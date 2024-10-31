Нарколог развеял мифы о пользе алкоголя

По его словам, зависимые люди не всегда осознают, как спиртное влияет на них

31 октября 2024, 14:31, ИА Амител

Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1233767

Игорь Новицкий, главный врач психиатрической и наркологической клиники "Центр Здоровья", развеял миф о пользе алкоголя. Об этом он рассказал в интервью изданию "Лента.ру".

Основываясь на своем опыте работы, который насчитывает уже 22 года, специалист отметил, что люди с алкогольной зависимостью не всегда осознают, как алкоголь влияет на их психическое здоровье.

Новицкий подчеркнул, что только близкие зависимого человека могут дать объективную оценку ситуации. Он также отметил, что пивной алкоголизм стал наиболее распространенным видом зависимости, и нередко встречается среди женщин.

Люди, употребляющие алкоголь, считают, что спиртные напитки оказывают "лечебное" действие, хотя на самом деле это не так.