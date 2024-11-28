Юрист назвал условия выхода на пенсию в 2025 году

Досрочно выйти на пенсию смогут несколько категорий граждан

28 ноября 2024, 16:20, ИА Амител

Старость / Фото: unsplash.com/photos/persons-hand-in-shallow-focus-CeZypKDceQc

В 2025 году одним из условий для выхода на пенсию станет накопление минимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) – 30 единиц. Об этом сообщает DEITA.

Максимальный годовой прирост ИПК – 10 единиц, что возможно при ежемесячном доходе свыше 185 тысяч рублей. Также необходим страховой стаж не менее 15 лет, включающий официальное трудоустройство, декретный отпуск и службу в армии.

Досрочно выйти на пенсию могут многодетные матери, а также те, кто имеет длительный трудовой стаж или работал в опасных условиях.

25 ноября депутат Мособлдумы Анатолий Никитин заявил, что работающие пенсионеры должны получать пенсию на уровне неработающих – минимум 35 тысяч рублей и не менее 40% от средней зарплаты.