров от вас. Всё же просто!
15:09:05 18-06-2024
Гость (13:51:41 18-06-2024) Существует необыкновенно действенный способ, запатентованный... Вы поаккуратнее с советами...ведь кто-то обязательно воспримет как руководство к действию
14:09:19 18-06-2024
В зоомагазинах (и новэксе) продаются репелентные биоошейники для кошек и собак. Отпугивают и комаров и мошек, если одеть как браслет
14:35:02 18-06-2024
Очень удобно ехать за репелентами на край света))---- арсенал на пр. Ленина вобще то. Уж писали бы - ехать с выселок в центр😁 но лучше, конечно, ныть на амике как всегда по любому поводу))
15:55:18 18-06-2024
Ну во-первых , где вы нытье увидели?
Во-вторых, вы считаете, что все живут вокруг Арсенала?
есть еще Поток, Сулима, пл. Октября, ВРЗ, Южный и много других районов города. Всем переться в Ленту на Павлике и в Арсенал?
14:37:01 18-06-2024
В зоомагазинах (и новэксе) продаются репелентные биоошейники для кошек и собак.------ реально помогают? Куплю своей собаке!
17:36:08 18-06-2024
Гость (14:37:01 18-06-2024) В зоомагазинах (и новэксе) продаются репелентные биоошейники... Да, помогают