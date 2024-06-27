Эксперт рассказал, как выяснить, не следят ли за вами через телефон

Для этого существуют специальные команды

27 июня 2024, 13:31, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/641621

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, как проверить смартфон на предмет слежки. Его слова передает "Парламентская газета".

Чтобы узнать, не переадресованы ли данные, нужно набрать комбинацию *#21#. Если в пунктах "Не переадресовано" и "Отключено" будут соответствующие отметки, значит, все в порядке. Если же нет – это повод обратиться к специалистам.

Чтобы отключить переадресацию, нужно использовать коды ##002 или *#62.

Среди признаков, которые должны насторожить владельцев гаджетов, – посторонний шум во время разговора, самопроизвольная перезагрузка приложений и включение камеры, а также перегрев.