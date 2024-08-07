Депутат рассказал, может ли искусственный интеллект заменить губернатора
Он также указал, где ИИ может получить наилучшее применение
07 августа 2024, 12:40, ИА Амител
Спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский рассказал "Парламентской газете", что искусственный интеллект, хоть он все больше внедряется в жизнь, не сможет участвовать в выборах, стать депутатом или губернатором.
"Мне не хотелось бы, чтобы депутаты использовали искусственный интеллект, чтобы выражать мнение. Причем не свое собственное, а мнение искусственного интеллекта. Думаю, что до такого не дойдет. Губернатора искусственный интеллект тоже заменить не сможет", – отметил Бельский.
Он также подчеркнул, что невозможно заменить ИИ искусство, потому что не получится прописать в творчестве – делай так или так. Однако в функциях контроля или систематизации отраслей искусственный интеллект поможет.
"Это регулирование транспортных потоков, светофоров, контроля процессов – от наружных вывесок до уборки снега. Здесь ИИ будет предлагать различные варианты. Они могут быть правильными или не правильными, но именно за человеком останется право принять решение", – пояснил парламентарий.
Ранее в Барнауле эксперт рассказал, как нейросети "снимают" кино.
12:48:03 07-08-2024
ИИ не нужны 250 миллионов, 50 объектов недвижимости и 20 машин
13:01:03 07-08-2024
Депутат Бельский типичный пример эффекта Даннинга-Крюгера — это психологический феномен, при котором некомпетентный человек неадекватно оценивает свои знания и умения, считая себя профессионалом.
14:05:58 07-08-2024
Олег (13:01:03 07-08-2024) Депутат Бельский типичный пример эффекта Даннинга-Крюгера — ... Женат, имеет пятерых детей.
Любимый мульт Бременские музыканты
По состоянию на 2014 год являлся управляющим группой компаний «IBP-Group», которой принадлежат бренды «Царь-пышка», «Бабушкины пироги» и «Ватрушка»
вы просто завидуете успешному человеку.
но это не отменяет что инскины тупые...
13:03:03 07-08-2024
Из грязи в князи конечно можно вылезти, но ума то это не добавит, даже ИИ
13:30:32 07-08-2024
Пранка калькулятор ситизен заменить может )
Судя по разрухе в городе его просто нет
14:31:47 07-08-2024
Гость (13:30:32 07-08-2024) Пранка калькулятор ситизен заменить может )Судя по разру... ситизен не может так мило улыбатся.
15:36:31 07-08-2024
роботы заменят сначала спецов, потом начальников, потом всех остальных
людям кранты понятно?
17:55:07 07-08-2024
барнаулец (15:36:31 07-08-2024) роботы заменят сначала спецов, потом начальников, потом всех...
Это не проблема ИИ. Люди весьма успешно сами убивают друг друга.
21:31:07 07-08-2024
ИИ не сможет врать и воровать. Интересно было бы попробовать. Может наш край бы поднялся со дна.