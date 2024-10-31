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Эксперт рассказал, как справиться с осенней депрессией

Он призвал всегда быть физически активными

31 октября 2024, 19:40, ИА Амител

Катание на сноуборде / Фото: pxhere.com/ru/photo/918955
Катание на сноуборде / Фото: pxhere.com/ru/photo/918955

Уменьшение солнечного света осенью может привести к снижению уровня серотонина, гормона, стабилизирующего настроение, рассказал фармацевт Ян Бадд. В беседе с Metro он назвал способы справиться с сезонной хандрой.

Бадд призвал регулярно заниматься физической активностью. Упражнения стимулируют выработку эндорфинов, гормонов хорошего самочувствия, что поднимает настроение. Занятия на свежем воздухе в солнечные дни приносят дополнительную пользу.

Он рекомендовал придерживаться сбалансированной диеты с продуктами, богатыми витаминами, минералами и жирными омега-3. Бадд отнес к ним лосось, грецкие орехи и семена льна. Он посоветовал отказаться от продуктов с высоким содержанием сахара.

Бадд назвал соблюдение режима сна лучшим инструментом в борьбе с хандрой. Перед сном он рекомендовал читать или медитировать, а также отказаться за час от гаджетов. Специалист также посоветовал общаться с друзьями, семьей и коллегами, строить совместные планы. При эмоциональной нестабильности он призвал обращаться за помощью к специалистам.

Спорт медицина

Комментарии 4

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Гость

20:00:55 31-10-2024

Накатить?)

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Musik

21:35:50 31-10-2024

Бухнуть по пацански, по серьезному.

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Эхх

13:39:17 01-11-2024

уйти в спячку и не видеть вот это вот всё

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Гость

17:55:37 01-11-2024

Реально, 250 граммов хорошего коньячку ликвидируют депрессию и улучшают настроение на все 100%!!!)

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