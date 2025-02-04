Для этого необходимо "всего лишь" 639 пенсионных баллов

04 февраля 2025, 15:40, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Чтобы получать пенсию 110 тыс. рублей нужно накопить 639 пенсионных баллов, рассказал "Газете.ru" глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

Ранее россияне в опросе Страхового дома ВСК назвали приемлемым размером пенсии 110 тысяч рублей.

"Достичь этой цифры маловероятно, потому что за один год стажа можно получить максимум 10 баллов при заработной плате в 230 тысяч рублей", – отметил Никитин.

В итоге, чтобы накопить 639 пенсионных баллов, необходимо в течение почти 64 лет получать ежемесячно 230 тысяч рублей.

Ранее Никитин рассказал россиянам, сколько лет надо работать за минимальную зарплату для выхода на пенсию.