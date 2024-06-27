Эксперт рассказал, как выяснить, не следят ли за вами через телефон
Для этого существуют специальные команды
27 июня 2024, 13:31, ИА Амител
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, как проверить смартфон на предмет слежки. Его слова передает "Парламентская газета".
Чтобы узнать, не переадресованы ли данные, нужно набрать комбинацию *#21#. Если в пунктах "Не переадресовано" и "Отключено" будут соответствующие отметки, значит, все в порядке. Если же нет – это повод обратиться к специалистам.
Чтобы отключить переадресацию, нужно использовать коды ##002 или *#62.
Среди признаков, которые должны насторожить владельцев гаджетов, – посторонний шум во время разговора, самопроизвольная перезагрузка приложений и включение камеры, а также перегрев.
13:52:15 27-06-2024
Ну что, кто-нибудь насмелился ввести эти команды?)
14:39:02 27-06-2024
Гость (13:52:15 27-06-2024) Ну что, кто-нибудь насмелился ввести эти команды?)... Конечно нет, введешь эти команды и откроешь доступ к слежке))))
15:09:49 27-06-2024
Гость (13:52:15 27-06-2024) Ну что, кто-нибудь насмелился ввести эти команды?)... Вводи, не бойся. Это общеизвестная команда.
14:46:07 27-06-2024
Эксперт хоть 9 классов-то закончил? Так-то его советы попахивают олигофренией в степени дебильности...
15:17:13 27-06-2024
ну я ввел и убедился что переадресации нет.
ни смс
ни асинхрн и тд
везде не переслано
15:51:09 27-06-2024
маршал (15:17:13 27-06-2024) ну я ввел и убедился что переадресации нет.ни смс
15:23:45 27-06-2024
обратиться к специалистам --- после чего телефон будет под контролем этих специалистов
08:20:57 28-06-2024
Кто-нибудь расскажите "специалисту", что даже без переадресации, без камеры, используя кнопочный черно-белый телефон (без приложений и без Android) все разговоры по нему будут записаны и сохранены на срок установленный законом 6 месяцев, а данные позволяющие определить место нахождение энтого телефона вплоть до квартиры, в разные моменты времени - на срок до 3 лет.
Про смартфоны я уже молчу...