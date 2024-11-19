Эксперт рассказал, как вычислить поддельную квитанцию об оплате ЖКУ
Он советует платить за услуги онлайн
19 ноября 2024, 19:10, ИА Амител
Эксперт в сфере ЖКХ Андрей Фрадкин объяснил изданию Life.ru, как распознать мошеннические счета на оплату ЖКУ.
Не стоит безоговорочно оплачивать квитанции, особенно с QR-кодом: он может вести на фишинговый сайт для кражи личных данных или перевода денег.
Отличить подделку можно по имени плательщика, адресу, площади квартиры и номеру лицевого счета. Рекомендуется проверить показания счетчиков и дату последней оплаты.
При подозрениях следует позвонить в снабжающую организацию. Если сомнения появились после сканирования QR-кода, следует закрыть открывшийся сайт без загрузки файлов.
Фрадкин советует оплачивать ЖКУ через онлайн-банк, портал "Госуслуги" или сайт ресурсоснабжающей организации.
20:34:25 19-11-2024
Вместо того чтобы выявлять и искоренять махинаторов, им то ли от бессилия, то ли умышленно создаются благоприятные условия!? Государство "умывает руки": будучи околпачены, пеняйте, мол, жертвы, на самих лишь себя?