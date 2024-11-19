Алтайские эксперты оценили риски появления "бездомных пенсионеров" в будущем

Из-за высоких ставок по ипотеке люди стали чаще брать долгосрочную аренду

19 ноября 2024, 08:30, ИА Амител

Ключи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1278282

Ипотека становится менее доступной, и на смену ей приходит долгосрочная аренда. Почти каждый четвертый россиянин жил в съемных квартирах, по данным "Ингосстраха" и Финансового университета. В Барнауле таких людей 34%.

Но не грозит ли это через пару десятилетий появлением бездомных пенсионеров, которые не смогут позволить себе аренду из-за высокой стоимости? Этот вопрос "Бизнес ФМ Барнаул" задал риелторам.

"Проблема в том, что платежи за аренду жилья уже превышают среднюю пенсию. Снять однокомнатную квартиру за 20 тысяч рублей – это уже редкость, цены растут из-за нехватки арендного жилья и сокращения ипотеки. Так что, возможно, через 10-20 лет пенсионеры окажутся на улице из-за дорогой аренды", – говорит руководитель агентства недвижимости "Династия 24" Дмитрий Дворядкин.

По данным агентства "Этажи", стоимость однокомнатной квартиры с мебелью составляет от 25 до 40 тысяч рублей в месяц. За год цены выросли вдвое. Однако руководитель барнаульского офиса "Этажей" Анатолий Захаров не согласен, что стране грозит проблема бездомных пенсионеров.

"У нас в регионе только 12-13% жилья находится в аренде, остальные 87-88% заняты собственниками или их родственниками. Мы – одни из лидеров по доле собственного жилья. 85% арендаторов планируют купить собственное жилье в течение пяти лет. Ментально наш человек склонен к оседлой жизни", – отмечает Захаров.

Чаще всего квартиры снимают студенты и молодежь от 19 до 24 лет, особенно в августе и сентябре. Также жилье арендуют молодые семьи и люди среднего возраста.

"Это те, кто переезжает или работает удаленно и еще не определился с городом. Они предпочитают аренду, чтобы потом купить жилье. Средний возраст покупки квартиры – 35 лет. Люди стали дольше искать себя и не стремятся закрепляться на одном месте", – говорит риелтор Виктория Белянова.

Официальной статистики о количестве сдаваемого в аренду жилья и числе квартиросъемщиков нет из-за "серого" рынка. Однако на государственном уровне уже задумались о бездомных пенсионерах. По данным наших спикеров, обсуждается строительство государственных арендных домов для тех, кто не смог взять ипотеку или купить жилье в трудоспособном возрасте.