Эксперт рассказал о рисках при покупке квартиры в рассрочку

По его словам, такой формат сделки защищен меньше, чем ипотека

20 ноября 2024, 19:10, ИА Амител

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В сфере рассрочки законодательство проработано не так детально, как в области ипотечного кредитования, что создает определенные риски для покупателей, сообщил Илья Гаврилов, юрист практики сопровождения сделок с недвижимостью компании "Двитекс", в интервью "Финансам Mail.ru".

Если покупатель просрочит платеж, застройщик может в одностороннем порядке расторгнуть договор, но девелоперы редко пользуются этим правом, отметил юрист. Обычно они ограничиваются штрафами.

Существует вероятность, что на момент заключения договора купли-продажи продавец уже не сможет выполнить условия сделки. Это может быть связано с арестом имущества или недобросовестным поведением продавца, предупредил Гаврилов.

Также у покупателя могут возникнуть проблемы, если первый платеж за квартиру уже внесен, а у продавца появились наследники. В таком случае придется доказывать свою правоту. Юрист рекомендует проводить все платежи по безналичному расчету, чтобы избежать подобных ситуаций.