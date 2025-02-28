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Эксперт рассказал, какую зарплату нужно получать для пенсии от 50 тысяч рублей

Для этого необходимо зарабатывать 230 тысяч рублей в месяц, а также в течение 35 лет ежегодно набирать по 10 пенсионных баллов

28 февраля 2025, 15:40, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Чтобы получать пенсию более 50 тысяч рублей, в течение 35 лет нужно зарабатывать 230 тысяч рублей до вычета налогов. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на депутата Мособлдумы Анатолия Никитина.

Депутат напомнил, что в 2025 году размер пенсии напрямую зависит от уровня официальной зарплаты, с которой работодатель отчисляет взносы в Социальный фонд. Чем выше зарплата, тем больше накапливается пенсионных баллов, а значит, увеличивается и будущая пенсия. 

"Максимум, который можно набрать за год, – 10 баллов. Для этого нужно, чтобы ваш суммарный годовой доход был 2,76 млн рублей, то есть в месяц достаточно получать 230 тысяч рублей до вычета налогов. 10 баллов нужно набирать 35 лет", – отметил Никитин.

Так, если ежегодно набирать по 10 пенсионных баллов на протяжении 35 лет, то можно накопить 350 баллов. Тогда, если считать по коэффициентам 2025 года, пенсия составит порядка 58 тысяч рублей.

При этом Никитин подчеркнул, что размер пенсии зависит не только от зарплаты, но и от продолжительности трудового стажа, а также добросовестности работодателя при отчислениях в Соцфонд.

Россия Россия пенсии выплаты

Комментарии 17

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Гость

15:52:22 28-02-2025

Нормально....

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Афиноген

16:03:02 28-02-2025

Чтобы получать такую пенсию,надо ехать в другую страну.А тут получишь-от мёртвого осла уши.

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Гость

16:38:24 28-02-2025

Афиноген (16:03:02 28-02-2025) Чтобы получать такую пенсию,надо ехать в другую страну.А тут... Даже от осла уши не получишь

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Гость

17:00:45 28-02-2025

Афиноген (16:03:02 28-02-2025) Чтобы получать такую пенсию,надо ехать в другую страну.А тут... Ну теперь-то особенно ждут вас в другой стране.

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Афиноген

09:24:49 03-03-2025

Гость (17:00:45 28-02-2025) Ну теперь-то особенно ждут вас в другой стране. ... Вот вот,отпахали всю жизнь и получите шиш.У меня знакомый приехал из Казахстана лет 10 назад,так вот ему отдали накопительную пенсию ,заработанную там в размере 600 тыс.рублей на наши.Они тогда на эти деньги квартиру тут купили.А у нас она какая ,эта накопительная?5-15 тыс. рублей.И сами по себе пенсии там больше ,чем у нас.Это в Казахстане то.

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Элен без ребят

22:47:37 28-02-2025

Афиноген (16:03:02 28-02-2025) Чтобы получать такую пенсию,надо ехать в другую страну.А тут... в какую?

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Гость

16:08:01 28-02-2025

Легко, у нас же все получают 230 тысяч)

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Гость

16:24:02 28-02-2025

Короче максимум что получишь при наших зп десять тысяч

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Гость

16:25:32 28-02-2025

Интересно сколько человек в АК официально получет такую ЗП?

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Гость

16:54:06 28-02-2025

>>достаточно получать 230 тысяч рублей до вычета налогов >> всего то.... наверно их получают не только врачи, воспитатели, учителя, но и каждая нянечка. Осталось зп коммерческие немножечко подтянуть, и как все заживем на пенсии

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Гость

17:40:59 28-02-2025

Дело осталось за малым - всего-то 230 тыщ в месяц! Унывать нетути причин!

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Гость

18:39:22 28-02-2025

Жителям АК такая пенсия "не грозит"🙄😛

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Гость

20:48:03 28-02-2025

Ясно короче, пенсии нам не видать через 30 лет, и так далее

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Элен без ребят

22:47:16 28-02-2025

все эти баллы - преступление против живых людей! депутаты все придумали для себя- сидят десятилетиями на своих местах, получают большие зарплаты, вот и пенсия будет хорошей и пенсионный возраст можно смело поднимать, а простые люди горбатяться за гроши от зарплаты до зарплаты на макарошках и пенсию получат нищенскую, которой даже на коммуналку не хватит!

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гость

23:13:27 28-02-2025

230 т. р. официально в А.К. Слова закончились у меня.

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Гость

21:35:22 01-03-2025

купи 3-4 квартиры и потом получай пенсию, а за баллы это нереальщина и сказки

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Олег

15:27:39 04-03-2025

Ну и зачем официально работать?

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