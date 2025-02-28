Эксперт рассказал, какую зарплату нужно получать для пенсии от 50 тысяч рублей

Для этого необходимо зарабатывать 230 тысяч рублей в месяц, а также в течение 35 лет ежегодно набирать по 10 пенсионных баллов

28 февраля 2025, 15:40, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Чтобы получать пенсию более 50 тысяч рублей, в течение 35 лет нужно зарабатывать 230 тысяч рублей до вычета налогов. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на депутата Мособлдумы Анатолия Никитина.

Депутат напомнил, что в 2025 году размер пенсии напрямую зависит от уровня официальной зарплаты, с которой работодатель отчисляет взносы в Социальный фонд. Чем выше зарплата, тем больше накапливается пенсионных баллов, а значит, увеличивается и будущая пенсия.

"Максимум, который можно набрать за год, – 10 баллов. Для этого нужно, чтобы ваш суммарный годовой доход был 2,76 млн рублей, то есть в месяц достаточно получать 230 тысяч рублей до вычета налогов. 10 баллов нужно набирать 35 лет", – отметил Никитин.

Так, если ежегодно набирать по 10 пенсионных баллов на протяжении 35 лет, то можно накопить 350 баллов. Тогда, если считать по коэффициентам 2025 года, пенсия составит порядка 58 тысяч рублей.

При этом Никитин подчеркнул, что размер пенсии зависит не только от зарплаты, но и от продолжительности трудового стажа, а также добросовестности работодателя при отчислениях в Соцфонд.