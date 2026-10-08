Среди рабочих схем — производство кормов для животных, выпуск органических удобрений, получение биогаза, фудшеринг и переработка в функциональные продукты

08 октября 2026, 13:00, ИА Амител

Переработка отходов / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России необходимо активно использовать пищевые отходы для производства кормов для животных и извлечения ценных компонентов, таких как пектины, сообщил РИА Новости доктор биологических наук Денис Кузьмин.

Специалист подчеркнул, что в мире около 20% продуктов питания попадает на свалки. В России ежегодно образуется 18 миллионов тонн пищевых отходов, что составляет четверть всех коммунальных отходов. Это приводит к потерям в размере 1,6 триллиона рублей в год.

"Первое, что с этим можно делать, это либо уменьшать количество выбрасываемых продуктов, либо возвращать отходы в экономический оборот. Нужно совершенствовать систему прогнозирования спроса и развивать технологии переработки органических отходов", – сказал он на полях форума "Биопром".

Кузьмин привел в пример крупных ритейлеров, которые с помощью искусственного интеллекта создают системы для точного расчета необходимого количества продуктов, логистики и других внутренних процессов.

Второй метод борьбы с отходами — фудшеринг, то есть практика безвозмездного распределения продуктов питания среди тех, кто в них нуждается, чтобы предотвратить их попадание на свалку.

Также Кузьмин предложил использовать пищевые отходы для производства кормов для животных, отметив, что в ЕС из них изготавливают 3,5 миллиона тонн кормов ежегодно, тогда как в нашей стране эта практика развита не так хорошо.

Кроме того, эксперт рассказал о технологиях, которые позволяют получать из отходов ценные компоненты.

"Рассортировав яблоки отдельно, апельсины отдельно, бананы отдельно, можно использовать их для получения различных соединений. Где-то мы можем получить пектины, где-то органические кислоты или полимерные материалы. Текстиль из банановой кожуры вполне себе может использоваться для производства одежды и сумок. Даже из косточки винограда можно извлечь биологически активные соединения", – пояснил он.

Оставшиеся после извлечения ценных компонентов материалы могут быть переработаны. Их можно превратить в биогаз и электроэнергию, что особенно важно для регионов с дефицитом энергии. Также эти материалы могут быть использованы для производства биоудобрений, которые затем возвращаются на поля. Таким образом, формируется биоэкономика замкнутого цикла. Она не только экологически выгодна, но и экономически устойчива, отметил спикер.