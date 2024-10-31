Эксперт рассказал, как справиться с осенней депрессией
Он призвал всегда быть физически активными
31 октября 2024, 19:40, ИА Амител
Уменьшение солнечного света осенью может привести к снижению уровня серотонина, гормона, стабилизирующего настроение, рассказал фармацевт Ян Бадд. В беседе с Metro он назвал способы справиться с сезонной хандрой.
Бадд призвал регулярно заниматься физической активностью. Упражнения стимулируют выработку эндорфинов, гормонов хорошего самочувствия, что поднимает настроение. Занятия на свежем воздухе в солнечные дни приносят дополнительную пользу.
Он рекомендовал придерживаться сбалансированной диеты с продуктами, богатыми витаминами, минералами и жирными омега-3. Бадд отнес к ним лосось, грецкие орехи и семена льна. Он посоветовал отказаться от продуктов с высоким содержанием сахара.
Бадд назвал соблюдение режима сна лучшим инструментом в борьбе с хандрой. Перед сном он рекомендовал читать или медитировать, а также отказаться за час от гаджетов. Специалист также посоветовал общаться с друзьями, семьей и коллегами, строить совместные планы. При эмоциональной нестабильности он призвал обращаться за помощью к специалистам.
20:00:55 31-10-2024
Накатить?)
21:35:50 31-10-2024
Бухнуть по пацански, по серьезному.
13:39:17 01-11-2024
уйти в спячку и не видеть вот это вот всё
17:55:37 01-11-2024
Реально, 250 граммов хорошего коньячку ликвидируют депрессию и улучшают настроение на все 100%!!!)