Юрист назвал условия выхода на пенсию в 2025 году
Досрочно выйти на пенсию смогут несколько категорий граждан
28 ноября 2024, 16:20, ИА Амител
В 2025 году одним из условий для выхода на пенсию станет накопление минимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) – 30 единиц. Об этом сообщает DEITA.
Максимальный годовой прирост ИПК – 10 единиц, что возможно при ежемесячном доходе свыше 185 тысяч рублей. Также необходим страховой стаж не менее 15 лет, включающий официальное трудоустройство, декретный отпуск и службу в армии.
Досрочно выйти на пенсию могут многодетные матери, а также те, кто имеет длительный трудовой стаж или работал в опасных условиях.
25 ноября депутат Мособлдумы Анатолий Никитин заявил, что работающие пенсионеры должны получать пенсию на уровне неработающих – минимум 35 тысяч рублей и не менее 40% от средней зарплаты.
19:00:09 28-11-2024
=работающие пенсионеры должны получать пенсию на уровне неработающих – минимум 35 тысяч рублей= ВСЕ неработающих пенсионеры получают 35тыс.?? сказка какая-то