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Эксперт рассказал, когда россияне почувствуют подорожание автомобилей

Резкого скачка цен, по мнению специалистов, ждать не следует

10 октября 2024, 10:14, ИА Амител

Автомобили / Фото: pxhere.com/ru/photo/638797
Автомобили / Фото: pxhere.com/ru/photo/638797

В перспективе нескольких месяцев после повышения ставки утильсбора ожидается рост цен на автомобили, о чем сообщил генеральный директор ГК "АВТОДОМ" Андрей Ольховский. Его слова приводит "Автостат".

По мнению Ольховского, рост ставки утильсбора приведет к выборочному и несистемному увеличению стоимости транспортных средств. Вероятнее всего, россияне ощутят это повышение только после новогодних праздников или в первые месяцы весны, когда будут распроданы все запасы.

С этим мнением согласен генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич. Он также считает, что резкого скачка цен на автомобили не будет. Скорее всего, их стоимость вырастет в течение двух-трех месяцев.

О плавном росте цен также предупредил глава дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. Он прогнозирует увеличение цен на 10-15% к концу 2024 года. При этом значительного снижения спроса в октябре не ожидается.

цены Авто Мнения экспертов

Комментарии 5

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Мусик

10:17:46 10-10-2024

жырные времена прошли для всех, пересаживайтесь на ОТ.

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Гость

11:10:12 10-10-2024

Мусик (10:17:46 10-10-2024) жырные времена прошли для всех, пересаживайтесь на ОТ.... это шутка такая у Вас? цены на него видели? на ОТ.

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Гость

13:04:42 11-10-2024

Гость (11:10:12 10-10-2024) это шутка такая у Вас? цены на него видели? на ОТ.... Так надо покупать не автобус. а проезд на нем!!!

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Гость

21:10:20 10-10-2024

а что цены на авто переставали расти?

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гость

23:01:09 10-10-2024

во всем мире они либо стабильны, либо снижаются. одни мы с самой сильной экономикой можем себе позволить 3-4х кратный рост стоимости автомобилей.

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