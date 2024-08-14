Эксперт рассказал, какими способами обмана пользуются мошенники

Вычислить аферистов можно уже с первых минут разговора

14 августа 2024, 14:14, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914

Мошенники под видом сотрудников телекоммуникационных компаний стремятся получить доступ к вашему аккаунту на портале "Госуслуги". Об этом "Газете.ру" рассказала главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова.

Они могут позвонить и сообщить, что ваш договор на номер заканчивается, и его нужно продлить. Они могут попросить код из SMS-уведомлений или отправить ссылку и попросить ввести этот код там.

Еще одна схема — предложение сменить тариф на более выгодный. Мошенники могут попросить сообщить код из SMS, чтобы получить доступ к личному кабинету на сайте сотового оператора.

В мае одна женщина подала документы на смену владельца и подтверждение его на "Госуслугах". Мошенники предложили сделать подтверждение через "Госуслуги", прислав два кода. После того как она назвала код, на почту пришло письмо, что аккаунт пытаются взломать.

Затем мошенники позвонили ей и сообщили о попытке несанкционированного входа в аккаунт и заблокировали его. Затем они отправили два СМС-сообщения с кодом для подтверждения оформления кредита.

В итоге женщина обратилась в банк и сняла 800 тысяч рублей, после чего доступ к "Госуслугам" был потерян.

Преступники используют обещания легких денег и представляются брокерскими компаниями. Они предлагают открыть брокерский счет, установить приложение для его открытия и обещают значительный рост доходов. При выводе денег могут возникнуть сложности, требующие дополнительных пополнений счета или оплаты страховки.

Злоумышленники могут украсть ваши данные во время собеседования в Zoom, например, когда они просят вас заполнить анкету с информацией о себе, включая номер карты. Они могут аргументировать это необходимостью для бухгалтерии, включая запись экрана и запрос информации по нескольким банкам.

Аферисты могут использовать разные схемы. Одна из них — когда вам сообщают, что вам нужно разморозить счета, и вы снимаете средства и оставляете себе небольшой процент, а основную часть передаете "работодателю". Это может считаться соучастием в преступлении.

Обманщики могут также отправлять сообщения якобы от ваших близких, прося одолжить деньги. Они могут использовать голосовые сообщения, чтобы создать иллюзию голоса вашего близкого.

Оплата товаров или услуг через QR-код стала обычным делом. Мошенники могут перехватить данные вашего счета, наведя камеру телефона на QR-код. Используйте официальные приложения для оплаты.

Мошенники предлагают установить приложение для "безопасности", которое дает им полный доступ к вашему телефону и личным данным.

Мошенники могут звонить или писать от имени различных государственных служб, предлагая получить государственную выплату или штраф. Всегда проверяйте информацию.