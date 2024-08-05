Эксперт рассказал, кому до конца года поднимут зарплату
Конкретные даты известны только для тех, кто работает в бюджетной сфере
05 августа 2024, 16:20, ИА Амител
С 1 октября текущего года заработные платы ряда работников бюджетной сферы увеличатся на 4,5%. К ним относятся сотрудники силовых структур, военнослужащие, работники сельских и лесных хозяйств. Об этом РИА Новости сообщил директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.
По словам эксперта, для судей, гражданских служащих, депутатов Государственной Думы и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти индексация зарплат была приостановлена до 1 января 2025 года.
Дмитрий Дударев также отметил, что единовременное повышение зарплат в конкретную дату может быть применено только к тем профессиям, чьи зарплаты формируются из государственного бюджета. В коммерческих структурах сроки, размеры и адресаты индексации определяются самостоятельно и чаще всего – в индивидуальном порядке.
17:44:43 05-08-2024
А что госслужащие не люди? Почему до 1 января 2025 приостановили? И что это за 4,5%? Центробанк в который раз из-за инфляции ключевую ставку повышает, а зарплата ее просто не догоняет, даже на уровень реальной инфляции не повышают, ну сколько можно-то над людьми издеваться?