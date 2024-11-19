Алтайские эксперты оценили риски появления "бездомных пенсионеров" в будущем
Из-за высоких ставок по ипотеке люди стали чаще брать долгосрочную аренду
19 ноября 2024, 08:30, ИА Амител
Ипотека становится менее доступной, и на смену ей приходит долгосрочная аренда. Почти каждый четвертый россиянин жил в съемных квартирах, по данным "Ингосстраха" и Финансового университета. В Барнауле таких людей 34%.
Но не грозит ли это через пару десятилетий появлением бездомных пенсионеров, которые не смогут позволить себе аренду из-за высокой стоимости? Этот вопрос "Бизнес ФМ Барнаул" задал риелторам.
"Проблема в том, что платежи за аренду жилья уже превышают среднюю пенсию. Снять однокомнатную квартиру за 20 тысяч рублей – это уже редкость, цены растут из-за нехватки арендного жилья и сокращения ипотеки. Так что, возможно, через 10-20 лет пенсионеры окажутся на улице из-за дорогой аренды", – говорит руководитель агентства недвижимости "Династия 24" Дмитрий Дворядкин.
По данным агентства "Этажи", стоимость однокомнатной квартиры с мебелью составляет от 25 до 40 тысяч рублей в месяц. За год цены выросли вдвое. Однако руководитель барнаульского офиса "Этажей" Анатолий Захаров не согласен, что стране грозит проблема бездомных пенсионеров.
"У нас в регионе только 12-13% жилья находится в аренде, остальные 87-88% заняты собственниками или их родственниками. Мы – одни из лидеров по доле собственного жилья. 85% арендаторов планируют купить собственное жилье в течение пяти лет. Ментально наш человек склонен к оседлой жизни", – отмечает Захаров.
Чаще всего квартиры снимают студенты и молодежь от 19 до 24 лет, особенно в августе и сентябре. Также жилье арендуют молодые семьи и люди среднего возраста.
"Это те, кто переезжает или работает удаленно и еще не определился с городом. Они предпочитают аренду, чтобы потом купить жилье. Средний возраст покупки квартиры – 35 лет. Люди стали дольше искать себя и не стремятся закрепляться на одном месте", – говорит риелтор Виктория Белянова.
Официальной статистики о количестве сдаваемого в аренду жилья и числе квартиросъемщиков нет из-за "серого" рынка. Однако на государственном уровне уже задумались о бездомных пенсионерах. По данным наших спикеров, обсуждается строительство государственных арендных домов для тех, кто не смог взять ипотеку или купить жилье в трудоспособном возрасте.
09:48:22 19-11-2024
Госпожа Белянова как риелтор не может говорить о том что люди стали другими и не стремятся закрепляться на одном месте это вздор - каждый человек на планете земля стремиться к нормальному уровню жизни и не способен быть странником по жизни. Пенсионеры конечно в какой то степени ущемлены но не по уровню жилья а скорей по уровню выживания ( размер пенсии , здравохранение и т.д )Ну и в конечном счете какойто агент недвижимости не может предвидеть будущьность - все может измениться в один миг.
13:34:33 19-11-2024
гость (09:48:22 19-11-2024) Госпожа Белянова как риелтор не может говорить о том что люд... Вы как человек не можете говорить за каждого человека на планете земля...:))))
10:00:04 19-11-2024
Потом здесь же на Плитке и будут писать про таких пенсионеров. Помочь дрова привезти. В то время как банки и прочие нажились
12:41:20 19-11-2024
Дело все в том что проблеме уже лет 20, и я уже знаю таких пенсионеров которые на улице остались, дальше будет веселее
12:50:59 19-11-2024
Игорь (12:41:20 19-11-2024) Дело все в том что проблеме уже лет 20, и я уже знаю таких п... грабить награбленное?
17:50:27 19-11-2024
Закономерно! К сожалению
21:08:53 19-11-2024
При таком проценте ипотеки , банкам ещё и поддержку финансовую дают. Это же они самые нуждающиеся.
22:30:32 19-11-2024
Вы слышали что Набиуллина говорила в Госдуме что высокие ставки по кредитам это благо для нашей экономики что это защищает нас от высокой инфляции что высокие цены не от этого и у нас низкая безработица и народ стал жить лучше но
мы то видим совершенно другое то что сейчас творится в экономике нашей страны она считает нормальным процессом по этому будет ещё хуже с такой политикой а риэлтор он и есть риэлтор купить да продать вот и всё