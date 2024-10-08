Средний чек на такси в России вырос на 11%

Это связано с рядом факторов, среди которых увеличение спроса и турпотока

08 октября 2024, 17:00, ИА Амител

Такси / Фото: pxhere.com/ru/photo/583072

В июне – августе 2023 года средний чек за поездку в такси в России составил 592 рубля, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

В Москве средний чек за поездку составил 803 рубля, что на 10% больше, чем в прошлом году. Количество поездок в России увеличилось на 5%, а в Москве – на 7%.

В сентябре средний чек по стране составил 598 рублей, что на 12% больше, чем в прошлом году, а в Москве – 821 рубль, что на 11% больше.

Рост спроса на услуги такси связан с увеличением доходов населения, повышением уровня уверенности потребителей и ростом туристического потока.

Все участники рынка, независимо от модели транспорта, сталкиваются с трудностями из-за стоимости автомобилей, топлива, ремонта и обслуживания. Цены на такси растут из-за нехватки водителей и увеличения затрат. Кроме того, на ситуацию повлиял "Закон о такси", регулирующий работу в этой сфере.