Эксперт рассказал, когда россияне почувствуют подорожание автомобилей
Резкого скачка цен, по мнению специалистов, ждать не следует
10 октября 2024, 10:14, ИА Амител
В перспективе нескольких месяцев после повышения ставки утильсбора ожидается рост цен на автомобили, о чем сообщил генеральный директор ГК "АВТОДОМ" Андрей Ольховский. Его слова приводит "Автостат".
По мнению Ольховского, рост ставки утильсбора приведет к выборочному и несистемному увеличению стоимости транспортных средств. Вероятнее всего, россияне ощутят это повышение только после новогодних праздников или в первые месяцы весны, когда будут распроданы все запасы.
С этим мнением согласен генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич. Он также считает, что резкого скачка цен на автомобили не будет. Скорее всего, их стоимость вырастет в течение двух-трех месяцев.
О плавном росте цен также предупредил глава дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. Он прогнозирует увеличение цен на 10-15% к концу 2024 года. При этом значительного снижения спроса в октябре не ожидается.
10:17:46 10-10-2024
жырные времена прошли для всех, пересаживайтесь на ОТ.
11:10:12 10-10-2024
Мусик (10:17:46 10-10-2024) жырные времена прошли для всех, пересаживайтесь на ОТ.... это шутка такая у Вас? цены на него видели? на ОТ.
13:04:42 11-10-2024
Гость (11:10:12 10-10-2024) это шутка такая у Вас? цены на него видели? на ОТ.... Так надо покупать не автобус. а проезд на нем!!!
21:10:20 10-10-2024
а что цены на авто переставали расти?
23:01:09 10-10-2024
во всем мире они либо стабильны, либо снижаются. одни мы с самой сильной экономикой можем себе позволить 3-4х кратный рост стоимости автомобилей.