Эксперт рассказал, как справиться с осенней депрессией

Он призвал всегда быть физически активными

31 октября 2024, 19:40, ИА Амител

Катание на сноуборде / Фото: pxhere.com/ru/photo/918955

Уменьшение солнечного света осенью может привести к снижению уровня серотонина, гормона, стабилизирующего настроение, рассказал фармацевт Ян Бадд. В беседе с Metro он назвал способы справиться с сезонной хандрой.

Бадд призвал регулярно заниматься физической активностью. Упражнения стимулируют выработку эндорфинов, гормонов хорошего самочувствия, что поднимает настроение. Занятия на свежем воздухе в солнечные дни приносят дополнительную пользу.

Он рекомендовал придерживаться сбалансированной диеты с продуктами, богатыми витаминами, минералами и жирными омега-3. Бадд отнес к ним лосось, грецкие орехи и семена льна. Он посоветовал отказаться от продуктов с высоким содержанием сахара.

Бадд назвал соблюдение режима сна лучшим инструментом в борьбе с хандрой. Перед сном он рекомендовал читать или медитировать, а также отказаться за час от гаджетов. Специалист также посоветовал общаться с друзьями, семьей и коллегами, строить совместные планы. При эмоциональной нестабильности он призвал обращаться за помощью к специалистам.