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Юрист рассказал о том, чем грозит невыплата кредита

Это может привести даже к возбуждению уголовного дела

23 августа 2024, 22:10, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/725236
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/725236

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский предупредил, что отказ от возврата кредита может привести заёмщика к банкротству и даже к уголовной ответственности. Об этом сообщает RT.

Если общая сумма просроченной задолженности превышает 500 тысяч рублей, банк может обратиться в суд с заявлением о банкротстве заёмщика и продать его имущество на торгах.

В случае, когда сумма долга составляет более 3,5 миллионов рублей, заёмщика могут привлечь к уголовной ответственности по статье 177 УК РФ.

За это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет. Однако если будет доказано, что заёмщик изначально не собирался возвращать кредит, наказание может быть более строгим.

банки кредит

Комментарии 2

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Юрист с 30 летним стажем

11:12:27 24-08-2024

Что за балобол писал? Хоть один не вернувший кредит сидит в тюрьме? Обычно сидят те кто на подставных лиц оформляет кредит. Если на себя взял и не вернул никого не посадили еще.

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Гость

18:50:34 24-08-2024

Было дело. Не вернула 2 кредита лет 10 назад.в суд они подавали в прошлом году но по СИД. Ничего не получили.

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