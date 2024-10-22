Госдума приняла повышение МРОТ на 16,6% в 2025 году

Отношение к медианной зарплате за предыдущий год увеличится до 48%

22 октября 2024, 21:27, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Госдума приняла закон, который устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2025 году в размере 22 440 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Рост составит 16,6%. Отношение к медианной зарплате за предыдущий год увеличится до 48%. Медианная зарплата сейчас составляет 46 751 рубль.

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, этот законопроект направлен на выполнение поставленной президентом Владимиром Путиным задачи по увеличению МРОТ опережающими темпами, а также обеспечения его роста к 2030 году более чем в два раза по сравнению с показателем 2023 года. Предполагается, что к тому времени показатель достигнет не менее 35 тысяч рублей.