Эксперт рассказал, как решится проблема с дефицитом кадров в ретейле
В ближайшие пять-семь лет число вакансий вряд ли сократится, так как в стране просто не хватает людей работоспособного возраста
28 апреля 2025, 09:00, ИА Амител
Российский рынок труда испытывает огромный дефицит кадров. Стране в разных отраслях не хватает около девяти миллионов сотрудников. Примерно один миллион вакансий приходится на отрасль розничной торговли – такие цифры озвучили на первом всероссийском чемпионате розничных профессий, который прошел в Москве.
На площадке проведения форума работал корреспондент Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, который пообщался с экспертами отрасли. О причинах острого дефицита кадров в эксклюзивном интервью рассказал основатель Академии ретейла Алексей Филатов.
По его словам, в ближайшие пять-семь лет число вакансий вряд ли сократится, так как в стране просто не хватает людей работоспособного возраста. Вся надежда на "новую волну" – нынешние школьники в начале тридцатых займутся поисками работы и количество трудящихся жителей страны увеличится. Пока же ретейл вынужден искать другие способы решения кадрового вопроса.
"Повышать производительность труда и всеми возможными способами сокращать количество сотрудников на магазин, на склад, центральный офис. За последние несколько лет наложилось два крупных тренда. Первый – макроэкономический или даже исторический. Это тотальный дефицит людей рабочих профессий. Вторая проблема – физически не хватает людей. С наступлением известных событий значительно вырос спрос на кадры в производственном секторе. Причем это касается как военно-промышленного комплекса, так и локальных производств. Огромное количество товаров нам нужно было заменить, выпускать их в России", – рассказал Филатов.
По словам основателя академии, огромную конкуренцию традиционной рознице сейчас составляет дистанционная торговля – службы доставки и маркетплейсы. Речь не только о курьерах, число которых в последние годы резко выросло, но и о сотрудниках складов. Число таких площадей в стране растет стремительно, как и количество требующихся для работы там сотрудников.
Поэтому есть два способа решения проблемы дефицита кадров – повышение уровня производительности труда и увеличение автоматизации, когда в помощь людям привлекаются роботы. Филатов отметил, что российский ретейл уже пошел этим путем.
09:42:54 28-04-2025
"С наступлением известных событий" - это в связи с чем? Неужели?..
12:34:46 28-04-2025
Вторая проблема – физически не хватает людей. Судя по тому, что власть имущие не собираются как-то помочь народу, они наворовались и надо ожидать скорой миграции последних за бугор. К своим богатствам.
16:18:43 28-04-2025
Школьников ждёте? Думаете, они хотят работать? Они все в блогеры пойдут
12:01:08 29-04-2025
Гость (16:18:43 28-04-2025) Школьников ждёте? Думаете, они хотят работать? Они все в бло... А ты хочешь работать?