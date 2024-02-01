Футуролог рассказал, каким может быть Барнаул будущего
По прогнозам эксперта из Сколково, в будущем города продолжат свое развитие и некоторые станут мегаполисом
01 февраля 2024, 08:00, ИА Амител
Бизнес-проекты, связанные с развитием городов, в будущем будут иметь успех. Таким мнением с "Бизнес ФМ Барнаул" поделился эксперт из Сколково, оценив перспективы урбанистики в России в ближайшие десятилетия. По прогнозам промышленного дизайнера и футуролога Владимира Пирожкова, мегаполисы только продолжат свое развитие.
"В городах будет огромный рост населения. Города будут расслаиваться на две части: трущобы и супербогатое жилье. Стоимость жилья в центре города резко повысится, и люди, которые не смогут себе позволить жить там, будут съезжать в пригороды: и там тоже будет очень большое количество людей", – сказал Пирожков.Умные города будут эффективными, но они поставят перед человечеством новые проблемы. Например, проблема тотального одиночества людей будет только расти, несмотря на рост населения мегаполисов. Свою роль здесь сыграет и повсеместная удаленная работа.
Бороться с одиночеством будут с помощью общественных пространств. Будет расти количество мест досуга и отдыха, например, коливингов и коворкингов – помещений для совместного пользования незнакомыми людьми в рабочих и бытовых целях.
Пирожков описал метод, как компании могут мотивировать сотрудников на удаленке с помощью технологичного жилья.
"Многие корпорации выберут районы возле моря, построят там апартаменты и в качестве мотивации сотрудников отправят туда семьи. И папа работает в таком режиме, а мама с детьми, например, на пляже. Три года работает так семья, получает достаточно приличные деньги, а потом уезжает обратно на основное базовое место жизни и работы. И на ее место приезжает другая семья", – отметил специалист.Эксперт добавил, что для бизнеса перспективны любые разработки в сфере градостроения и повышения комфорта жизни. Например, технологии "Умный дом", электротранспорт, особенно мобильный, вроде самокатов, альтернативные источники энергии, а также проекты, направленные на повышение экологичности мегаполисов будущего.
08:16:36 01-02-2024
И летающие автомобили к этому времени уже должны были быть. А ниже вон новость как подвал ничистотами затопило
09:08:14 01-02-2024
Гость (08:16:36 01-02-2024) И летающие автомобили к этому времени уже должны были быть. ... Ещё один, с летающими автомобилями... Люди не могут правильно проехать по ровной поверхности, какие в ж летающие автомобили... В конце концов даже на лёгкомоторном самолете вылететь, нужна погода, диспетчерское и техническое обеспечение... Даже на минуту предствиить этот трёхмерный хаос невозможно.
09:46:31 01-02-2024
Гость (09:08:14 01-02-2024) Гость (08:16:36 01-02-2024) И летающие автомобили к эт... По чувству юмора в школе была тройка?
08:45:11 01-02-2024
С таким низким объёмом промышленного производства,как сейчас в Барнауле, с уменьшением численности АК,как прогнозируют ученые, будущее Барнаула - это уездный город в Кемеровской или Новосибирской области. Уровеноь промышленного производства в Барнауле советского времени и в постсоветское - несоизмеримые величины. И никакого движения к изменению этой экономической политики .
09:04:21 01-02-2024
Мамкин футуролог пересказал развитие городов в развитых странах. Ах какой он умный... Кроме букваря ещё и синюю книгу прочитал.
09:12:38 01-02-2024
О, Артур Пирожков!
09:25:31 01-02-2024
Это будут сплошные спальные трущёбы из разваливающихся и облезлых стекловатных человейников. Сносить их можно только взрывами, как это уже массово делают в Китае. Поэтому даже их снос будет невозможен. А ремонт непозволительно дорог. Жуткое будет место!
09:40:39 01-02-2024
Гость (09:25:31 01-02-2024) Это будут сплошные спальные трущёбы из разваливающихся и обл... Хорошо , что мы не доживём
09:48:23 01-02-2024
Гость (09:40:39 01-02-2024) Хорошо , что мы не доживём... Человейники сыпятся уже сразу после постройки. Мы уже фактически живём при этом ужасе.
09:44:38 01-02-2024
Гость (09:25:31 01-02-2024) Это будут сплошные спальные трущёбы из разваливающихся и обл... Как же долго тебя не было! Лечился? И не вылечили?
10:12:35 01-02-2024
Гость (09:44:38 01-02-2024) Как же долго тебя не было! Лечился? И не вылечили? ... С маниакальной навязчивостью параноидально вообразил себя психиатром? Сочувствую!
10:22:33 01-02-2024
Амик фантазер
11:34:18 01-02-2024
Нью Васюки
11:39:02 01-02-2024
- "Города будут расслаиваться на две части: трущобы и супербогатое жилье." ====== Звериный оскал российского капитализма.
12:17:46 01-02-2024
Гость (11:39:02 01-02-2024) - "Города будут расслаиваться на две части: трущобы и суперб... Не только Российского, просто капитализма.
12:49:22 01-02-2024
Гость (12:17:46 01-02-2024) Не только Российского, просто капитализма.... Все смотришь за околицу? У себя эту гадость убирай.
12:45:29 01-02-2024
Согласен со всеми, кто первопричиной такого ужаса, что нам предлагают, назвали - капитализм!!! Вот в этом все наши беды сейчас и в буржуйском "светлом" будущем.
14:43:24 01-02-2024
"БАРНАУЛ столица мира!" - географический центр ЕврАзии => «Я знаю город будет. Я знаю саду цвесть. Когда такие люди в "столице мира" есть» - В.Маяковский.
16:04:32 01-02-2024
каким может быть Барнаул будущего ------ А может и не быть)
16:41:43 01-02-2024
Каким будет Барнаул? Какой сейчас Детройт..
16:45:37 01-02-2024
Каким будет Барнаул я знаю потому что лично там побывал 1. все дома многоэтажки и и вообще все что было построено из бетона будет лежать в виде бесформенных куч 2. железные дороги будут продолжать функционировать только вагоны будут делать из полностью прозрачного стеклопластика 3. сам город будет не где сейчас а на другом берегу. На этом берегу город будет стоять разрушенным. И в него будут водить экскурсии чтобы показать как люди жили в 20 веке 4. вход в город экскурсантом будет по новому мосту. В то время он уже будет не новым не автомобильным и с одним рухнувшим пролетом 5. на том берегу в новом городе будет подземное метро и довольно крутое. Небоскребы башнии я тоже видел но там не живут а это конторы или еще что то 6. экскурсии в старый город за мостом будут ограничены во времени. Быть в городе больше 4 по моему часов будет нельзя