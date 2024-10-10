Эксперт рассказал, когда россияне почувствуют подорожание автомобилей

Резкого скачка цен, по мнению специалистов, ждать не следует

10 октября 2024, 10:14, ИА Амител

Автомобили / Фото: pxhere.com/ru/photo/638797

В перспективе нескольких месяцев после повышения ставки утильсбора ожидается рост цен на автомобили, о чем сообщил генеральный директор ГК "АВТОДОМ" Андрей Ольховский. Его слова приводит "Автостат".

По мнению Ольховского, рост ставки утильсбора приведет к выборочному и несистемному увеличению стоимости транспортных средств. Вероятнее всего, россияне ощутят это повышение только после новогодних праздников или в первые месяцы весны, когда будут распроданы все запасы.

С этим мнением согласен генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич. Он также считает, что резкого скачка цен на автомобили не будет. Скорее всего, их стоимость вырастет в течение двух-трех месяцев.

О плавном росте цен также предупредил глава дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. Он прогнозирует увеличение цен на 10-15% к концу 2024 года. При этом значительного снижения спроса в октябре не ожидается.