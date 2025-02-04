Россиянам назвали способ получать пенсию в 110 тысяч рублей
Для этого необходимо "всего лишь" 639 пенсионных баллов
04 февраля 2025, 15:40, ИА Амител
Чтобы получать пенсию 110 тыс. рублей нужно накопить 639 пенсионных баллов, рассказал "Газете.ru" глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
Ранее россияне в опросе Страхового дома ВСК назвали приемлемым размером пенсии 110 тысяч рублей.
"Достичь этой цифры маловероятно, потому что за один год стажа можно получить максимум 10 баллов при заработной плате в 230 тысяч рублей", – отметил Никитин.
В итоге, чтобы накопить 639 пенсионных баллов, необходимо в течение почти 64 лет получать ежемесячно 230 тысяч рублей.
Ранее Никитин рассказал россиянам, сколько лет надо работать за минимальную зарплату для выхода на пенсию.
15:46:01 04-02-2025
Вот прям Кривое зеркало. Еще и рассказывает с Москвы где куча доплат
15:48:12 04-02-2025
Для этого необходимо лишь работать судьёй и получать 700 тысяч в месяц или хотя бы депутатом...
16:26:15 04-02-2025
Russkiy (15:48:12 04-02-2025) Для этого необходимо лишь работать судьёй и получать 700 тыс... больше 10 баллов в год нельзя получить, там ограничение
18:23:23 04-02-2025
Гость (16:26:15 04-02-2025) больше 10 баллов в год нельзя получить, там ограничение... Всё решаемо... Если попросят. Вспомните хотя бы "обнуление".
15:52:18 04-02-2025
Этот глава Союза пенсионеров Московской области еще и издевается!
16:22:49 04-02-2025
Так народ за быдло считают и не стесняются об этом открыто говорить.
16:24:56 04-02-2025
"...Мне бабушка Алёна оставила в наследство три миллиона. Один проиграю, второй пропью, третий вам подарю! Кручу-верчу, обмануть хочу! Левой-правой, налетай-ка, где здесь шарик - угадай-ка!.."
16:40:36 04-02-2025
Так, а теперь пора назвать способ получать пенсию в 1 млн., например, а то люди-то не знают, упускают возможность буквально. Что этими "счетоводами" движет - непонятно.
22:27:43 04-02-2025
Гость (16:40:36 04-02-2025) Так, а теперь пора назвать способ получать пенсию в 1 млн., ... купи 10 комнат и сдавай. элементарно
16:48:49 04-02-2025
для этого нужно принадлежать к т.н. дипстейт, или по савецки - к партхозноменклатуре.
эти ребята давно уже и с клолен поднялись и для себя личный коммунизм построили.
17:23:29 04-02-2025
Гость (16:48:49 04-02-2025) для этого нужно принадлежать к т.н. дипстейт, или по савецки... В фильме "Любовь с привилегиями" герой Тихонова - партийная шишка говорит Полищук "Вы все и всегда будете зависеть от нас!"
17:21:04 04-02-2025
у меня 81 пен балл, 40 лет, если сейчас выходить на пенсию то это 11000 рублей)))
19:22:47 04-02-2025
Гость (17:21:04 04-02-2025) у меня 81 пен балл, 40 лет, если сейчас выходить на пенсию т... Сторожем работал?
17:24:31 04-02-2025
Сечин! Или Потанин!...
Эти хорошие люди вполне могут накопить столько баллов.
18:14:15 04-02-2025
Гость (17:24:31 04-02-2025) Сечин! Или Потанин!...Эти хорошие люди вполне могут нако... Сечин? У нег зарплата 2 300 000 в день, подобная пенсия для него, что одна железная российская копейка в пустом кармане.
18:42:49 04-02-2025
Гость (17:24:31 04-02-2025) Сечин! Или Потанин!...Эти хорошие люди вполне могут нако... А зачем???
18:54:11 04-02-2025
Гость (17:24:31 04-02-2025) Сечин! Или Потанин!...Эти хорошие люди вполне могут нако... Закон капитализма - деньги к деньгам
19:23:15 04-02-2025
Гость (17:24:31 04-02-2025) Сечин! Или Потанин!...Эти хорошие люди вполне могут нако... А им пенсия не нужна, уж поверьте.
19:06:20 04-02-2025
Russkiy (15:48:12 04-02-2025) Для этого необходимо лишь работать судьёй и получать 700 тыс... Кто на кого учился.
23:04:35 04-02-2025
Плевок в несчастных пенсионеров
06:36:14 05-02-2025
Гена (23:04:35 04-02-2025) Плевок в несчастных пенсионеров ... "Нонешних" и абсолютного большинства будущих.
08:32:06 05-02-2025
По моему ,здесь два варианта:1-принадлежать к представителям оплота власти или когда власть станет народной не на словах ,а на деле.
12:29:59 05-02-2025
Это называется спам.