В Госдуму внесли предложение о запрете продажи iPhone в РФ

Депутаты хотят обязать Apple разрешить использование RuStore на iOS

25 июня 2024, 09:17, ИА Амител

Смартфоны Apple / Фото: unsplash.com

В Госдуму внесли законопроект, который запрещает продажу iPhone и других гаджетов без магазина приложений RuStore, пишет "Парламентская газета".

Соавтор законопроекта Антон Горелкин отметил, что iOS-версия RuStore уже готова и может появиться на платформе хоть на следующий день после вступления закона в силу.

Начать действовать он может уже с 1 сентября 2025 года, так как Apple потребуется время на доработку iOS, добавил депутат.

На сегодня Apple запрещает использовать в России альтернативные магазины приложений, но в Евросоюзе у пользователей такая возможность есть.