Центробанк опроверг повышение первого взноса по ипотеке до 30%

Регулятор сообщил, что не вводит какие-либо требования о размере первоначального взноса по ипотеке

27 мая 2023, 08:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Банк России опроверг установку требований к первоначальному взносу по ипотеке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Банк России не устанавливает требования к первоначальному взносу по ипотеке, это делают сами банки", – пояснили в ведомстве.

Накануне СМИ сообщили, что с 1 июня ЦБ якобы повысит требование к первоначальному взносу по ипотеке до 20%, а в 2024 году он достигнет 30%.

Ранее Центробанк объявил, что ограничит околонулевые ставки по ипотекам, которые ещё называют "ипотеками от застройщика". Эксперт по недвижимости Дмитрий Дворядкин объяснил, что такое решение пойдёт покупателям на пользу.