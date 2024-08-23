Юрист рассказал о том, чем грозит невыплата кредита

Это может привести даже к возбуждению уголовного дела

23 августа 2024, 22:10, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/725236

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский предупредил, что отказ от возврата кредита может привести заёмщика к банкротству и даже к уголовной ответственности. Об этом сообщает RT.

Если общая сумма просроченной задолженности превышает 500 тысяч рублей, банк может обратиться в суд с заявлением о банкротстве заёмщика и продать его имущество на торгах.

В случае, когда сумма долга составляет более 3,5 миллионов рублей, заёмщика могут привлечь к уголовной ответственности по статье 177 УК РФ.

За это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет. Однако если будет доказано, что заёмщик изначально не собирался возвращать кредит, наказание может быть более строгим.