Эксперт рассказал о полезных приложениях для развития детей
Он отметил, что гаджеты могут помогать детям, а не только отвлекать их
07 августа 2024, 13:31, ИА Амител
Техноэксперт Сергей Биржевой рассказал "Газете.ru", как правильно настроить телефон ребенка для учебы.
Эксперт считает, что уже существуют форматы эффективного обучения с помощью гаджетов. Например, в США ученикам предлагают использовать на занятиях свой смартфон для поиска информации.
В телефоне можно смотреть не только популярные челленджи, но и любые образовательные ролики. На сайте "Российская электронная школа" дети могут посмотреть материалы уроков с 1-го по 11-й класс, а также пройти тестирование, посмотреть фильмы, послушать музыку и посетить музеи.
Для изучения иностранных слов можно использовать специальные приложения. Также существуют приложения для изучения стихов, викторины, тренажеры для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и другие образовательные приложения.
Если ребенку не дается школьная литература, можно попробовать аудиокниги или слушать стихи в аудиоформате.
Также детям стоит учиться планировать свои дни с помощью приложений-органайзеров.
Существует способ превратить учебу в интерактивное приключение с помощью приложений с функцией дополненной реальности и экскурсий по городам с аудиогидами.
13:38:27 07-08-2024
выскажу не популярную точку зрения, но самые полезные приложения для детей- это правильные книги и отцовский ремень.
13:50:32 07-08-2024
в теме лидеры чинки. у них просто прорыв.
вот прям щас изучаю, буду своих карапузов приобщать.
13:54:31 07-08-2024
хоть одна нормальная статья. спасибо. А еще безопасность, медицинские данные, кошелек/телефон, телефон-охранник, куча суперфункций полезных ребенку и родителю. Функция "оставлено утройство" и пр и пр. Также подключите синхронизацию с устройством ребенка, очень полезно будет. Ну и приложения типа Логиклайк - просто находка