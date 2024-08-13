Стали известны подробности "развода" Долиной на квартиру и 68 млн сбережений
Мошенники "обрабатывали" артистку с апреля, а в мае нашли покупателей на недвижимость певицы
13 августа 2024, 19:45, ИА Амител
Певица Лариса Долина продала квартиру за 112 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, сделку она регистрировала в компании "Львов эстейт" после того, как ее "обработали" мошенники.
Злоумышленники действовали по классической схеме. В апреле ей начали звонить "спецслужбы", которые убеждали, что квартирой интересуются мошенники. В конечном счете они убедили артистку фиктивно продать недвижимость и отправить деньги на безопасный счет. В процессе им также удалось выманить из Долиной около 68 млн сбережений.
Параллельно с этим мошенники связались с риелторским агентством "Львов эстейт" и попросили найти покупателей на квартиру Долиной. В мае певица получила задаток, а после подписала документы о продаже. Ни риелторы, ни Долина, ни покупатели не предполагали, что это обман.
Полученные средства Долина положила на счет мошенника. В общей сложности, вместе с переведенными сбережениями, ущерб достиг 180 млн рублей.
Артистка должна была передать ключи новым владельцам в течение месяца, и лишь тогда поняла, что ее обманули. Сегодня хозяева попытались попасть в свою новую квартиру. Долина отказывается отдавать ключи, хотя по документам она продала квартиру и получила деньги.
Вместе с тем канал отмечает, что новые владельцы могут оказаться единственными потерпевшими. Если Долина и ее защита постараются, то в суде могут признать сделку недействительной. По данным Mash, покупатели — семейная пара из Москвы. Сейчас 236 квадратов Долиной числятся арестованными по решению суда — сделки с ней запрещены.
20:24:24 13-08-2024
Самый справедливый суд кинет добросовестных покупателей? Они что должны были сделать? Потребовать справку на обследование у психиатра?
21:52:20 13-08-2024
А там Долина не в доле ли на..?
09:09:16 14-08-2024
Гость (21:52:20 13-08-2024) А там Долина не в доле ли на..?...
точно... просто вывела свои деньги и всё)
09:58:51 14-08-2024
Гость (09:09:16 14-08-2024) точно... просто вывела свои деньги и всё)... Ну а чо? Сделку признают недействительной, квартиру - взад. А деньги типа - тю-тю... у "злобных" машенников. То ли 68, то ли 180 лямов, то ли вообще никто точно не помнит.
05:55:19 14-08-2024
Это ещё раз говорит об умственных способностях артистов, а поэтому ни надо ориентироваться на их суждения о тех или иных событиях.
07:45:29 14-08-2024
ну не убудет
08:06:01 14-08-2024
Чрезмерная доверчивость может быть ранним признаком деменции
Не зря жертвами разнообразных аферистов и мошенников часто становятся пожилые люди.
Результаты исследования, проведенного нейропсихологами из Центра по изучению болезни Альцгеймера при Университете Раш (США), опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.
Специалистам известно, что задолго до того, как проявятся характерные для болезни Альцгеймера проблемы с памятью и интеллектом, у будущих пациентов начинают появляться очень небольшие, едва заметные изменения в работе мозга, в том числе в критическом мышлении.
Патришия Бойл (Patricia Boyle) и ее коллеги предположили, что одним из таких «звоночков» может быть излишняя доверчивость, из-за которой пожилые люди очень часто становятся жертвами аферистов и мошенников.
«Когда жулики выбирают себе в качестве объекта мошенничества пожилого человека, они основываются на его социальной и ментальной уязвимости, им нужен кто-то, кто станет открыто общаться с полным незнакомцем и поверит ему, — объяснила Бойл. — Прежде, чем на что-то решаться или на что-то соглашаться, нужно понять скрытые намерения и эмоции незнакомца, и правильно их интерпретировать. Но пожилые люди часто всему верят и не понимают, что их обманывают».(с)
10:03:41 14-08-2024
"Ты все пела? Это дело, так пойди же попляши". Цитата.
11:31:04 14-08-2024
Тут сразу возникает вопрос: Каким образом она смогла перевести такие огромные деньги? Когда я, например, перекладывался с одного своего счёта в одном банке на другой мой же в другом банке, мне блокировали СБП после перевода пары миллионов. И мне пришлось несколько часов договариваться с банком, чтобы счета разблокировали и я смог бы продолжить переводы (там максимальная сумма одного перевода по СБП 1 млн). Я не в обиде на банк. Сотрудники при этом постоянно предупреждали меня о мошенниках и несколько раз спрашивали, не попался ли я на их удочку. И каким образом 180 миллионов ушли неизвестно куда?
11:42:03 14-08-2024
Гость (11:31:04 14-08-2024) Тут сразу возникает вопрос: Каким образом она смогла перевес... вас же предупреждали. а вы отказались.
вот если б вы сказали "да, машенникам перевожу" тогда б влёт ушло.
12:39:29 14-08-2024
Не верю ей. Красавица, кинула невинных людей на 180 лямов и устроила цирк. Продала - выезжай. Куча охраны во дворе, свита. Полгода её дурачили, ага.