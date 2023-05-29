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Эксперт рассказал, как повысить интерес к российским машинам при помощи страховки

По его словам, снижение стоимости ОСАГО увеличит спрос как на машины, так и на страховку

29 мая 2023, 06:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Директор по развитию страхового бизнеса "Сравни" Александр Крайник назвал способ простимулировать интерес к российским автомобилям. Его слова передаёт RT.

Как отмечает специалист, можно снизить стоимость полисов ОСАГО для российских автомобилей. Это увеличит спрос как на машины, так и на покупку страховки.

Крайник добавил, что автопарк отечественных автомобилей постоянно стареет, так что снижение стоимости полисов на отдельные машины не скажется на средней стоимости полисов по стране.

При этом эксперт заявил, что при снижении цен на полисы для отдельных покупателей для других полисы подорожают.

Авто

Комментарии 3

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Гость

06:30:39 29-05-2023

А качество и не нужно тогда совсем .

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Гость

08:33:49 29-05-2023

А разве оно предусматривалось в российских машинах? Это же для внутреннего потребителя...

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Гость

09:00:46 29-05-2023

Не, надо по-другому. Запретить все, кроме российского. Профит. И можно будет продавать любое гуано. А то что это за полумеры, в самом деле.

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