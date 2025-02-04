НОВОСТИОбщество

Россиянам назвали способ получать пенсию в 110 тысяч рублей

Для этого необходимо "всего лишь" 639 пенсионных баллов

04 февраля 2025, 15:40, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Чтобы получать пенсию 110 тыс. рублей нужно накопить 639 пенсионных баллов, рассказал "Газете.ru" глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

Ранее россияне в опросе Страхового дома ВСК назвали приемлемым размером пенсии 110 тысяч рублей.

"Достичь этой цифры маловероятно, потому что за один год стажа можно получить максимум 10 баллов при заработной плате в 230 тысяч рублей", – отметил Никитин.

В итоге, чтобы накопить 639 пенсионных баллов, необходимо в течение почти 64 лет получать ежемесячно 230 тысяч рублей.

Ранее Никитин рассказал россиянам, сколько лет надо работать за минимальную зарплату для выхода на пенсию.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИОбщество
пенсии

Комментарии 23

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Кто-то

15:46:01 04-02-2025

Вот прям Кривое зеркало. Еще и рассказывает с Москвы где куча доплат

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Russkiy

15:48:12 04-02-2025

Для этого необходимо лишь работать судьёй и получать 700 тысяч в месяц или хотя бы депутатом...

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Гость

16:26:15 04-02-2025

Russkiy (15:48:12 04-02-2025) Для этого необходимо лишь работать судьёй и получать 700 тыс... больше 10 баллов в год нельзя получить, там ограничение

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Russkiy

18:23:23 04-02-2025

Гость (16:26:15 04-02-2025) больше 10 баллов в год нельзя получить, там ограничение... Всё решаемо... Если попросят. Вспомните хотя бы "обнуление".

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Гость

15:52:18 04-02-2025

Этот глава Союза пенсионеров Московской области еще и издевается!

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еще и издевается!

16:22:49 04-02-2025

Так народ за быдло считают и не стесняются об этом открыто говорить.

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Кхм...

16:24:56 04-02-2025

"...Мне бабушка Алёна оставила в наследство три миллиона. Один проиграю, второй пропью, третий вам подарю! Кручу-верчу, обмануть хочу! Левой-правой, налетай-ка, где здесь шарик - угадай-ка!.."

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Гость

16:40:36 04-02-2025

Так, а теперь пора назвать способ получать пенсию в 1 млн., например, а то люди-то не знают, упускают возможность буквально. Что этими "счетоводами" движет - непонятно.

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Гость

22:27:43 04-02-2025

Гость (16:40:36 04-02-2025) Так, а теперь пора назвать способ получать пенсию в 1 млн., ... купи 10 комнат и сдавай. элементарно

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Гость

16:48:49 04-02-2025

для этого нужно принадлежать к т.н. дипстейт, или по савецки - к партхозноменклатуре.
эти ребята давно уже и с клолен поднялись и для себя личный коммунизм построили.


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Гость

17:23:29 04-02-2025

Гость (16:48:49 04-02-2025) для этого нужно принадлежать к т.н. дипстейт, или по савецки... В фильме "Любовь с привилегиями" герой Тихонова - партийная шишка говорит Полищук "Вы все и всегда будете зависеть от нас!"

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Гость

17:21:04 04-02-2025

у меня 81 пен балл, 40 лет, если сейчас выходить на пенсию то это 11000 рублей)))

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Гость

19:22:47 04-02-2025

Гость (17:21:04 04-02-2025) у меня 81 пен балл, 40 лет, если сейчас выходить на пенсию т... Сторожем работал?

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Гость

17:24:31 04-02-2025

Сечин! Или Потанин!...
Эти хорошие люди вполне могут накопить столько баллов.

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Филипп Филиппыч

18:14:15 04-02-2025

Гость (17:24:31 04-02-2025) Сечин! Или Потанин!...Эти хорошие люди вполне могут нако... Сечин? У нег зарплата 2 300 000 в день, подобная пенсия для него, что одна железная российская копейка в пустом кармане.

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Musik

18:42:49 04-02-2025

Гость (17:24:31 04-02-2025) Сечин! Или Потанин!...Эти хорошие люди вполне могут нако... А зачем???

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Гость

18:54:11 04-02-2025

Гость (17:24:31 04-02-2025) Сечин! Или Потанин!...Эти хорошие люди вполне могут нако... Закон капитализма - деньги к деньгам

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Гость

19:23:15 04-02-2025

Гость (17:24:31 04-02-2025) Сечин! Или Потанин!...Эти хорошие люди вполне могут нако... А им пенсия не нужна, уж поверьте.

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Гость

19:06:20 04-02-2025

Russkiy (15:48:12 04-02-2025) Для этого необходимо лишь работать судьёй и получать 700 тыс... Кто на кого учился.

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Гена

23:04:35 04-02-2025

Плевок в несчастных пенсионеров

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Гость.

06:36:14 05-02-2025

Гена (23:04:35 04-02-2025) Плевок в несчастных пенсионеров ... "Нонешних" и абсолютного большинства будущих.

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Афиноген

08:32:06 05-02-2025

По моему ,здесь два варианта:1-принадлежать к представителям оплота власти или когда власть станет народной не на словах ,а на деле.

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Мутота

12:29:59 05-02-2025

Это называется спам.

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