Юрист рассказал о том, чем грозит невыплата кредита
Это может привести даже к возбуждению уголовного дела
23 августа 2024, 22:10, ИА Амител
Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский предупредил, что отказ от возврата кредита может привести заёмщика к банкротству и даже к уголовной ответственности. Об этом сообщает RT.
Если общая сумма просроченной задолженности превышает 500 тысяч рублей, банк может обратиться в суд с заявлением о банкротстве заёмщика и продать его имущество на торгах.
В случае, когда сумма долга составляет более 3,5 миллионов рублей, заёмщика могут привлечь к уголовной ответственности по статье 177 УК РФ.
За это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет. Однако если будет доказано, что заёмщик изначально не собирался возвращать кредит, наказание может быть более строгим.
11:12:27 24-08-2024
Что за балобол писал? Хоть один не вернувший кредит сидит в тюрьме? Обычно сидят те кто на подставных лиц оформляет кредит. Если на себя взял и не вернул никого не посадили еще.
18:50:34 24-08-2024
Было дело. Не вернула 2 кредита лет 10 назад.в суд они подавали в прошлом году но по СИД. Ничего не получили.