Нарколог развеял мифы о пользе алкоголя
По его словам, зависимые люди не всегда осознают, как спиртное влияет на них
31 октября 2024, 14:31, ИА Амител
Игорь Новицкий, главный врач психиатрической и наркологической клиники "Центр Здоровья", развеял миф о пользе алкоголя. Об этом он рассказал в интервью изданию "Лента.ру".
Основываясь на своем опыте работы, который насчитывает уже 22 года, специалист отметил, что люди с алкогольной зависимостью не всегда осознают, как алкоголь влияет на их психическое здоровье.
Новицкий подчеркнул, что только близкие зависимого человека могут дать объективную оценку ситуации. Он также отметил, что пивной алкоголизм стал наиболее распространенным видом зависимости, и нередко встречается среди женщин.
Люди, употребляющие алкоголь, считают, что спиртные напитки оказывают "лечебное" действие, хотя на самом деле это не так.
14:44:24 31-10-2024
Алкоголь полезен - миллионы мужчин не могут ошибаться.
14:57:01 31-10-2024
У доктора профессиональная деформация. Не слушайте его.
14:59:44 31-10-2024
Люди, употребляющие алкоголь, считают, что спиртные напитки оказывают "лечебное" действие, хотя на самом деле это не так.--- И это все доводы о вреде которые смог предъявить публики Игорь Новицкий, главный врач психиатрической и наркологической клиники "Центр Здоровья".))
15:18:09 31-10-2024
на собственном опыте... поржал
16:51:08 31-10-2024
Электрик (15:18:09 31-10-2024) на собственном опыте... поржал... там в тексте, как обычно, поди слова не хватало? Ну да ладно, не об этом. Среди наркологов полно махровых алкашей, и они-то как раз очень хорошо разбираются в вопросе.
15:36:27 31-10-2024
По его словам, зависимые люди не всегда осознают, как спиртное влияет на них----- ну так дохтуру надо бы различать зависимость и употребление алкоголя)
зависимость от печенюх и сладостей тоже пользы организму не несет.
16:42:09 31-10-2024
Алкоголь очень целебен для алкаша в абстиненции. Когда пьешь уже не для того, чтобы стало хорошо, а чтобы перестало быть плохо.
00:03:02 01-11-2024
Почему наркологи всю правду не говорят, алкоголик, это инфантил живущий в аду.