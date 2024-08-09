Эксперт рассказал, как снизить число нитратов в овощах

Если контролировать их содержание, можно сделать продукты безопаснее

09 августа 2024, 08:48, ИА Амител

Водопроводный кран / Фото: pxhere.com/ru/photo/1552447

Многие люди считают нитраты угрозой для здоровья, но это химическое соединение, которое присутствует в окружающей среде и продуктах питания. Менеджер по работе с клиентами компании "Гродан" Ярослав Абрамов рассказал "Газете.Ru", что нитраты в овощах не представляют опасности, если их содержание строго контролируется.

Нитраты не являются токсичными. Их превращение в нитриты возможно только при высоких концентрациях и неправильном хранении. Научные исследования доказывают, что в определенных количествах нитраты полезны для человека, например, нитроглицерин используется в лечении заболеваний сердца.

Чтобы снизить содержание нитратов в овощах, их нужно вымочить в холодной воде или очистить от кожуры перед приготовлением. В современных теплицах есть возможности для контроля параметров томатов и огурцов.

Тепличные овощи по-прежнему являются безопасным вариантом для здорового питания, так как исключают поступление "ненужной" поливной воды и позволяют контролировать различные параметры продукции.