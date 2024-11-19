Эксперт рассказал, как вычислить поддельную квитанцию об оплате ЖКУ

Он советует платить за услуги онлайн

19 ноября 2024, 19:10, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553731

Эксперт в сфере ЖКХ Андрей Фрадкин объяснил изданию Life.ru, как распознать мошеннические счета на оплату ЖКУ.

Не стоит безоговорочно оплачивать квитанции, особенно с QR-кодом: он может вести на фишинговый сайт для кражи личных данных или перевода денег.

Отличить подделку можно по имени плательщика, адресу, площади квартиры и номеру лицевого счета. Рекомендуется проверить показания счетчиков и дату последней оплаты.

При подозрениях следует позвонить в снабжающую организацию. Если сомнения появились после сканирования QR-кода, следует закрыть открывшийся сайт без загрузки файлов.

Фрадкин советует оплачивать ЖКУ через онлайн-банк, портал "Госуслуги" или сайт ресурсоснабжающей организации.