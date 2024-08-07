Эксперт рассказал о полезных приложениях для развития детей

Он отметил, что гаджеты могут помогать детям, а не только отвлекать их

07 августа 2024, 13:31, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033

Техноэксперт Сергей Биржевой рассказал "Газете.ru", как правильно настроить телефон ребенка для учебы.

Эксперт считает, что уже существуют форматы эффективного обучения с помощью гаджетов. Например, в США ученикам предлагают использовать на занятиях свой смартфон для поиска информации.

В телефоне можно смотреть не только популярные челленджи, но и любые образовательные ролики. На сайте "Российская электронная школа" дети могут посмотреть материалы уроков с 1-го по 11-й класс, а также пройти тестирование, посмотреть фильмы, послушать музыку и посетить музеи.

Для изучения иностранных слов можно использовать специальные приложения. Также существуют приложения для изучения стихов, викторины, тренажеры для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и другие образовательные приложения.

Если ребенку не дается школьная литература, можно попробовать аудиокниги или слушать стихи в аудиоформате.

Также детям стоит учиться планировать свои дни с помощью приложений-органайзеров.

Существует способ превратить учебу в интерактивное приключение с помощью приложений с функцией дополненной реальности и экскурсий по городам с аудиогидами.