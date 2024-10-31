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Нарколог развеял мифы о пользе алкоголя

По его словам, зависимые люди не всегда осознают, как спиртное влияет на них

31 октября 2024, 14:31, ИА Амител

Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1233767
Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1233767

Игорь Новицкий, главный врач психиатрической и наркологической клиники "Центр Здоровья", развеял миф о пользе алкоголя. Об этом он рассказал в интервью изданию "Лента.ру".

Основываясь на своем опыте работы, который насчитывает уже 22 года, специалист отметил, что люди с алкогольной зависимостью не всегда осознают, как алкоголь влияет на их психическое здоровье.

Новицкий подчеркнул, что только близкие зависимого человека могут дать объективную оценку ситуации. Он также отметил, что пивной алкоголизм стал наиболее распространенным видом зависимости, и нередко встречается среди женщин.

Люди, употребляющие алкоголь, считают, что спиртные напитки оказывают "лечебное" действие, хотя на самом деле это не так.

медицина

Комментарии 8

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Гость

14:44:24 31-10-2024

Алкоголь полезен - миллионы мужчин не могут ошибаться.

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Гость

14:57:01 31-10-2024

У доктора профессиональная деформация. Не слушайте его.

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ВВП

14:59:44 31-10-2024

Люди, употребляющие алкоголь, считают, что спиртные напитки оказывают "лечебное" действие, хотя на самом деле это не так.--- И это все доводы о вреде которые смог предъявить публики Игорь Новицкий, главный врач психиатрической и наркологической клиники "Центр Здоровья".))

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Электрик

15:18:09 31-10-2024

на собственном опыте... поржал

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Гость

16:51:08 31-10-2024

Электрик (15:18:09 31-10-2024) на собственном опыте... поржал... там в тексте, как обычно, поди слова не хватало? Ну да ладно, не об этом. Среди наркологов полно махровых алкашей, и они-то как раз очень хорошо разбираются в вопросе.

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Гость

15:36:27 31-10-2024

По его словам, зависимые люди не всегда осознают, как спиртное влияет на них----- ну так дохтуру надо бы различать зависимость и употребление алкоголя)
зависимость от печенюх и сладостей тоже пользы организму не несет.

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Гость

16:42:09 31-10-2024

Алкоголь очень целебен для алкаша в абстиненции. Когда пьешь уже не для того, чтобы стало хорошо, а чтобы перестало быть плохо.

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Гость

00:03:02 01-11-2024

Почему наркологи всю правду не говорят, алкоголик, это инфантил живущий в аду.

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