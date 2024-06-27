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Эксперт рассказал, как выяснить, не следят ли за вами через телефон

Для этого существуют специальные команды

27 июня 2024, 13:31, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/641621
Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/641621

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, как проверить смартфон на предмет слежки. Его слова передает "Парламентская газета".

Чтобы узнать, не переадресованы ли данные, нужно набрать комбинацию *#21#. Если в пунктах "Не переадресовано" и "Отключено" будут соответствующие отметки, значит, все в порядке. Если же нет – это повод обратиться к специалистам. 

Чтобы отключить переадресацию, нужно использовать коды ##002 или *#62. 

Среди признаков, которые должны насторожить владельцев гаджетов, – посторонний шум во время разговора, самопроизвольная перезагрузка приложений и включение камеры, а также перегрев.

Гаджеты

Комментарии 8

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Гость

13:52:15 27-06-2024

Ну что, кто-нибудь насмелился ввести эти команды?)

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Гость

14:39:02 27-06-2024

Гость (13:52:15 27-06-2024) Ну что, кто-нибудь насмелился ввести эти команды?)... Конечно нет, введешь эти команды и откроешь доступ к слежке))))

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Гость

15:09:49 27-06-2024

Гость (13:52:15 27-06-2024) Ну что, кто-нибудь насмелился ввести эти команды?)... Вводи, не бойся. Это общеизвестная команда.

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Гость

14:46:07 27-06-2024

Эксперт хоть 9 классов-то закончил? Так-то его советы попахивают олигофренией в степени дебильности...

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маршал

15:17:13 27-06-2024

ну я ввел и убедился что переадресации нет.

ни смс
ни асинхрн и тд

везде не переслано

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Мусик

15:51:09 27-06-2024

маршал (15:17:13 27-06-2024) ну я ввел и убедился что переадресации нет.ни смс

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Гость

15:23:45 27-06-2024

обратиться к специалистам --- после чего телефон будет под контролем этих специалистов

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Данаец

08:20:57 28-06-2024

Кто-нибудь расскажите "специалисту", что даже без переадресации, без камеры, используя кнопочный черно-белый телефон (без приложений и без Android) все разговоры по нему будут записаны и сохранены на срок установленный законом 6 месяцев, а данные позволяющие определить место нахождение энтого телефона вплоть до квартиры, в разные моменты времени - на срок до 3 лет.
Про смартфоны я уже молчу...

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