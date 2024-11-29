Эксперт рассказал, как сделать распространенную фамилию товарным знаком

По словам юриста Кузнецова, лайфхаки в этой ситуации есть

29 ноября 2024, 09:14, ИА Амител

Документы / Фото: unsplash.com / Scott Graham

Российские законы не запрещают регистрировать любую фамилию как товарный знак, однако сложности возникают с широко распространенными вариантами. Как получить права на определенную фамилию – "Секрету фирмы" рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

По его словам, человеку потребуется доказать, что у фамилии есть различительная особенность. В таких случаях могут использовать данные словарей, энциклопедий и иных источников, в том числе и переписи населения.

Роспатент при этом должен будет доказать отсутствие различительной особенности. Для этого он может использовать схожие источники, истолковав их иначе.

"Суды, в частности суд по интеллектуальным правам, исходят из того, что фамилия, как бы это парадоксально ни звучало, не должна выглядеть как всего лишь фамилия. То есть регистрируемая в качестве товарного знака фамилия должна обладать такими признаками (словообразовательными, фонетическими), чтобы она могла ассоциироваться у конечного потребителя не только с фамилией человека, а со средством индивидуализации товара или услуги", – заявил эксперт.

Кузнецов отметил, что в такой ситуации есть лайфхак. Так, в фамилии можно добавить дополнительные элементы. Это могут быть изображения или инициалы. Также можно поработать с оформлением, предложил эксперт.