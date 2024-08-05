Эксперт рассказал, кому до конца года поднимут зарплату

Конкретные даты известны только для тех, кто работает в бюджетной сфере

05 августа 2024, 16:20, ИА Амител

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С 1 октября текущего года заработные платы ряда работников бюджетной сферы увеличатся на 4,5%. К ним относятся сотрудники силовых структур, военнослужащие, работники сельских и лесных хозяйств. Об этом РИА Новости сообщил директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

По словам эксперта, для судей, гражданских служащих, депутатов Государственной Думы и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти индексация зарплат была приостановлена до 1 января 2025 года.

Дмитрий Дударев также отметил, что единовременное повышение зарплат в конкретную дату может быть применено только к тем профессиям, чьи зарплаты формируются из государственного бюджета. В коммерческих структурах сроки, размеры и адресаты индексации определяются самостоятельно и чаще всего – в индивидуальном порядке.