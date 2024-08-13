Стали известны подробности "развода" Долиной на квартиру и 68 млн сбережений

Мошенники "обрабатывали" артистку с апреля, а в мае нашли покупателей на недвижимость певицы

13 августа 2024, 19:45, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Певица Лариса Долина продала квартиру за 112 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, сделку она регистрировала в компании "Львов эстейт" после того, как ее "обработали" мошенники.

Злоумышленники действовали по классической схеме. В апреле ей начали звонить "спецслужбы", которые убеждали, что квартирой интересуются мошенники. В конечном счете они убедили артистку фиктивно продать недвижимость и отправить деньги на безопасный счет. В процессе им также удалось выманить из Долиной около 68 млн сбережений.

Параллельно с этим мошенники связались с риелторским агентством "Львов эстейт" и попросили найти покупателей на квартиру Долиной. В мае певица получила задаток, а после подписала документы о продаже. Ни риелторы, ни Долина, ни покупатели не предполагали, что это обман.

Полученные средства Долина положила на счет мошенника. В общей сложности, вместе с переведенными сбережениями, ущерб достиг 180 млн рублей.

Артистка должна была передать ключи новым владельцам в течение месяца, и лишь тогда поняла, что ее обманули. Сегодня хозяева попытались попасть в свою новую квартиру. Долина отказывается отдавать ключи, хотя по документам она продала квартиру и получила деньги.

Вместе с тем канал отмечает, что новые владельцы могут оказаться единственными потерпевшими. Если Долина и ее защита постараются, то в суде могут признать сделку недействительной. По данным Mash, покупатели — семейная пара из Москвы. Сейчас 236 квадратов Долиной числятся арестованными по решению суда — сделки с ней запрещены.