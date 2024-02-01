Футуролог рассказал, каким может быть Барнаул будущего

По прогнозам эксперта из Сколково, в будущем города продолжат свое развитие и некоторые станут мегаполисом

01 февраля 2024, 08:00, ИА Амител

Городские небоскребы / Фото: unsplash.com

Бизнес-проекты, связанные с развитием городов, в будущем будут иметь успех. Таким мнением с "Бизнес ФМ Барнаул" поделился эксперт из Сколково, оценив перспективы урбанистики в России в ближайшие десятилетия. По прогнозам промышленного дизайнера и футуролога Владимира Пирожкова, мегаполисы только продолжат свое развитие.

"В городах будет огромный рост населения. Города будут расслаиваться на две части: трущобы и супербогатое жилье. Стоимость жилья в центре города резко повысится, и люди, которые не смогут себе позволить жить там, будут съезжать в пригороды: и там тоже будет очень большое количество людей", – сказал Пирожков.Умные города будут эффективными, но они поставят перед человечеством новые проблемы. Например, проблема тотального одиночества людей будет только расти, несмотря на рост населения мегаполисов. Свою роль здесь сыграет и повсеместная удаленная работа.

Бороться с одиночеством будут с помощью общественных пространств. Будет расти количество мест досуга и отдыха, например, коливингов и коворкингов – помещений для совместного пользования незнакомыми людьми в рабочих и бытовых целях.

Пирожков описал метод, как компании могут мотивировать сотрудников на удаленке с помощью технологичного жилья.

"Многие корпорации выберут районы возле моря, построят там апартаменты и в качестве мотивации сотрудников отправят туда семьи. И папа работает в таком режиме, а мама с детьми, например, на пляже. Три года работает так семья, получает достаточно приличные деньги, а потом уезжает обратно на основное базовое место жизни и работы. И на ее место приезжает другая семья", – отметил специалист.Эксперт добавил, что для бизнеса перспективны любые разработки в сфере градостроения и повышения комфорта жизни. Например, технологии "Умный дом", электротранспорт, особенно мобильный, вроде самокатов, альтернативные источники энергии, а также проекты, направленные на повышение экологичности мегаполисов будущего.