В Госдуму внесли предложение о запрете продажи iPhone в РФ
Депутаты хотят обязать Apple разрешить использование RuStore на iOS
25 июня 2024, 09:17, ИА Амител
Смартфоны Apple / Фото: unsplash.com
В Госдуму внесли законопроект, который запрещает продажу iPhone и других гаджетов без магазина приложений RuStore, пишет "Парламентская газета".
Соавтор законопроекта Антон Горелкин отметил, что iOS-версия RuStore уже готова и может появиться на платформе хоть на следующий день после вступления закона в силу.
Начать действовать он может уже с 1 сентября 2025 года, так как Apple потребуется время на доработку iOS, добавил депутат.
На сегодня Apple запрещает использовать в России альтернативные магазины приложений, но в Евросоюзе у пользователей такая возможность есть.
09:36:54 25-06-2024
Импортозаместители...
09:41:43 25-06-2024
Что нибудь полезное Госдума не хочет в нашу жизнь внести?
10:04:36 25-06-2024
Гость (09:41:43 25-06-2024) Что нибудь полезное Госдума не хочет в нашу жизнь внести?... Она может только вынести
10:11:47 25-06-2024
Гость (09:41:43 25-06-2024) Что нибудь полезное Госдума не хочет в нашу жизнь внести?... так-то здравое предложение
10:50:54 25-06-2024
Гость (09:41:43 25-06-2024) Что нибудь полезное Госдума не хочет в нашу жизнь внести?... То есть, вы за запрет российского магазина приложений ?
11:35:21 25-06-2024
Гость (09:41:43 25-06-2024) Что нибудь полезное Госдума не хочет в нашу жизнь внести?... Ну уж каких мы сами понавыбирали. Если бы выбрали других, то сложилось бы иначе.
11:20:52 25-06-2024
Антиресно, а Медведев как тогда ? Хе-хе
11:38:59 25-06-2024
более 400 бездельников с большими зарплатами имитируют бурную деятельность
12:13:18 25-06-2024
Гость (11:38:59 25-06-2024) более 400 бездельников с большими зарплатами имитируют бурну... 450 бездельников, + у каждого - несколько помощников, + служебные помещения, квартиры машины.... и все это на наш счет, между прочим....
14:59:40 25-06-2024
Вся эта движуха в Думе в последние годы лично мне напоминает поздний СССР. Он развалился вовсе не от экономических проблем. Он развалился от тотального лицемерия и от повсеместной пропаганде идеологических штампов дошедших до абсурда, и как следствие этого - никто уже не верил ни единому слову официальной власти даже когда она была права.
15:35:11 25-06-2024
Для начала хотя бы узнали, на чём работает айфон, на каком железе и какой ОС. Ну сделают вам «доступ к рустору». И чем он будет наполнен? Приложениями для ведра? Ха-ха, два раза! Ну-ка, кто мне расскажет, как java-программу с расширением .apk установить на Unix-подобную iOS? И нет, ведроид != линукс. Пользовательское ПО там вращается на виртуальной машине.
02:00:28 26-06-2024
ворчун (15:35:11 25-06-2024) Для начала хотя бы узнали, на чём работает айфон, на каком ж... поддержу, брат.