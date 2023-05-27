Центробанк опроверг повышение первого взноса по ипотеке до 30%
Регулятор сообщил, что не вводит какие-либо требования о размере первоначального взноса по ипотеке
27 мая 2023, 08:59, ИА Амител
Банк России опроверг установку требований к первоначальному взносу по ипотеке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"Банк России не устанавливает требования к первоначальному взносу по ипотеке, это делают сами банки", – пояснили в ведомстве.
Накануне СМИ сообщили, что с 1 июня ЦБ якобы повысит требование к первоначальному взносу по ипотеке до 20%, а в 2024 году он достигнет 30%.
Ранее Центробанк объявил, что ограничит околонулевые ставки по ипотекам, которые ещё называют "ипотеками от застройщика". Эксперт по недвижимости Дмитрий Дворядкин объяснил, что такое решение пойдёт покупателям на пользу.
09:21:49 27-05-2023
Кто будет наказан за рассказ о првышении ??? Приравнять писанину о повышении к фейкам или к диверсии и писателя, как врага народа, со всей проллетарской ненавистью...
17:31:47 27-05-2023
Гость (09:21:49 27-05-2023) Кто будет наказан за рассказ о првышении ??? Приравнять писа... пролетарии с одной ,л,