Он также указал, где ИИ может получить наилучшее применение

07 августа 2024, 12:40, ИА Амител

Искусственный интеллект / Фото: kenshinstock на Freepik

Спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский рассказал "Парламентской газете", что искусственный интеллект, хоть он все больше внедряется в жизнь, не сможет участвовать в выборах, стать депутатом или губернатором.

"Мне не хотелось бы, чтобы депутаты использовали искусственный интеллект, чтобы выражать мнение. Причем не свое собственное, а мнение искусственного интеллекта. Думаю, что до такого не дойдет. Губернатора искусственный интеллект тоже заменить не сможет", – отметил Бельский.

Он также подчеркнул, что невозможно заменить ИИ искусство, потому что не получится прописать в творчестве – делай так или так. Однако в функциях контроля или систематизации отраслей искусственный интеллект поможет.

"Это регулирование транспортных потоков, светофоров, контроля процессов – от наружных вывесок до уборки снега. Здесь ИИ будет предлагать различные варианты. Они могут быть правильными или не правильными, но именно за человеком останется право принять решение", – пояснил парламентарий.

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