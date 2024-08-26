Эксперт рассказал, кому положена доплата к пенсии

Ее размер составляет 1/3 от суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии

26 августа 2024, 08:00, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1690250

Российские пенсионеры имеют право на дополнительную выплату к пенсии, если они содержат нетрудоспособных членов семьи. Размер этой доплаты в текущем году составляет чуть более 2700 рублей за каждого иждивенца. Об этом РИА Новости рассказал Виктор Ляшок, ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Согласно российскому законодательству, иждивенцами считаются лица, которые не могут работать и полностью зависят от других людей. Это могут быть несовершеннолетние дети и студенты очной формы обучения до 23 лет, а также родители, супруги пенсионного возраста, родственники с инвалидностью, не имеющие своего основного источника дохода.

Дополнительная выплата за нетрудоспособных членов семьи доступна пенсионерам, получающим пенсию по старости или инвалидности. Ее размер составляет 1/3 от суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии, то есть в 2024 году это 2711,63 рубля за каждого иждивенца.

Важно отметить, что доплату можно получить максимум за троих иждивенцев, при этом оба супруга могут претендовать на нее одновременно. Для этого необходимо самостоятельно обратиться в Социальный фонд России с заявлением и подтверждающими документами.